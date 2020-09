Biografia • Innovazioni Made in Italy

Quando la creatività pura incrocia l'alta cucina diventa arte culinaria. E' questa la natura di Fabio Tacchella, cuoco e consulente gastronomico di altissimo livello, nato nel veronese il 13 settembre 1957. Prima di tutto è cuoco, ma anche scultore, inventore e scrittore. Tutte queste passioni si alimentano a vicenda e trovano la sintesi più alta in cucina, dove il suo estro inesauribile trova la migliore espressione. L'inventiva e la grande maestria si esprimono in modo sempre più straordinario ed efficace anche nell'ideazione di strumenti da cucina e sistemi di cottura innovativi, tutti coperti da suoi brevetti.

In un crescendo di competenze e attività, ha raggiunto oggi i vertici della ristorazione italiana. Fabio Tacchella coltiva questa passione sin da giovanissimo: gli inizi della sua formazione sono all'Istituto Alberghiero di Bardolino del Garda dove consegue il diploma di aiuto cuoco con il massimo dei voti. Frequentazioni prestigiose, tra le quali lo chef Giorgio Gioco, segnano il suo stile in cucina, uno stile molto personale e di continua ricerca.

Attraverso tappe sempre più prestigiose matura la sua professionalità e la sua esperienza. È rappresentante della cucina veronese in Svizzera e insegnante presso centri di formazione alberghiera e infine illustre docente ai corsi di perfezionamento in scuole per professionisti. Dal 1974 è iscritto alla Federazione Italiana Cuochi.

Sono numerosi i premi e i riconoscimenti in carriera che confermano la sua genialità e il suo impegno nell'innovazione: tra questi vi sono le medaglie d'oro e di bronzo alle Olimpiadi di Francoforte, le due argento all'Olimpiade mondiale di Basilea, la direzione - dal 2001 - della squadra nazionale Italiana Cuochi, della Federazione Italiana Cuochi. Anche con la nazionale ottiene ottimi risultati: dalle Olimpiadi mondiali di Berlino, alla coppa del mondo di Lussemburgo, alla European Cutering Cup e il riconoscimento da parte dell'Accademia della Cucina Italiana come miglior cuoco dell'anno 2000.

I segreti della sua arte culinaria sono a disposizione di tutti, Fabio Tacchella, infatti, è coautore e dal 2001 anche autore, di numerosi testi di cucina; collabora con diverse riviste del settore Horeca (termine che si riferisce al settore commerciale dell'industria alberghiera). La divulgazione a tutto campo fa parte della sua natura: trasmettere ai colleghi ed al grande pubblico le sue tecniche lo hanno portato ad essere chiamato in vari programmi televisivi.

La competenza e la fama di Fabio Tacchella sono note anche a livello internazionale: ha collaborato infatti a vari livelli in tutto il mondo, dal Giappone alla Nuova Zelanda, dagli Emirati Arabi al Canada. Uno spirito gaio quello di Fabio Tacchella, che contamina non solo la cucina ma anche i rapporti con le persone che lo affiancano.

Tra le sue invenzioni più prestigiose c'è Carta Fata: prodotto dal 2004, questa speciale pellicola ha introdotto un nuovo sistema di cottura, oggi utilizzato da cuochi di tutto il mondo. Anche la grande industria ne fa utilizzo per proporre prodotti nuovi sul mercato. Utilizzando questo sistema di cottura si rispetta la materia prima, si valorizzano i sapori, si riducono i consumi di grassi, tutto a vantaggio della salute, aspetto che per Fabio Tacchella risiede alla base della sua filosofia professionale.

Un altro prodotto ideato e realizzato dallo Chef Tacchella è Fata Bags, che dal 2010 rappresenta una tecnologia innovativa di altissimo valore: con le buste Fata Bags si può cuocere sottovuoto a 180-200 gradi, cucinando direttamente il prodotto contenuto nelle buste su delle griglie elettriche. Oltre a conferire un sapore più accentuato agli alimenti, evita la formazione di acroleina - tossica per l'organismo - e recupera i tempi di cottura, fa risparmiare grassi e condimenti, energia, minor materiale di cucina da pulire e lavare.

Non a caso per queste sue innovazioni Fabio Tacchella è stato insignito del premio come Chef più innovativo del 2010, alla fiera "Sapore - Tasting Experience" di Rimini. Solo poche settimane prima di ricevere il premio (febbraio 2011) aveva portato la NIC (Nazionale Italiana Cuochi) a vincere tre titoli alla Coppa Continentale d'Irlanda (Medaglia d'oro nella Cucina Calda, Medaglia d'oro nella Cucina Fredda, Trofeo quale Miglior squadra).