Biografia

Nato l’8 agosto 1995 a Nettuno (Rm), Ludovico Tersigni è un giovane attore esordiente con la passione per il teatro, ed i musical in particolare. Era un ragazzino quando ha interpretato Tony Manero nello spettacolo musicale “La Febbre del Sabato Sera” - ruolo reso celebre da John Travolta negli anni '70.

Ludovico Tersigni

Gli studi

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Chris Cappell College di Anzio, Ludovico continua a studiare recitazione. Fin da piccolo ha le idee chiare: vuole diventare un attore famoso e ricercato. Tra i suoi idoli ci sono Vincent Cassel, Keanu Reeves, Edward Norton. In una un’intervista ha dichiarato:

“Mi sono fatto le ossa in una piccola compagnia di musical: guardavo i più grandi per rubare loro il mestiere”.

Le passioni: musica e sport

Ma Ludovico Tersigni è anche appassionato di musica: suona benissimo due strumenti, il basso e la chitarra. Nel tempo libero si dedica allo sport, prediligendo la moto, l’arrampicata sportiva e il tiro con l’arco.

“Ho comprato una chitarra elettrica, ho messo in piedi con un amico un progetto di rock elettronico, mi diverto. Ascolto tutto, pure il neurofunk, una roba da pazzi. Ma i riferimenti restano i Deep Purple, i Black Sabbath, i Massive Attack”.

L'esordio al cinema di Ludovico Tersigni

Il giovane Ludovico fa il suo esordio al cinema nel film “Arance & Martello”, nel 2014, diretto e interpretato da Diego Bianchi, conosciuto anche come Zoro. Diego Bianchi, conduttore, regista, youtuber e blogger, è zio di Ludovico Tersigni.

Sempre sul grande schermo Tersigni recita nel 2016 all’interno della pellicola intitolata “Slam - Tutto per una ragazza”; per il suo ruolo di protagonista riceve il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento 2017. Il film è l'adattamento del romanzo del 2007 Tutto per una ragazza, dello scrittore britannico Nick Hornby (l'ambientazione della storia cambia però da Londra a Roma).

Sempre nel 2016, partecipa al film “L’estate addosso”, diretto dal regista Gabriele Muccino.

L'esordio televisivo

In tv esordisce nella fiction “Tutto può succedere”, nel 2015. La popolarità arriva nel 2018 con "Skam Italia", la versione italiana di “SKAM”, serie norvegese dedicata al mondo dei teenager. In questa web serie interpreta il ruolo di Giovanni Garau.

L’attore ha anche partecipato ad alcuni cortometraggi: “UPP” (2017) e “Aggrappati a me” (2018).

Ludovico Tersigni negli anni 2020

Dopo la serie tv “Oltre la soglia” del 2019, Ludovico Tersigni compare anche nella serie tv “Summertime” di Netflix, nel 2020. Qui interpreta il personaggio di Ale, il protagonista maschile, che è un campione di motociclismo.

Nel 2021 lo troviamo al cinema nel film “La Scuola cattolica”, con Valeria Golino.

Nel mese di maggio dello stesso anno viene annunciato che sarà lui il conduttore della prossima edizione di X Factor.

Vita privata e social

Ludovico Tersigni, nonostante la giovane età, non è un assiduo frequentatore di social. Pare che attualmente (nel 2021) l’attore sia single; anche in passato non è mai trapelato nulla circa la sua vita sentimentale. Su Facebook ha un profilo privato, mentre su Instagram i follower complessivi sono circa 130 mila.

Tersigni è approdato su Instagram nel 2016, ma da allora non ha pubblicato molto, forse perché preferisce tenere lontana la sua vita privata dal gossip e dalle indiscrezioni. Dalle foto pubblicate (non tante, per la verità) emerge un ragazzo solare, amante degli amici e della compagnia, della natura e delle gite fuori porta. [Il profilo Instagram nel mese di maggio 2021 risulta disattivato NdR]

“Non ho mai avuto storie in età giovane come fanno i ragazzi di oggi, che con il cellulare entrano in situazioni che prima si affrontavano dopo un po’ di tempo. Il primo telefono l’ho avuto tardi e prima ero un outsider che chiamava ancora gli amici con il telefono di casa”.