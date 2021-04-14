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Giorgio La Malfa

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Biografia Seguendo le orme della politica

Giorgio La Malfa nasce a Milano il 13 ottobre 1939, figlio del più famoso Ugo La Malfa. Laureato a Pavia in Giurisprudenza nel 1961, consegue poi nel 1964 la laurea in Economia politica presso l'Università di Cambridge. Dal 1964 al 1966 perfeziona gli studi presso il Massachusetts Institute of Technology.

Inizia una carriera di docente universitario che lo porta a insegnare Economia politica e Politica economica nelle Università di Napoli, Milano e Torino; diviene poi professore ordinario di Politica economica all'Università di Catania dal 1980, in aspettativa per mandato parlamentare.

Viene eletto deputato al Parlamento italiano per il Partito Repubblicano Italiano per le Legislature: VI (1972/1976); VII (1976/1979); VIII (1979/1983); IX (1983/1987); X (1987/1992); XI (1992/1994); XIII (1996/2001); successivamente è rieletto nella XIV Legislatura 2001/2006.

È stato anche eletto deputato al Parlamento europeo dal 1989 al 1991 e dal 1994 al 1999.

Nella sua attività parlamentare è stato presidente della Commissione Industria nel 1979, presidente della Commissione Affari Esteri dal 1983 al 1987, presidente del Comitato per la Legislazione nel 1988, presidente della Commissione Finanze dal 2001 al 2005.

Nel II governo Cossiga, Giorgio La Malfa è stato Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, così come nel governo Forlani e nel I e II governo Spadolini, dal 1980 al 1982.

È stato Ministro per le Politiche Comunitarie e Coordinatore nazionale per la Strategia di Lisbona nel III Governo Berlusconi (2005-2006).

Dal 1987 al 2001 è stato Segretario del Partito Repubblicano Italiano (PRI).

Dal 2002 al 2006 è stato Presidente del Partito repubblicano Italiani (PRI). Dal 2007 è capogruppo, alla Camera dei Deputati, della componente Repubblicani Liberali Riformatori.

La Malfa è autore di numerosi testi tra cui "Le innovazioni nelle teorie dello sviluppo" (1970), "L'economia italiana dal 1974 al 1978" (pubblicato in tre volumi: 1975, 1976, 1977), "L'Italia al bivio. Ristagno o sviluppo" (1985, con E. Grilli, P. Savona), "L'Europa legata, i rischi dell'Euro" (2000), "Keynes visto da Giorgio La Malfa" (2006).

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Mercoledì 14 aprile 2021 23:01:04

Malasanita e ingiustizie


Buona sera sig la malfa dalla biografia ho notato che ha frequentato le scuole non da poco si vede che i soldi dei cittadini con i politici fanno miracoli io anche se sono più giovane di lei non ho avuto la fortuna di laurearmi dato i pochi soldi che giravano in casa x sfamare 6 persone x tanto sono stata messa in istituto dove ho frequentato scuole di serie zeta il giusto x sopravvivere ora chiedo a lei cosa fare per avere i miei diritti visto che voi politici siete indenunciabili vedi il ladro di formigoni che dice di essere senza soldi quando invece prende 7000 mila euro al mese x non parlare i tanti soldi nascosti in tutto il mondo ed il male che ha provocato a tanti cittadini resi morti e rimasti cronici x epatite b di giustizia non se ne parla proprio perchè l ospedale della morte non solo ha bruciato i documenti x non finire il dott che ha infettato e morire i tanti cittadini oltre a lavorare ancora in ospedale lho hanno eletto presidente dei dentisti il dott cavalle mi dica perchè il governo non lha messo in galera inoltre i miei figli non riescono ad avere ne un risarcimento danni ne un indennizzo mensile perciò mi dica come fare avere questi miei diritti infine visto che nella pensione pago tante tasse senza diritti voglio che mi venga tolto quella tassa di 300 euro al mese solo irpef per darla a mio figlio che vive di medicine mi risponda altrimenti come fare x candidarmi per urlare i miei diritti sappiate che i politici dovrebbero lavorare per far star bene i cittadini e non x derubarli con tasse tasse infinite grazie 331------- infine perchè voi prendete tanti soldi senza lavorare mentre noi con 42 anni di lavoro prendiamo appena 1. 2oo al mese netti non le pare una ladreria infine perchè formigoni dopo tante tangente prese prende di vitalizio le 7000 mila al mese quando il governo glieli aveva vietate grazie risponda

Da: Maria

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