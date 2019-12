Biografia

Renzo Arturo Brachetti nasce il 13 ottobre del 1957 a Torino. Entrato in seminario da ragazzo, incontra il Mago Sales - vale a dire don Silvio Mantelli, un prete che si diletta con la passione della prestidigitazione - il quale gli insegna i primi rudimenti dell'illusionismo. Arturo, una volta lasciato il seminario, si dedica anima e corpo agli spettacoli.

Dopo avere allestito la sua prima esibizione con un veloce cambio di ruoli a quindici anni, impiegando i costumi presenti nel teatro del seminario, con il passare degli anni amplia sempre di più il proprio repertorio.

L'inizio della professione all'estero

L'anno di inizio della sua carriera professionale è il 1978, quando in Francia Arturo Brachetti è uno dei protagonisti di "Paradis Latin", cabaret diretto da Jean Marie Rivière. Tre anni più tardi, invece, l'illusionista piemontese è il presentatore di "Flic Flac", varietà poetico di André Heller che lo porta anche in Germania.

Da qui Arturo si trasferisce in Gran Bretagna: nel 1983, infatti, è a Londra, al Piccadilly Theatre, con "Y", una sua produzione, che gli vale una candidatura al premio Swet Award. Nello stesso periodo, egli prende parte al Covent Garden Christmas Gala alla "Royal Variety Performance", a cui assiste la famiglia reale inglese.

Il ritorno in Italia: la tv e il teatro

Tornato in Italia, appare in televisione per dieci puntate nello show "Al Paradise", trasmesso da Raiuno, per poi iniziare a girare i teatri con "Varietà" e "M. Butterfly", che vede la partecipazione di Ugo Tognazzi. Successivamente porta sul palcoscenico "L'Histoire du Soldat" e "In Principio Arturo", prima di "Amami Arturo" e "Il mistero dei bastardi assassini".

Le produzioni internazionali

Attore nella produzione di Tony Harrison "Square rounds" in scena al National Theatre di Londra, conduce per la Thames Television dodici puntate dello spettacolo "The best of magic", trasmesso dalla capitale britannica, prima di recarsi a Disneyland Parigi per presentare lo spettacolo internazionale "A night of magic".

Le abilità di Arturo Brachetti

Si fa conoscere e ammirare, intanto, per le sue straordinarie abilità: nella commedia "I Massibili" interpreta ben trentatré ruoli differenti, che arrivano a quaranta in "Brachetti in Technicolor".

Nel 1994 sviluppa il musical "Fregoli" con la Compagnia della Rancia, diretto da Saverio Marconi: lo spettacolo conquista il Biglietto d'Oro, essendo il più visto di quella stagione teatrale. Nel 1999 presenta "L'uomo dai 1000 volti" (interpreta 80 personaggi, con 100 cambi d'abito!) a Montreal, diretto da Serge Denoncourt e prodotto dal festival Juste Pour Rire, vincendo l'anno dopo il Canadian Olivier Award e il Premio Molière 2000 a Parigi.

Gli anni 2000

Sempre all'inizio del nuovo millennio è a Los Angeles per registrare un episodio della sitcom "Drew Carey Show", per poi partecipare a dieci puntate della serie tv "Nikki", prodotta dalla Warner Bros e con protagonista Nikki Cox.

Nel 2004 è a Parigi e si esibisce, a Natale, di fronte al Presidente della Repubblica Jacques Chirac all'Eliseo.

Nel 2006 cura la regia di "Anplagghed", spettacolo teatrale di Aldo, Giovanni e Giacomo che viene proposto anche in una versione cinematografica. Entra poi nel Guinness dei Primati con il titolo di trasformista più veloce al mondo: è il solo attore in tutto il pianeta a proporre in uno show di due ore, ben ottanta trasformazioni.

L'anno successivo pubblica la sua autobiografia, intitolata "Uno, Arturo, centomila".

Nel 2008 dà vita a "Gran varietà Brachetti", un'esibizione che vede la partecipazione di una compagnia di venticinque artisti. Nel 2009 per lo spettacolo "Change" viene nominato per il Laurence Olivier Award, e l'anno seguente con Serge Denoncourt realizza "Ciak si gira", un nuovo one man show ispirato al mondo del cinema.

Gli anni 2010

Sempre nel 2010, Arturo Brachetti si vede assegnare dall'Accademia Albertina di Torino una laurea honoris causa in scenografia, prima di venire nominato da Frédéric Mitterrand, ministro della Cultura francese, Chevelier des Arts et des Lettres (Cavaliere delle Arti e delle Lettere).

Nel 2012 è il regista di "Ammutta muddica", altro show di Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è protagonista di "Allegro, un po' troppo", all'Auditorium della Rai di Torino. L'anno seguente esordisce a Parigi con "Comedy Majik Cho", show in cui torna alla passione per la magia; intervistato in prima pagina sul quotidiano francese "Le Monde", Arturo Brachetti ha anche l'onore di vedere una statua in cera a lui dedicata nel museo Grèvin.

Di lui, il fumettista Leo Ortolani ha detto:

Un grande artista, che dovrebbe essere riscoperto anche dai più giovani. Via gli occhi dal tablet e dai computer... guardate cosa può fare un uomo a teatro. Io sono un appassionato di effetti speciali, adoro la nuova ondata di computer grafica, anche se sono molto legato a cose come la stop motion e le protesi in lattice. Eppure, con tutte le mie nozioni, sbalordisco di fronte a quello che Arturo è in grado di fare davanti a tutti. Non capisco come faccia. Credo sia davvero magia.

Una curiosità: il suo celebre ciuffo misura 12 centimetri.

Nella primavera del 2014 torna a calcare i palcoscenici nostrani con "Brachetti che sorpresa!", insieme con Luca Bono, talento della magia, Francesco Scimemi e Luca&Tino. Successivamente entra a far parte della compagnia anche Kevin Michael Moore, coreografo e ballerino.

Il 6 maggio, inoltre, Brachetti viene nominato Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana. Nel 2016, torna a dirigere Aldo, Giovanni e Giacomo nello show "The best of Aldo Giovanni e Giacomo Live 2016".