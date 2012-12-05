Lautréamont
Biografia
Isidore Lucien Ducasse (vero nome del Conte di Lautréamont) nasce il 4 aprile 1846 a Montevideo, figlio di un funzionario dell'ambasciata francese nella città uruguaiana.
Nel 1859, a tredici anni, viene spedito in Francia a studiare dapprima al liceo di Tarbes, e poi a Pau, dove rimane fino al 1865.
Tornato per due anni a Montevideo, si stabilisce definitivamente a Parigi, dove pubblica come anonimo, nel 1868, il primo canto de "Les Chants de Maldoror" ("I canti di Maldoror", dove Maldoror si legge come "mal d'aurore", vale a dire "male d'aurora").
L'anno successivo, utilizzando il nome d'arte di Conte di Lautreamont (pseudonimo ispirato all'omonimo romanzo di Eugene Sue), dà invece alle stampe l'intera opera in sei canti. Il libro, tuttavia, non viene messo in vendita dall'editore Albert Lacroix (lo stesso di Emile Zola e Victor Hugo), per paura della censura, a causa di una violenza espressiva ritenuta eccessiva. Proprio per questo motivo, Lautreamont cambia decisamente rotta dal punto di vista artistico, passando da una poetica della disperazione a una poetica della speranza. Lo dimostrano "Poesies I" e "Poesies II", che vengono pubblicate a giugno del 1870 con il nome reale dell'autore: contraddistinte da temi e stile completamente diversi rispetto a "I canti di Maldoror", mostrano anche un atteggiamento enigmatico, ai limiti dell'ironico, rispetto a una polemica (mai nascosta) da parte di colui che si configura come un cantore degli orrori dell'uomo.
Lautreamont muore il 24 novembre 1870 a Parigi, a soli ventiquattro anni, in circostanze misteriose: il suo cadavere viene ritrovato nel letto dell'albergo in cui soggiorna.
La sua morte prematura (probabilmente avvenuta per suicidio), unitamente alla violenza verbale della sua opera, alla sua visione nichilista e satanica e a una fantasia romanticamente immaginifica che caratterizza i suoi scritti, induce gli studiosi a posizionarlo tra i poeti maledetti.
Ignorato fino al 1890, Ducasse verrà valorizzato soprattutto dai surrealisti (Breton nella scrittura, ma anche Max Ernst nella pittura), che lo riterranno addirittura un loro predecessore, mettendone in evidenza le somiglianze con le loro idee.
Frasi di Lautréamont
Se esisto non sono un altro. Io non ammetto in me questa equivoca pluralità.
Cercavo un'anima che mi somigliasse e non riuscivo a trovarla. Frugavo ogni angolo della terra; la mia perseveranza era inutile. Eppure non potevo rimanere solo. Occorreva qualcuno che approvasse il mio carattere; occorreva qualcuno che avesse le mie stesse idee.
I miei anni non sono molti, eppure sento già che la bontà non è che un'accozzaglia di sillabe sonore; non l'ho trovata in nessun luogo.
[...] bello come la retrattilità degli artigli degli uccelli rapaci; o ancora, come l'incertezza dei movimenti muscolari nelle pieghe delle parti molli della regione cervicale posteriore; [...] e soprattutto, come l'incontro fortuito su un tavolo di dissezione di una macchina da cucire e di un ombrello!
"A cosa pensavi, fanciullo?" "Pensavo al cielo." "Non c'è bisogno che tu pensi al cielo; è già abbastanza pensare alla terra. Sei stanco di vivere, tu che sei appena nato?" "No, ma tutti preferiscono il cielo alla terra." "Beh, io no. Poiché, dato che il cielo è stato fatto da Dio, come la terra, stai certo che vi troverai gli stessi mali di quaggiù."
Ahimè! Che sono dunque il bene e il male! Non forse la stessa cosa, attraverso la quale attestiamo con rabbia la nostra impotenza, e la brama di raggiungere l'infinito attraverso anche i mezzi più insensati? Oppure son due cose differenti?
Come i cani, io sento il bisogno dell'infinito… Non posso, non posso soddisfare questo bisogno. Sono figlio dell'uomo e della donna, a quanto m'hanno detto. Mi stupisce… credevo d'esser di più! Del resto, che m'importa donde vengo?
Fino a quando conserverai il culto tarlato di questo dio insensibile alle tue preghiere e alle offerte generose che gli tributi in olocausto espiatorio? Vedi, quell'orribile manitù non è riconoscente per le grandi coppe di sangue e di cervella che tu spandi sui suoi altari, devotamente decorati di ghirlande di fiori. Non è riconoscente... perché i terremoti e le tempeste continuano a infierire fin dall'inizio di tutte le cose. Eppure, spettacolo degno di nota, più si mostra indifferente e più tu lo ammiri. Si vede che diffidi dei suoi attributi, che nasconde; e il tuo ragionamento si fonda su questa considerazione, che soltanto una divinità di una potenza estrema può mostrare tanto disprezzo verso i fedeli che obbediscono alla sua religione.
I pidocchi sono incapaci di compiere tutto il male che la loro immaginazione medita. Se incontrate un pidocchio sulla vostra strada, tirate avanti, e non leccategli le papille della lingua. Vi succederebbe qualche incidente. È già capitato. Non importa, sono già contento della quantità di male che ti fa, o razza umana; vorrei solo che te ne facesse di più.
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