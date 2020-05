Biografia

Melissa Jeanette Franklin, detta Missy, nasce il 10 maggio del 1995 a Pasadena, figlia di D.A. e Richard, genitori di origini canadesi: la madre è un medico di famiglia, mentre il padre (ex giocatore di football americano) è impiegato presso la Rocky Mountain Cleantech Open. Avvicinatasi sin da piccola al nuoto, viene allenata fin dall'età di sette anni da Todd Schmitz. Con doppia cittadinanza (statunitense e canadese) nel 2008, a soli tredici anni, prende parte per gli Usa alle selezioni nazionali per i Giochi Olimpici di Pechino: ottiene, come migliore risultato, un trentasettesimo posto nei cento stile libero. Già due anni dopo, però, il suo talento emerge con prepotenza: ai campionati nazionali del 2010, infatti, la ragazza conquista il secondo posto sia nei 100 che nei 200 dorso, guadagnandosi così l'accesso ai Giochi PanPacifici di Irvine.

Durante la rassegna californiana, Missy Franklin giunge quarta nei 100 dorso, mancando invece la qualificazione alla finale nei 50 e nei 200. Missy si rifà della delusione, tuttavia, ai Mondiali in vasca corta di Dubai dello stesso anno: in Asia, infatti, la giovane americana sale sul podio nei 200 dorso vincendo la medaglia di argento dietro la francese Alexianne Castel. La Franklin, inoltre, fa parte della staffetta 4x100 nelle batterie, permettendo così alla squadra di raggiungere la finale e vincere la medaglia d'argento.

Nominata "Breakout Performer of the Year" durante i Golden Goggle Awards, la nuotatrice statunitense esplode definitivamente ai Mondiali di Shanghai del 2011: fa parte della staffetta 4x100 stile libero (insieme con Dana Vollmer, Jessica Hardy e il suo idolo Natalie Coughlin) che ottiene il secondo posto dietro l'Olanda; conquista, poi, la medaglia di bronzo nei 50 dorso; quindi, si aggiudica il primo oro della carriera, insieme con Allison Schmitt, Katie Hoff e Dagny Knutson, nella staffetta 4x200 stile libero, seguito immediatamente da un secondo oro, nella staffetta 4x100 misti, dove nuota a dorso con Soni (rana), Coughlin (stile libero) e Vollmer (delfino).

L'annata magica prosegue ai campionati statunitensi in scena a Palo Alto, dove Missy Franklin vince il titolo nazionale nei 100 stile e nei 100 dorso. Il 2011 si conclude con il record mondiale nei 200 dorso (il primo a essere abbattuto da una donna dal gennaio del 2010, quando era entrato in vigore il divieto di usare costumi in poliuretano): la Federazione statunitense la nomina "Female Athlete of the Year", atleta femminile dell'anno.

Il 2012 è l'anno dei Giochi Olimpici di Londra: Melissa ai Trials ottiene il pass per quattro gare individuali, arrivando prima nei 100 e nei 200 dorso, e seconda nei 100 e nei 200 stile libero. Nella rassegna a cinque cerchi, dunque, è in corsa per ben sette medaglie, contando anche le staffette: riesce a ottenerne ben cinque (quattro ori e un bronzo), impreziosite da altri due piazzamenti in finale. Missy Franklin , ormai regina mondiale del dorso, a soli diciassette anni è la donna più medagliata delle Olimpiadi di Londra.

Ai Mondiali di Barcellona del 2013, la ragazza di Pasadena (soprannominata "Missy il Missile") si qualifica in cinque gare individuali, avendo vinto - ai campionati nazionali - i 100 e 200 stile libero e i 100 e 200 dorso, e essendo arrivata seconda nei 50 dorso. Il primo giorno di competizioni trascina la staffetta 4x100 al primo oro, insieme con Megan Romano, Shannon Vreeland e Natalie Coughlin. Quindi, si aggiudica anche i 100 dorso, nel terzo giorno di gara, davanti all'australiana Emily Seebohm.