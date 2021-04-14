Giorgio La Malfa
Biografia • Seguendo le orme della politica
Giorgio La Malfa nasce a Milano il 13 ottobre 1939, figlio del più famoso Ugo La Malfa. Laureato a Pavia in Giurisprudenza nel 1961, consegue poi nel 1964 la laurea in Economia politica presso l'Università di Cambridge. Dal 1964 al 1966 perfeziona gli studi presso il Massachusetts Institute of Technology.
Inizia una carriera di docente universitario che lo porta a insegnare Economia politica e Politica economica nelle Università di Napoli, Milano e Torino; diviene poi professore ordinario di Politica economica all'Università di Catania dal 1980, in aspettativa per mandato parlamentare.
Viene eletto deputato al Parlamento italiano per il Partito Repubblicano Italiano per le Legislature: VI (1972/1976); VII (1976/1979); VIII (1979/1983); IX (1983/1987); X (1987/1992); XI (1992/1994); XIII (1996/2001); successivamente è rieletto nella XIV Legislatura 2001/2006.
È stato anche eletto deputato al Parlamento europeo dal 1989 al 1991 e dal 1994 al 1999.
Nella sua attività parlamentare è stato presidente della Commissione Industria nel 1979, presidente della Commissione Affari Esteri dal 1983 al 1987, presidente del Comitato per la Legislazione nel 1988, presidente della Commissione Finanze dal 2001 al 2005.
Nel II governo Cossiga, Giorgio La Malfa è stato Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, così come nel governo Forlani e nel I e II governo Spadolini, dal 1980 al 1982.
È stato Ministro per le Politiche Comunitarie e Coordinatore nazionale per la Strategia di Lisbona nel III Governo Berlusconi (2005-2006).
Dal 1987 al 2001 è stato Segretario del Partito Repubblicano Italiano (PRI).
Dal 2002 al 2006 è stato Presidente del Partito repubblicano Italiani (PRI). Dal 2007 è capogruppo, alla Camera dei Deputati, della componente Repubblicani Liberali Riformatori.
La Malfa è autore di numerosi testi tra cui "Le innovazioni nelle teorie dello sviluppo" (1970), "L'economia italiana dal 1974 al 1978" (pubblicato in tre volumi: 1975, 1976, 1977), "L'Italia al bivio. Ristagno o sviluppo" (1985, con E. Grilli, P. Savona), "L'Europa legata, i rischi dell'Euro" (2000), "Keynes visto da Giorgio La Malfa" (2006).
Aforismi di Giorgio La Malfa
Il Risorgimento in Italia si compie con l'Europa, si compie con la nascita dell'Europa. Quindi in qualche modo, in fondo, Mazzini aveva fondato contemporaneamente la Giovine Italia e la Giovine Europa.
La tradizione repubblicana non si identifica nella tradizione della massoneria. Molta presenza massonica nel partito c'è ma naturalmente è un'associazione che ha la sua storia, fondata su certi valori spirituali, può darsi che essa si voglia avvicinare alla Chiesa. Credo che comunque i principi di uno stato laico vanno difesi indipendentemente dai rapporti che possono avere le associazioni spirituali.
L'Unione europea e l'Alleanza atlantica sono state, per il nostro paese e per le forze politiche che hanno avuto la responsabilità continuativa della guida dei Governi nel dopoguerra italiano, i due fondamenti di uguale peso e di eguale importanza, nessuno dei quali poteva essere sacrificato all'altro.
Gli insegnanti della scuola pubblica, come tutti gli italiani, fanno il loro dovere, bisogna incoraggiare il loro lavoro.
Abbiamo portato avanti tante lotte... il suffragio universale, la lotta contro il fascismo, l'unione europea... a ciascuna di queste tappe è legata la storia gloriosa del Partito Repubblicano Italiano.
L'Europa senza governo europeo, l'euro - la moneta - senza la politica economica, non è la risposta ai problemi. C'è una nuova battaglia, c'è la battaglia per il Governo e la Costituzione Europea.
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Giorgio La Malfa. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Giorgio La Malfa.
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