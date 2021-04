Biografia

Francesco Le Foche nasce a Sezza, piccola località in provincia di Latina, il 28 luglio 1957. Tra le personalità di spicco in campo medico che sono salite agli onori delle cronache a seguito dello scoppio della pandemia di Covid-19, Le Foche è un immunologo che si è distinto dalla maggior parte dei colleghi per l'uso di toni sempre pacati, ma soprattutto per una visione cauta ma ottimista. Piuttosto che focalizzarsi sui divieti, infatti, nei suoi interventi televisivi e nel libro pubblicato nel 2021 il medico preferisce illustrare i dati incoraggianti, per cercare di infondere fiducia alla popolazione provata dopo un anno di restrizioni. Scopriamo di più sugli eventi più importanti della vita di Francesco Le Foche.

Francesco Le Foche e la passione per la medicina

Composto e determinato sin da piccolo, crede molto nelle proprie capacità e, dopo aver conseguito il diploma, sceglie di trasferirsi nella vicina Roma. Nella capitale si iscrive alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi La Sapienza. Il percorso accademico si rivela particolarmente fruttuoso e Francesco Le Foche si laurea nel 1985. Sceglie poi di dedicarsi a un ramo della medicina molto specifico, destinato a diventare centrale nei decenni a venire, a causa del ruolo sempre più preponderante che avrebbero svolto i virus nella determinare e alterare i comportamenti umani.

Gli studi in allergologia e immunologia clinica si concludono nel 1990, quando il giovane medico termina la specializzazione. Come accade per molti giovani promettenti del campo medico, non abbandona il mondo della ricerca e quello dell'università, a cui rimane legato anche dal punto di vista professionale. I primi anni di gavetta lo vedono impegnato presso l'Istituto di malattie infettive e tropicali del Policlinico Umberto I, polo universitario che il medico conosce sin da quando era uno studente. Presso l'Istituto lavora in veste di dirigente medico responsabile del reparto Day Hospital di immunoinfettivologia.

Le Foche: successi di carriera e ruolo pubblico

Il 1990, anno in cui consegue la specializzazione, si rivela un momento fondamentale per la vita professionale per Francesco Le Foche. Dopo aver superato un periodo molto complesso, riesce a vincere il concorso legato all'emergenza AIDS, indetto dal Policlinico Umberto I. Gli anni successivi lo vedono impegnato su diversi fronti: ai propri campi d'interesse professionale, infatti, Le Foche aggiunge l'attività di docente di Reumatologia e scienze biomediche. La cattedra, assegnatagli dall'Università La Sapienza, gli permette di entrare a contatto con le nuove generazioni e affinare un'arte oratoria già molto fluente.

La predisposizione a parlare in pubblico riuscendo a far comprendere concetti anche molto complessi a una platea che si compone di diverse persone, si rivela fondamentale per la futura rilevanza mediatica del medico.

Gli anni 2020

Nel momento in cui virologi, infettivologi e immunologi diventano tra gli ospiti più ricercati nelle trasmissioni televisive di approfondimento e di attualità a causa del Covid-19, il medico laziale sceglie di svolgere un'azione divulgativa presso trasmissioni come Domenica In. Tuttavia, a differenza di molti colleghi si caratterizza per un piglio molto ottimista, che lo porta cercare di dare una speranza realistica.

Di fronte a una serie di condizioni che accomuna tutto il genere umano, l'obiettivo degli interventi televisivi del medico e professore è quello di cercare di arginare l'enorme disagio generatosi sia a livello di sanità pubblica, ma anche in ambito economico e sociale. Partendo da solide basi scientifiche, l'immunologo Francesco Le Foche porta l'esempio di nazioni come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, riuscite a recuperare situazioni svantaggiate grazie a una strategia vaccinale molto solida. In virtù della collaborazione con Giancarlo Dotto, suo amico e giornalista-scrittore di professione, arriva a pubblicare il libro Sì, andrà tutto bene. Ecco perché il Covid-19 sarà sconfitto.

Francesco Le Foche: vita privata

Data la sua ascesa repentina agli onori della cronaca, la sfera più intima di Francesco Le Foche non è di dominio pubblico. Quest'aspetto pare non dispiacere allo stimato immunologo che, pur coi consueti modi garbati, ha preferito mantenere il massimo riserbo riguardo la propria vita privata.