Biografia • Socialismi italiani

Enrico Boselli nasce a Bologna il 7 gennaio 1957. L'esperienza politica inizia nel 1979 con il Psi (Partito Socialista Italiano), diventando segretario nazionale della FGS (Federazione Giovanile Socialista), e allo stesso tempo vicepresidente della IUSY (Internazionale Giovanile Socialista).

Prima nel 1980, poi nel 1985, viene eletto consigliere comunale a Bologna; nel 1987 diventa vicesindaco. Dal 1990 e fino al 1993 ricopre il ruolo di presidente della Regione Emilia Romagna.

La prima volta da deputato arriva nel 1994, eletto prima nel collegio di Cortona in Toscana, poi nei collegi emiliani di Bologna e Comacchio.

In seguito allo scoppio di tangentopoli e la dipartita di Bettino Craxi, il Psi si scioglie: Enrico Boselli, insieme a Gino Giugni si fa promotore della nascita di una nuova formazione politica denominata "Socialisti Italiani", che vede la luce ufficialmente il giorno 13 novembre 1994.

I Socialisti Italiani si presentano per la prima volta agli elettori in occasione delle elezioni regionali del 1995, costituendo una lista comune insieme ad Alleanza Democratica e al Patto Segni, denominata "Patto dei Democratici".

Il partito si ripresenta poi alle elezioni politiche del 1996 nella coalizione dell'Ulivo.

Nel 1998 Boselli è promotore della nascita di un nuovo soggetto, di stampo socialista e democratico, che riunisse parte dei socialisti disseminati per lo scenario politico italiano dopo lo scioglimento del Psi: Boselli traghetta così i Socialisti Italiani, insieme alla Federazione Laburista, al Partito Socialista di Ugo Intini e parte del Psdi in un nuovo soggetto denominato "Socialisti Democratici Italiani" (Sdi), di cui lo stesso Enrico Boselli assume la guida.

Dal 1999 al 2004 è eletto deputato europeo. Guida poi il partito all'interno dell'alleanza di centrosinistra, portandolo ad aderire alla Federazione dell'Ulivo proposta, orientata e guidata da Romano Prodi. Garantista convinto, si oppone all'ingresso nella coalizione del partito di Antonio Di Pietro.

Si fa poi promotore di un'intesa fra l'Unione e i Radicali Italiani di Marco Pannella, per la creazione nell'ambito della coalizione di centro sinistra, di un'area laico-riformista: tale iniziativa sfocia nella costituzione della "Rosa nel pugno", federazione tra Sdi e Radicali Italiani, che partecipa alle elezioni politiche del 2006 a sostegno della coalizione di centrosinistra.

In seguito Boselli indirizza lo Sdi verso una più marcata attenzione alla laicità dello Stato, criticando duramente gli interventi della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) nel dibattito politico italiano, visti come un tentativo di interferire con l'attività legislativa.

Terminata l'esperienza della Rosa nel Pugno, in occasione del V Congresso straordinario dello Sdi e in vista delle elezioni politiche del 2008, Boselli si dissocia dal progetto del Partito Democratico promosso dai Democratici di Sinistra e dalla Margherita, che candida a premier Walter Veltroni; promuove l'avvio di una Costituente Socialista per riunire in un'unica entità politica tutti quei partiti che si riconoscono nel socialismo, nella sinistra riformista e nel PSE (Partito Socialista Europeo).

A dieci anni di distanza dalla fondazione (10 maggio 1998) dei Socialisti Democratici Italiani, Enrico Boselli è uno dei candidati premier che concorrono alle elezioni politiche 2008.