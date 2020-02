Le prime Olimpiadi invernali disputate in Asia si aprono a Sapporo, in Giappone.

Inizialmente previsto per il 1º gennaio posticipato poi in questa data, nasce la storica trasmissione tv Carosello.

61 anni fa

Il musicista Ritchie Valens perde la vita in un incidente aereo: con lui ci sono Buddy Holly e The Big Bopper. Tale data è citata nella famosa canzone "American Pie" (di Don McLean) come "Il giorno in cui morì la musica". Aveva solo 17 anni.