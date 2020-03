Biografia

Mariana Rodriguez nasce il 5 marzo del 1991 a Caracas, in Venezuela, ultima di quattro sorelle. Dopo aver trascorso un'infanzia difficile, nel 2012 è vittima di una rapina mentre si trova su un autobus in compagnia della madre: sul veicolo salgono dei malviventi che minacciano entrambe per convincere la donna a togliersi un anello d'oro e a consegnarlo loro.

Dimenticato questo sfortunato episodio, a quindici anni Mariana Rodriguez debutta in televisione prendendo parte a "La ferie de la Alegria", uno show in onda su Telemundo, rete spagnola diffusa negli Stati Uniti. Poi partecipa anche a "Fiesta Latina" e a "Sabado Gigante".

La popolarità in Italia

Trasferitasi nel 2010 a Milano, comincia a lavorare nel settore della moda, prima di entrare nel cast del programma di Raiuno "Ciak... si canta!". Un paio di anni più tardi prende parte a "Veline", su Canale 5. Mentre nel 2014 è una delle concorrenti del programma di Raidue "Pechino Express", presentato da Costantino della Gherardesca, in cui fa coppia con Romina Giamminelli (sono le "Immigrate"). Da quel momento la sua popolarità aumenta a dismisura.

L'esordio al cinema di Mariana Rodriguez

In seguito Mariana Rodriguez esordisce al cinema, nella commedia "Ma tu di che segno 6?", diretta da Neri Parenti. Dopo avere posato con Eddah Wanyoike per il calendario Vuemme 2014 in cui viene immortalata in pose sensuali, nel 2015 è nel cast di concorrenti della trasmissione di Raiuno "Si può fare", condotta da Carlo Conti.

Sfruttando lo stesso cognome di Belen Rodriguez, di cui non è parente (anzi, tra le due non corre buon sangue, come dimostrano le frecciate che periodicamente si lanciano l'una con l'altra), Mariana diventa sempre più famosa. Anche per questo motivo nel settembre del 2016 entra nella casa della prima edizione italiana del "Grande Fratello Vip". Il reality show è condotto su Canale 5 da Ilary Blasi, e tra i concorrenti Mariana sfida - tra le altre - Pamela Prati, Laura Freddi e Antonella Mosetti.

E' attiva su Twitter da novembre 2014 con l'account @rodriguezmari53.