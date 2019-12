Biografia

Maria Elisabetta Alberti Casellati (Casellati è il cognome acquisito dal coniuge, l'avvocato Giambattista Casellati) nasce il 12 agosto del 1946 a Rovigo, proveniente da una famiglia di nobili origini di rango marchionale, figlia di un partigiano. Iscrittasi all'Università di Ferrara, si laurea in Giurisprudenza, per poi ottenere una seconda laurea in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense. Nella professione avvocatoria si specializza nelle cause di nullità davanti la Sacra Rota.

Successivamente diventa ricercatrice universitaria all'Università di Padova in Diritto Canonico ed Ecclesiastico. Dopo essersi iscritta all'Ordine degli avvocati di Padova - città del marito dove risiedono, in un palazzo di Via Euganea - nel 1994 Alberti Casellati sceglie di aderire a Forza Italia, il partito fondato in quell'anno da Silvio Berlusconi. Viene così eletta senatrice nella XII legislatura.

La carriera politica di Maria Elisabetta Alberti Casellati

Divenuta presidente della Commissione Sanità e segretaria del gruppo parlamentare di Forza Italia, manca la ri-elezione nel 1996, ma torna a essere senatrice nel 2001.

Nel corso della XIV legislatura è vice-capogruppo di Forza Italia, mentre a partire dal 2003 è vicecapogruppo vicario. Il 30 dicembre del 2004 Maria Elisabetta Alberti Casellati viene nominata sottosegretario alla salute del governo Berlusconi II, mantenendo tale incarico fino al 16 maggio del 2006, anche nel successivo governo presieduto dal fondatore di Forza Italia.

Nel frattempo nel 2005 finisce al centro di polemiche dovuta all'assunzione di sua figlia Ludovica Casellati, giornalista, a capo della sua segreteria, una mansione per la quale è prevista una retribuzione di 60mila euro. Alberti Casellati ha anche un altro figlio, Alvise Casellati, nato nel 1973, che dopo una brillante avviata carriera di avvocato, ha deciso di cambiare strada e diventare direttore d'orchestra. Il fratello della politica veneta, Valerio Alberti, è dirigente all'Azienda ospedaliera di Padova.

Maria Elisabetta Alberti Casellati

In occasione delle elezioni politiche del 2006 viene rieletta in Senato, e nella XV legislatura è scelta come vicepresidente di Forza Italia a Palazzo Madama. Due anni più tardi viene confermata tra gli eletti al Senato: a partire dal 12 maggio del 2008 è sottosegretario alla Giustizia per il governo Berlusconi IV, conservando il ruolo fino al 16 novembre del 2011.

Gli anni 2010

Nella legislatura seguente Maria Elisabetta Alberti Casellati diventa segretario d'aula del consiglio di presidenza del Senato. A partire dal 14 gennaio del 2014 è capogruppo di Forza Italia nella Giunta delle Elezioni e del Regolamento, facendo parte anche della I Commissione Affari Costituzionali del Senato.

Il 15 settembre dello stesso anno viene eletta in quota Forza Italia membro del Consiglio Superiore della Magistratura dal Parlamento in seduta comune. Nel gennaio del 2016 manifesta la propria contrarierà al ddl Cirinnà relativo alla regolamentazione delle unioni civili tra soggetti dello stesso sesso, ritenendo che le stesse non possano essere equiparate dallo Stato al matrimonio.

Prima donna Presidente del Senato

In occasione delle elezioni politiche del 2018 viene eletta ancora senatrice, e per questo abbandona con quasi un anno di anticipo il seggio al CSM: il 24 marzo viene eletta presidente del Senato, alla terza votazione, diventando - così - la prima donna della storia della Repubblica Italiana a ricoprire tale incarico, corrispondente alla seconda carica dello Stato.

Il 18 aprile 2018, considerato lo stallo politico post-elezioni tra le forze M5S e Centrodestra, le quali non riescono in autonomia a trovare un accordo per la formazione di un governo, Maria Elisabetta Alberti Casellati riceve dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'incarico esplorativo che abbia l'obiettivo di arrivare alla formazione di un governo.