Freddie Mercury
Biografia • The show must go on
Freddie Mercury, il leggendario cantante dei Queen (vero nome Farrokh Bulsara), nasce il 5 settembre 1946 nell'esotica isola di Zanzibar, attualmente di proprietà della Tanzania. Figlio di un politico inglese sempre in viaggio per lavoro, Freddie si ritrova a svolgere gli studi elementari a Bombay, in India, per poi completarli in Inghilterra, terra di origine della famiglia. La formazione altamente internazionale permetterà al sensibile futuro cantante di costruirsi un bagaglio di esperienze non indifferente. Inizialmente, fra l'altro, il destino di Mercury non sembrava affatto la musica, dato che si era iscritto all'Istituto d'Arte Ealing, laureandosi in arte e design.
Ben presto mette in mostra le sue straordinarie doti di pianista e grande vocalist in gruppi come "Sour Milk Sea" e "Wreckage". Con questi comincia a sviluppare le sue capacità artistiche e sceniche. Ma è l'incontro con Brian May e Roger Taylor che gli cambia la vita. I tre fondano quel gruppo ormai universalmente conosciuto dal nome molto glamour di "Queen", suggerito dallo stesso Freddie Mercury che ne approfitta e cambia anche il suo nome.
Bulsara suona decisamente male e quindi sceglie, sempre con attenzione alla sua vena teatrale, "Mercury" in omaggio al mitologico messaggero degli dei. L'esigenza di un bassista porterà poi John Deacon a completare la formazione.
Sul palco, come nella vita dopotutto, Mercury si dimostra uno straordinario interprete pieno di drammatiche gestualità, un vero animale da palcoscenico. È stato insomma uno dei pochi performer in grado realmente di illuminare uno stadio con la sua sola presenza e catturare l'attenzione di migliaia di spettatori con un solo gesto.
Tutti i concerti dei Queen (in tutto il ventennale della loro carriera se ne conteranno 707) furono infatti assolutamente spettacolari ed indimenticabili, proprio grazie alle doti sceniche di Freddie Mercury. Il cantante, poi, si dimostra sempre molto coraggioso nel vivere la sua identità, dichiarando più volte senza imbarazzi la sua omosessualità.
Si ammala di Aids (contratto forse nel 1986) malattia che lo porta ad una scomparsa prematura il 24 novembre 1991 per polmonite.
Pochi mesi dopo, Brian May e Roger Taylor, organizzano un grande concerto "Freddie Mercury Tribute" a cui partecipano artisti da ogni parte del mondo.
Nel 2018 esce al cinema il film musicale e biografico "Bohemian Rhapsody" che narra la vita dei Queen ma soprattutto della leggenda di Freddie Mercury, dalla formazione della band sino alla partecipazione del concerto Live Aid del 13 luglio 1985.
Frasi di Freddie Mercury
Si può essere tutto ciò che si vuole, basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di poter essere.
Non porto mai denaro con me, proprio come la Regina Madre. Godo ad essere una troia, e godo ad essere circondato da troie. Sono la prostituta della musica!
Desidero confermare che sono sieropositivo: ho l'AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere riservata questa informazione fino a questo momento allo scopo di proteggere la privacy di quanti mi stanno intorno. Tuttavia, è arrivato il momento che i miei amici e i miei fans di tutto il mondo conoscano la verità. Spero che tutti si uniranno a me, ai miei dottori e a quelli del mondo intero nella lotta contro questa tremenda malattia.
[Comunicato stampa, 23 novembre 1991]
Un solo anno d'amore | è meglio che un'intera vita di solitudine.
Un momento romantico tra le tue braccia | è come una stella cadente che attraversa il mio cuore.
Guardate, probabilmente avete capito con cosa ho a che fare. Ho questa cosa e per quanto ne so non c'è nessuna cura e ho solo un po' di tempo ancora a disposizione. Voglio avere questa conversazione, voglio portare avanti la mia vita esattamente com'è, voglio fare dischi, non voglio che nessuno lo sappia e non voglio che nessuno ne parli da questo momento in poi. È tutto. [ai membri dei Queen]
Non ho fatto nessuno sforzo per diventare un maestro di chitarra perché non so suonare quella fottuta chitarra.
Non ho mai pensato a me stesso come il leader. Forse, come la persona più importante.
Sono me stesso, sai, solo me stesso. Sono molto disorganizzato a volte, sono organizzato altre volte e... sono me stesso.
Ci sono state diverse congetture ultimamente su un certo gruppo chiamato Queen... le congetture dicono che... dicono che staremmo per separarci, che ne pensate? [la folla urla: "No!"] Parlano da qui! [E indica il fondo schiena.] Le mie scuse, ma dirò quello che voglio... sapete cosa intendo. Dunque, dimenticate quei pettegolezzi, staremo insieme finché... cazzo... non moriremo! Continuo [applausi che lo interrompono]... devo dirvi... continuo a volerli lasciare, ma loro non lasceranno me... inoltre credo che non siamo male per essere quattro regine in avanti con gli anni, che ne dite? Questa è una nuova canzone, Who wants to live forever.
[da Live At Wembley, n. 9, prima di presentare il nuovo singolo Who wants to live forever]
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Foto e immagini di Freddie Mercury
Video Freddie Mercury
Commenti
Sei il mio idolo
Ciao io ho visto il film dei quel mi dispiace che freddi sia morto per questa malattia. se solo non fosse omosessuale
I queen resteranno X sempre unici infatti si sentono sempre ovunque trasmettono le loro canzoni io so tutto dei queen visto hyde Park dischi cd libri sono stata a Montreux da Peter Freestone in contatto con Mary Austin li adoro da sempre - biopic eccezionale
Grazie Freddie. La potenza delle tue splendide canzoni e il tuo immenso coraggio fino alla fine continuano a celebrare e a diffondere nei cuori l'amore.
Grazie per la tua immortalità!
Ancora oggi riesce ad emozionare con la sua splendida voce. Grande nelle sue ineguagliabili performance dal vivo davanti ad una marea di spettatori. SEMPLICEMENTE UNICO!!!
La Regina del Rock per sempre dentro noi. 24 novembre 1991.
Semplicemente meraviglioso, la più bella voce mai esistita, il più grande personaggio...
dopo aver sentito Freddie non esiste nessun altra musica.
Auguri mito.. you're my best friend
Era unico. Un grande. Aveva molto coraggio per quei tempi. Mi piaceva il suo temperamento la presenza sul palcoscenico la sua voce il suo fisico e soprattutto la sua musica. Peccato che se ne sia andato cosi giovane.
Era l'80% dei Queen
Ciao Freddie... semplicemente il più grande di sempre.
Indimenticabile, unico, straordinario, leggendario.
Lamtua musica ovvero quella dei queen tutti i componenti altrettanto bravi hanno fatto sognare, e nonostantemsiano passati ormai piu di 20 anni dalla scomparsa,, la vs musica fa ancora lo stesso effetto.
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