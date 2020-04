Biografia

Isidore Lucien Ducasse (vero nome del Conte di Lautreamont) nasce il 4 aprile 1846 a Montevideo, figlio di un funzionario dell'ambasciata francese nella città uruguaiana.

Nel 1859, a tredici anni, viene spedito in Francia a studiare dapprima al liceo di Tarbes, e poi a Pau, dove rimane fino al 1865.

Tornato per due anni a Montevideo, si stabilisce definitivamente a Parigi, dove pubblica come anonimo, nel 1868, il primo canto de "Les Chants de Maldoror" ("I canti di Maldoror", dove Maldoror si legge come "mal d'aurore", vale a dire "male d'aurora").

L'anno successivo, utilizzando il nome d'arte di Conte di Lautreamont (pseudonimo ispirato all'omonimo romanzo di Eugene Sue), dà invece alle stampe l'intera opera in sei canti. Il libro, tuttavia, non viene messo in vendita dall'editore Albert Lacroix (lo stesso di Emile Zola e Victor Hugo), per paura della censura, a causa di una violenza espressiva ritenuta eccessiva. Proprio per questo motivo, Lautreamont cambia decisamente rotta dal punto di vista artistico, passando da una poetica della disperazione a una poetica della speranza. Lo dimostrano "Poesies I" e "Poesies II", che vengono pubblicate a giugno del 1870 con il nome reale dell'autore: contraddistinte da temi e stile completamente diversi rispetto a "I canti di Maldoror", mostrano anche un atteggiamento enigmatico, ai limiti dell'ironico, rispetto a una polemica (mai nascosta) da parte di colui che si configura come un cantore degli orrori dell'uomo.

Lautreamont muore il 24 novembre 1870 a Parigi, a soli ventiquattro anni, in circostanze misteriose: il suo cadavere viene ritrovato nel letto dell'albergo in cui soggiorna.

La sua morte prematura (probabilmente avvenuta per suicidio), unitamente alla violenza verbale della sua opera, alla sua visione nichilista e satanica e a una fantasia romanticamente immaginifica che caratterizza i suoi scritti, induce gli studiosi a posizionarlo tra i poeti maledetti.

Ignorato fino al 1890, Ducasse verrà valorizzato soprattutto dai surrealisti (Breton nella scrittura, ma anche Max Ernst nella pittura), che lo riterranno addirittura un loro predecessore, mettendone in evidenza le somiglianze con le loro idee.