Cecil Blount De Mille nasce ad Ashfield il 12 agosto 1881. Tra i padri fondatori dell'arte cinematografica, Cecil De Mille frequenta l'ambiente dello spettacolo fin da giovane grazie al padre Henry e grazie soprattutto all'attività di quest'ultimo, insegnante presso la Columbia University e predicatore di sermoni, che si diletta insieme alla moglie Mathilda a scrivere testi teatrali.

Lo stesso De Mille, inizia nel 1900 a scrivere piccole cose per il teatro oltre che recitare assieme al fratello maggiore William.

Attratto dal cinema, fonda una propria casa di produzione cinematografica, la "De Mille Play Company".

Assiste alla proiezione del film "La grande rapina al treno" e ne rimane entusiasta: fonda quindi nel 1913 assieme a Samuel Goldwyn e a Jesse L. Laski la "Jesse Lasky Feature Play Company", che anni dopo sarà conosciuta come Paramount.

Il 16 agosto 1902 sposa Constance Adams dalla quale avrà una figlia di nome Cecilia. La coppia adotterà poi altri tre figli: Katherine, John e Richard.

A partire dagli anni '20 il suo nome diviene noto come regista di film biblici, per ricordarne uno su tutti: "I dieci comandamenti" (The Ten Commandments, 1923), in cui tratta con crudezza ed impetuosità scottanti temi biblici, dimostrando grande dimestichezza con le scene di massa. Del film realizzerà un altrettanto riuscito kolossal remake nel 1956 (con Charlton Heston e Yul Brynner).

De Mille ha modo di lanciare molti attori che diverranno nel tempo delle star cinematografiche, tra cui la grande Gloria Swanson (al fianco della quale reciterà la parte di se stesso in "Viale del tramonto"), e farà parlare di sé per i suoi atteggiamenti stravaganti (come i battibecchi con le comparse durante le scene di massa) nonchè il suo accanito credo religioso e conservatore.

Il suo spettacolare melodramma "Il più grande spettacolo del mondo" (The Greatest Show on Earth), vince un Oscar nel 1952 come Miglior film; lo stesso lavoro gli vale anche una nomination come miglior regista.

Spentosi a Los Angeles il 21 gennaio 1959, De Mille è sepolto nel cimitero dell'"Hollywood Forever Memorial Park", a Hollywood, California.

Annualmente, nell'ambito dei premi cinematografici "Golden Globe", viene assegnato un riconoscimento intitolato a suo nome.

Filmografia essenziale:

- I dieci comandamenti (1956)

- Il più grande spettacolo del mondo (1952)

- Sansone e Dalila (1949)

- Gli invincibili (1947)

- La storia del dottor Wassell (1944)

- Vento selvaggio (1942)

- Giubbe rosse (1940)

- La via dei giganti (1939)

- I filibustieri (1938)

- La conquista del West (1936)

- I crociati (1935)

- Cleopatra (1934)

- Il segno della croce (1932)

- Naturich, la moglie indiana (1931)

- Madame Satan (1930)

- I dieci comandamenti (1923)

- Joan the Woman (1916)

- I prevaricatori (1915)

- Carmen (1915)