Biografia

Nick Hornby, scrittore, nasce il 17 aprile del 1957 a Redhill, in Gran Bretagna. Iscrittosi alla Maidenhead Grammar School, frequenta poi il Jesus College di Cambridge. Comincia a lavorare come insegnante, per poi dedicarsi all'attività giornalistica da freelance e diventare, infine, romanziere.

Raggiunge la fama a 35 anni, nel 1992, quando pubblica il libro autobiografico "Fever Pitch" (titolo italiano: "Febbre a 90°"), che racconta le sue peripezie da tifoso dell'Arsenal (nel 1997 ne verrà tratto anche un film, con protagonista Colin Firth, di cui Hornby curerà l'adattamento).

Nel 1993 Nick diventa padre di un bambino autistico, mentre nel 1995 dà alle stampe "High Fidelity" (titolo italiano: "Alta fedeltà" - anche in questo caso verrà tratto un film, interpretato da John Cusack, che però, a differenza del libro, sarà ambientato a Chicago e non a Londra), cui fanno seguito "About a Boy" (titolo italiano: "Un ragazzo" - uscirà un film anche in questo caso, con protagonista Hugh Grant) e "How to Be Good" (titolo italiano: "Come diventare buoni"), usciti rispettivamente nel 1998 e nel 2001.

Dopo avere curato un'antologia di racconti intitolata "Speaking with the Angel" (titolo italiano: "Le parole per dirlo") e avere scritto "Not a star" (titolo italiano: "È nata una star ?"), nel 2001 Nick Hornby cura un'antologia di articoli riguardanti il mondo della musica, "Da Capo Best Music Writing 2001" (titolo italiano: "Rock, pop, jazz & altro").

L'anno successivo scrive "31 canzoni", una raccolta di saggi su album e brani da lui scelti, con citazioni di artisti come Ani DiFranco, Bob Dylan, Nelly Furtado e Bruce Springsteen.

Diventato recensore di libri per "The Believer", una rivista statunitense (mentre in Italia a pubblicare la rubrica è il settimanale "Internazionale"), nel 2005 - anno in cui esce "L'amore in gioco", film statunitense tratto da "Febbre a 90°" ma riferito al baseball (e non più al calcio) con Jimmy Fallon nei panni di un tifoso dei Boston Red Sox) - Nick Hornby scrive "A Long Way Down" (titolo italiano: "Non buttiamoci giù"), per poi raccogliere - l'anno seguente - le sue recensioni letterarie nel volume "The complete polysyllabic spree" (titolo italiano: "Una vita da lettore").

Nel 2006, in occasione dei campionati mondiali di calcio che si svolgono in Germania, cura "Il mio anno preferito", una raccolta di racconti sul pallone con storie di vari autori. Due anni più tardi pubblica "Slam" (titolo italiano: "Tutto per una ragazza"), romanzo vincitore dell'ALA Best Books for Young Adults che ha come protagonista Sam Jones, un ragazzo di quindici anni appassionato di skateboard, e "Shakespeare Wrote for Money" (titolo italiano: "Shakespeare scriveva per soldi"), altra raccolta di articoli comparsi su "The Believer".

L'anno successivo scrive "Juliet, Naked" (titolo italiano: "Tutta un'altra musica"), mentre nel 2010 si cimenta per la prima volta nella scrittura di una sceneggiatura cinematografica per il film "An Education".

Autore dei testi di tutte le canzoni del disco di Ben Folds "Lonely avenue", nel 2012 pubblica "More Baths, Less Talking" (titolo italiano: "Sono tutte storie"), raccolta dei testi pubblicati su "The Believer" tra la primavera del 2010 e l'inverno del 2011. Nello stesso periodo in Italia esce il film "È nata una star?", di Lucio Pellegrini, con Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo, adattamento cinematografico del racconto omonimo di Hornby, il quale nel frattempo dà alle stampe anche "Everyone's Reading Bastard" (titolo italiano: "Tutti mi danno del bastardo"), che narra una storia d'amore conclusa in malo modo, e riceve il British Sport Book Award per l'importante contributo fornito al mondo della scrittura sportiva.