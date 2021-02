Biografia

Alice Campello nasce il 5 marzo 1995 a Mestre. Nel 2020, a soli venticinque anni, la fashion blogger e imprenditrice di origine veneziana, è divenuta un modello per moltissime ragazze. La sua precocità nel raggiungere moltissimi traguardi, sia sul piano personale sia su quello professionale, l'ha portata al centro dell'attenzione pubblica come ispirazione positiva. Per questo motivo, anche la televisione generalista italiana sembra considerarla per importanti ruoli. Vediamo allora di seguito quali sono le tappe salienti del percorso di Alice Campello per capire le ragioni del suo successo.

Alice Campello

Alice Campello: da erede di un impero a influencer

Nata a Mestre, snodo ferroviario e industriale proprio a ridosso di Venezia, assieme ai genitori, Andrea e Maria, e al fratello Alessandro, Alice forma una famiglia molto unita. Il nucleo garantisce alla giovane veneta un ambiente sano nel quale crescere. A contribuire alla serenità di Alice vi è sicuramente l'agiatezza della famiglia Campello, che è un nome simbolo in tutto il nord Italia. In particolar modo lo è nel Veneto, per il mercato delle concessionarie d'auto, tanto da poter essere considerato un vero e proprio impero.

Non stupisce dunque la scelta di Alice, compiuta subito dopo la fine degli studi superiori, di seguire in parte le orme del padre per dare una mano in famiglia. Tuttavia, un insieme di fattori, tra i quali anche l'avvenenza della ragazza, sono destinati a riservarle un cambio di vita notevole. Alice Campello, che padroneggia bene i social network, come del resto tutti i nativi digitali, inizia a compiere i primi passi di quella che sarà la sua carriera, condividendo quasi per gioco le proprie foto in cui mostra gli outfit, assieme a qualche consiglio di stile. Da un'iniziale passione, l'attività si trasforma ben presto in una professione come influencer. La fama della ragazza cresce in maniera esponenziale fino a diventare ben presto una delle fashion blogger più ammirate e seguite di Instagram.

Dalla moda alla televisione

Sono molti i brand che notano la ragazza e le propongono varie collaborazioni. Nel caso di Alice Campello, una bellezza straordinaria si accompagna alla passione per lo studio e a una determinazione non comuni: non stupisce infatti che la ragazza riesca a conseguire da giovanissima una laurea al prestigioso IULM di Milano. Grazie al supporto della madre, parallelamente ai propri studi, riesce a realizzare una linea di borse di nome Avril, uscita in edizione limitata, che è andata ben presto esaurita. Si è trattato solo del primo esperimento di quella che è un vero e proprio sogno di carriera per la giovane fashion blogger, che vorrebbe emulare la madre, la quale ha un passato di stilista.

La vocazione imprenditoriale e mediatica

Oltre a concentrarsi molto sulla famiglia che sta costruendo, Alice Campello è la perfetta interprete della vena imprenditoriale che scorre forte nella sua famiglia di origine. Ecco come nasce la decisione di lanciare, dopo la linea di borse, un brand di bellezza, Masqmai, che in virtù della popolarità della giovane influencer è particolarmente amato sia dai fan che dalle star. Particolarmente apprezzata è la scelta di rispettare l'ambiente e al tempo stesso i consumatori, che viene premiata anche dagli addetti ai lavori del settore, i quali giudicano l'impresa di Alice Campello molto valida. Tale è il successo di questa ragazza di Mestre, che alcune emittenti importanti della televisione italiana sono interessate a offrirle la conduzione di eventi clou. L'opportunità più importante arriva all'inizio del 2021, quando Amadeus la vuole al suo fianco come conduttrice per una delle serate del Festival di Sanremo 2021.

Alice Campello: vita privata

Dal 2016 Alice Campello è legata sentimentalmente al calciatore spagnolo Alvaro Morata. La storia tra i due è nata quando Alvaro, all'epoca in forza alla Juventus, ha intravisto la ragazza su Instagram. Colpito dalla bellezza e dall'intraprendenza di Alice, ha iniziato a corteggiarla. Dopo il primo incontro a Milano, un vero colpo di fulmine, i due scelgono di sposarsi l'anno successivo a Venezia. La cerimonia attira l'attenzione dei media, tradizionali e non.

La coppia ha vissuto sia in Spagna sia in Inghilterra: Alice dimostra la volontà di dare supporto al marito nel proseguimento della sua carriera calcistica. Da fidanzati e subito dopo sposi, i due sono diventati ben presto una famiglia: nel 2018 hanno salutato l'arrivo dei gemelli Leonardo e Alessandro Morata. Dopo pochi anni anche quello di Edoardo Morata, nato alla fine del 2020. Pur non essendo sportiva per professione come il marito, Alice Campello tiene molto alla propria forma: ama praticare yoga, disciplina che la aiuta a ritrovare il focus tra i moltissimi impegni.

