Biografia

Lorenzo Fragola nasce il 26 aprile del 1995 a Catania. Inizia a cantare quando ha cinque anni; in seguito, impara a suonare la chitarra e il pianoforte, e, al liceo, prende parte ai musical "Cavalleria Rusticana" e "Shakespeare in love", realizzati dalla sua scuola e in scena al Piccolo Teatro della città etnea.

A diciotto anni Lorenzo Fragola partecipa ai provini della settima edizione di "X Factor", il talent show musicale di SkyUno, ma non li supera.

Dopo avere terminato le scuole superiori nella sua città, si trasferisce a Bologna per frequentare il Dams (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo). Ritenta, quindi, l'avventura a "X Factor" nel 2014, e questa volta ottiene un ottimo riscontro ai casting, interpretando il brano "Cosa sono le nuvole", di Domenico Modugno (il suo cantante preferito), oltre a un pezzo scritto da lui stesso, "One day we'll be fine".

Lorenzo Fragola impressiona tutti e quattro i giudici del programma, Mika, Morgan, Victoria Cabello e Fedez: quest'ultimo, in particolare, si commuove davanti alla sua esibizione, al punto che il video in cui il rapper piange diventa ben presto virale sul web.

Diventato uno dei concorrenti della trasmissione nella categoria 16-24, il cui tutor è lo stesso Fedez, il giovane siciliano si mette in mostra sin dalla prima puntata, andata in onda il 23 ottobre, esibendosi in "Good riddance (time of your life)" dei Green Day. La settimana successiva canta "Impossible", di James Arthur, mentre il 6 novembre porta sul palco "Sweet nothing", di Calvin Harris ft. Florence Welch.

Dopo aver cantato nella quarta puntata "Un blasfemo (dietro ogni blasfemo c'è un giardino incantato)", di Fabrizio De André, il 20 novembre Lorenzo Fragola interpreta ancora "Cosa sono le nuvole", ma anche "How to save a life" di The Fray.

Il 27 novembre sale sul palco con "Niente da capire" di Francesco De Gregori e "Light my fire" dei Doors, mentre nella settima puntata canta "A-Punk" dei Vampire Weekend e il suo inedito "The reason why".

L'11 dicembre si svolge la finale dello show: Lorenzo compete con Mario, Madh e Ilaria, e si aggiudica la vittoria finale cantando ancora "The reason why" e "Sei nell'anima", insieme con Gianna Nannini.

Nei giorni successivi al trionfo di X Factor 2014, Lorenzo Fragola diventa una piccola star, reclamata da tutti i giornali e da tutte le televisioni, mentre il singolo "The reason why" ottiene ottimi risultati di vendita, su iTunes e non solo, conquistando il disco d'oro.

Il 14 dicembre del 2014 viene reso noto che Lorenzo Fragola sarà uno dei venti cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo del 2015, presentato da Carlo Conti, nella categoria Big: interpreterà la canzone "Siamo uguali".