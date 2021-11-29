Park Ji-min
Biografia
Park Ji-min nasce il 13 ottobre 1995 a Pusan, in Corea del Sud. Oltre alla mamma e al papà la sua famiglia comprende un fratello minore.
Dopo aver frequentato le scuole Hodong e Yonsan della sua città, segue i corsi della Just Dance Academy. Diventa in seguito un apprendista idol e studia danza contemporanea alla Busan High School of Arts. Qui Park Ji-min emerge come uno dei migliori studenti di danza moderna.
L'idol coreano è un artista musicale k-pop generalmente rappresentato da un'agenzia di talenti, la quale ne predispone l'esordio nel mondo dello spettacolo dopo un periodo di preparazione in discipline come canto e danza.
– Definizione: da Wikipedia
Su suggerimento di un'insegnante si iscrive ad alcune audizioni che nel maggio 2012 lo conducono a entrare nella Big Hit Entertainment. Si trasferisce quindi alla Korean Arts High School di Seul, dove si diploma nel 2014. I suoi studi proseguono all'università alla facoltà di Telecomunicazioni. Il suo curriculum di studi si completa con un MBA in Media pubblicitari nel 2020.
Tornando alla carriera artistica, è il 13 giugno 2013 quando Park Ji-min debutta come membro dei BTS. Nel 2014, collabora con Jungkook alla canzone Christmas Day, che riprende il brano Mistletoe di Justin Bieber; per questa canzone Park Ji-min scrive il testo in coreano.
Nel 2017 realizza una cover di We Don't Talk Anymore di Charlie Puth e Selena Gomez, insieme a Jungkook.
Il suo primo brano come solista si intitola Promise e viene pubblicato alla fine del 2018 su SoundCloud.
La carriera di Park Ji-min con i BTS
La band dei BTS nasce a Seul nel 2013 per volontà del produttore Bang Si Hyuk.
I BTS sono in 7. Ecco i loro nomi ed i loro ruoli:
- RM (Kim Nam-joon), team leader e rapper;
- Jin (Kim Seok-jin), cantante;
- Suga (Min Yoon-gi), rapper;
- J-Hope (Jung Ho-seok), rapper e coreografo;
- Park Ji-min, cantante e coreografo del gruppo;
- V (Kim Tae-hyung), cantante;
- Jungkook (Jeon Jung-kook), cantante, rapper e coreografo.
Come si può evincere dai ruoli, gran parte dei membri del gruppo vanta nozioni ed esperienze nei campi della danza e del rap. Oltre a produrre e comporre, i membri dei BTS si occupano in prima persona di scrivere i testi.
Proprio questi sono tra gli elementi più rilevanti del successo di questa band. Tra i temi affrontati nelle canzoni vi sono la salute mentale e l’autoaccettazione, che parlano in maniera profonda a un pubblico di giovani.
Il mix unico della formula di questi ragazzi unisce un look giovane, musica dance, ballate romantiche e rap spinto; sono tutti ingredienti che sin dall’inizio mettono i BTS sul radar di critica e, in particolare, di pubblico. In particolare, possono vantare sin dall’inizio una fanbase molto dedicata, auto-proclamatasi Army (esercito).
I BTS negli anni 2010
Rispetto al competitivo mercato musicale del K-pop (abbreviazione di Korean popular music, musica popolare della Corea del Sud), i BTS si sono distinti nel 2013 con il primo episodio della serie School Trilogy, 2 Cool 4 Skool. Qualche mese più tardi pubblicano il secondo della saga, O! RUL8,2?, per completare la trilogia con Skool Luv Affair, pubblicato a San Valentino nel 2014.
Verso la fine del 2014, i BTS pubblicano il loro album di debutto in versione integrale, Dark & Wild. Nel disco spicca la hit Danger. Seguono poi il disco Wake Up e la raccolta 2 Cool 4 Skool/O!RUL8,2? (sempre nel 2014).
I loro tour internazionali registrano il tutto esaurito, come quello per The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 (quarto EP), che entra nelle classifiche mondiali in quasi ogni angolo del globo, stabilendo il primato come il primo gruppo K-pop a realizzare un'impresa di questa proporzione.
L'uscita di Wings e l'ascesa verso il successo
Il gruppo consacra il proprio successo con l'album Wings, pubblicato alla fine del 2016, arrivando anche nella Canadian Hot 100 e debuttando nella Top 30 della Billboard 200. Il disco esce dopo poche settimane dal disco precedente Youth.
I BTS, con Wings, diventano così i primi artisti K-pop a trascorrere quattro settimane in classifica nel continente nord-americano.
L'album fa proseguire la crescita artistica e creativa del gruppo, attraverso sette brani solisti in grado di mettere in mostra la personalità di ogni membro.
Nel 2017 si aggiudicano il titolo di Top Social Artist Award ai Billboard Music Awards; ciò proprio mentre il loro quinto EP, Love Yourself: Answer, uscito a settembre, diventa il primo disco K-pop a debuttare nella Top Ten di Billboard 200.
Nel 2018 il disco di platino per Love Yourself: Tear, diventa il primo album K-pop a raggiungere il numero uno negli Stati Uniti. Gli stessi record vengono battuti con Love Yourself: Answer e Map of the Soul: 7 (2020), in cima alle classifiche in ben venti nazioni.!
2020: l'anno della consacrazione globale
Dopo una piccola pausa dai riflettori, il 2020 si rivela l’anno fondamentale per i BTS. Love Yourself: Answer diventa il primo disco di platino sudcoreano negli Stati Uniti, mentre il gruppo viene chiamato a eseguire Old Town Road (canzone del rapper americano Lil Nas X) sul palco dei Grammy Awards.
In primavera il gruppo dei BTS pubblica il quarto album in lingua coreana e una hit negli Stati Uniti, Map of the Soul: 7, aggiungendo più di dieci nuove tracce.
Nell’ottica di accontentare un crescente numero di fan del mondo anglosassone, il gruppo pubblica la prima traccia cantata interamente in lingua inglese. Il brano, Dynamite, batte ogni record di streaming a qualche ora dal suo rilascio! Debutta in cima alla Billboard Hot 100. Il risultato rende i BTS la prima band interamente sudcoreana a raggiungere i vertici musicali USA. Il gruppo celebra il successo con un’apparizione agli MTV Video Music Awards, cantando Dynamite per un pubblico virtuale.
Nel 2021 arriva un'altra collaborazione eccellente: pubblicano insieme ai Coldplay di Chris Martin il brano My Universe.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Park Ji-min. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Park Ji-min.
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