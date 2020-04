Biografia • Dolori vittoriani

Margaret Oliphant Wilson nasce il 4 aprile 1828 a Wallyford, Midlothian, Scozia. Il padre, Francis W. Wilson, è impiegato statale e bancario. La madre, Margaret Oliphant, avida lettrice, si dedica all'istruzione della figlia senza mancare di trasmetterle l'interesse per la storia e la cultura scozzese.

La famiglia apparteneva alla "Free Church of Scotland", considerata una setta radicale del Presbiterianesimo. In seguito la scrittrice abbandonerà i principi rigorosi di questa setta protestante pur mantenendo un fermo teismo per tutta la sua vita.

Sebbene all'età di dieci anni si trasferisca con la famiglia a Liverpool, dove trascorre la maggior parte degli anni formativi e dell'età adulta, continua a riconoscersi con la tradizione scozzese.

Nel 1849 viene pubblicato il suo primo romanzo, "Passages in the Life of Margaret Maitland". Qualche anno dopo incontra a Londra il cugino Francis Wilson Oliphant (Frank), pittore di vetrate per chiese che diventerà suo marito.

I primi anni di matrimonio non sono facili e non mancano i momenti difficili. Dei primi cinque figli nati dopo il matrimonio ne sopravvivono solo due: Maggie e Cyril (Tiddy).

Nell'arco di pochi anni perde l'amatissima madre e il marito di tubercolosi. Frank muore nell'ottobre del 1859 a Roma dove Margaret aveva portato la famiglia nella speranza che il clima giovasse alla salute del compagno. Due mesi dopo la morte del marito nasce Francis Romano (Cecco) l'ultimo dei suoi figli.

Tornata in Inghilterra, inizia la fortunata pubblicazione seriale di "The Chronicles of Carlingford" su Blackwood's Edinburgh Magazine, considerato il suo più grande successo editoriale; la felicità viene spezzata però dalla morte improvvisa a Roma della figlia Maggie, di soli dieci anni.

Dopo l'ennesima tragedia torna a casa e con la famiglia si trasferisce a Windsor per stare vicina ai figli che studiano a Eton. La grande casa nel quartiere residenziale londinese diventa punto di riferimento e accoglienza per i parenti e gli amici della scrittrice.

Finiti gli studi, i due figli faticano a trovare la propria strada nella vita, collezionando un fallimento dopo l'altro. Dopo una lunga malattia, il più grande dei due, Cyril, muore all'età di 34 anni e quattro anni più tardi viene a mancare anche Cecco.

Margaret vede i festeggiamenti per il giubileo della regina Vittoria, ma poco dopo si ammala; muore il 25 giugno 1897 nella sua casa di Wimbledon, ultima sua residenza.

Margaret Oliphant fu un'autentica "donna vittoriana", instancabile, viaggiò a lungo, mantenne una grande famiglia tramite il suo lavoro e soprattutto fu autrice di un numero sorprendente di opere. Pubblicò circa cento romanzi e diversi racconti, innumerevoli articoli e recensioni per periodici prestigiosi, biografie, libri di storia, di viaggio e per l'infanzia, traduzioni e prosa di argomento religioso.

Fra i romanzi più popolari ricordiamo: "Miss Marjoribanks" della serie "The Chronicles of Carlingford", "Hester e Kirsteen", romanzi di ambientazione scozzese. Altrettanto famosi i racconti "soprannaturali", fra cui "The Library Window" e la "Autobiography".