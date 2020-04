Biografia

Joaquín Guzmán, conosciuto con il soprannome di El Chapo (il tappo) e noto anche come El Rápido, è stato uno dei più temuti e potenti trafficanti di droga. Ha operato principalmente nella regione latinoamericana ed è comparso nella lista degli uomini più ricchi al mondo occupando il 14° posto. Catturato la prima volta in Guatemala nel 1993, El Chapo è stato l'uomo più ricercato dall'FBI e dall'Interpol dopo Bin Laden.

El Chapo: chi è davvero Joaquín Guzmán?

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul signore della droga messicano, le origini, la vita privata, i numerosi problemi con la giustizia, le curiosità e tanto altro.

Joaquín Guzmán: biografia

Il nome completo di Joaquín Guzmán è Joaquín Archi Guzmán Loera: nasce il 4 aprile del 1957 a Badiraguato, nel Messico settentrionale. Proveniente da una famiglia umile, El Chapo ha sei fratelli; il papà, conosciuto come il "gomero" si occupava della coltivazione di oppio.

Sono poche le informazioni sull'infanzia di Joaquín Guzmán ma è certo che lasciò presto gli studi per dedicarsi alla commercializzazione di arance. All'età di qubdici anni inizia a coltivare marijuana per poi venderla con grande profitto a Culiacán.

Nel corso degli anni '80 El Chapo lavora alle dipendenze del principale trafficante di droga messicano, Miguel Ángel Félix Gallardo, chiamato da tutti "El Padrino".

Dopo la cattura di Gallardo iniziano i conflitti e le rivendicazioni dei cartelli per la distribuzione della droga. Nell'occasione El Chapo si trasferisce a Culiacán fondando il cartello Sinaloa. A partire da questo momento le continue rivalità provocheranno centinaia di morti.

Il 9 giugno 1993 El Chapo viene catturato in Guatemala e trasferito al Centro federale di riabilitazione sociale n. 1 dove rimane detenuto per altri due anni. A partire dal 1995 lo spietato spacciatore sconta la sua pena presso la prigione di massima sicurezza del Puente Grande, ma godendo di molti privilegi e di profondo rispetto fra i detenuti.

Mentre si trova in prigione, il suo impero e il suo cartello della droga continuano a operare senza sosta: a prendere le redini è il fratello Arturo Guzmán Loera, conosciuto come El Pollo.

Joaquín Guzmán - El Chapo - negli anni 2000: l'evasione e la latitanza

Nel gennaio del 2001 Joaquín Guzmán riesce ad evadere dalla prigione, attraverso l'aiuto di oltre 70 complici, fra cui 15 funzionari appartenenti al sistema penitenziario.

Il governo americano nel 2008 chiede la cattura e l'estradizione di Joaquín Guzmán con le accuse di riciclaggio di denaro e cospirazione per il trasporto di cocaina all'intreno del tribunale californiano. In questi anni la storia di El Chapo è ricca di lacune, in quanto se ne perdono le tracce.

Grazie al lavoro dell'intelligence americana El Chapo viene avvistato in Bolivia, mentre il figlio studia presso una scuola di aviazione, subendo anche un incidente durante le esercitazioni.

Gli anni 2010: la seconda cattura

Si narra che padre e figlio usaserro false identità per sfuggire alla cattura. Nel 2014 Guzmán viene arrestato nello stato di stato di Sinaloa, grazie anche all'intervento della marina messicana. Nello stesso anno El Chapo inizia il suo sciopero della fame, partecipando alla stesura di un manoscritto in cui vengono denunciate le condizioni di precarietà in cui i detenuti vivono.

La DEA americana (Drug Enforcement Administration) stima che l'influenza e la ricchezza di El Chapo in questo periodo eguagliano quelle di Pablo Escobar.

Joaquín Guzmán: la definitiva cattura di El Chapo

Loera riesce ad evadere dal carcere per la seconda volta nel 2015. E' stato possibile ricostruire la dinamica della fuga attraverso le videocamere di sorveglianza del Centro federale di riadattamento sociale n. 1: El Chapo sarebbe fuggito attraverso un tunnel nascosto all'interno della doccia. Nell'ottobre dello stesso anno il criminale riesce a fuggire alla sua cattura, rimanendo comunque ferito. Ritorna in carcere dopo qualche mese, nel 2016.

Il 20 gennaio del 2017 il narco viene estradato e trasferito a New York per rispondere delle accuse quale capo del cartello di Sinaloa. Durante le udienze in tribunale Joaquín compare al fianco della moglie Emma Coronel Aispuro, ex miss Durago e sposata nel 2007.

El Chapo viene dichiarato colpevole per tutti i capi d'accusa e condannato all'ergastolo: sconta la sua pena nel carcere di sicurezza del Colorado. E' inoltre condannato ad un risarcimento miliardario che paga al governo con gli introiti ottenuti dal narcotraffico.

Joaquín Guzmán: la vita sentimentale

Oltre al matrimonio con Emma Coronel Aispuro, figlia di un colonnello arresato per traffico di droga, dal quale sono nate due sorelle gemelle, El Chapo è stato sposato con Alejandrina María Salazar Hernández. Dall'unione con Hernández, avvenuta nel 1977, sono nati quattro figli.

Guzmán ha avuto inoltre diverse amanti, la cui esistenza si si è scoperta durante il processo: è stato sposato anche con Karla Pérez Rojo, con la quale ha avuto altri quattro figli.