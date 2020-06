Biografia

Elia Fongaro nasce ad Arzignano, in provincia di Vicenza, il giorno 1° giugno dell'anno 1991. Ha un fratello, Andrea Fongaro, tredici anni più giovane.

Dopo aver conseguito il diploma in ragioneria, si iscrive al corso di laurea in Scienze Politiche.

Successivamente, dopo aver lavorato come barista e come contabile per un'azienda che produce macchine per il caffè, diventa "velino" per "Striscia la notizia", il telegiornale satirico di Canale 5. Lavora in tv nel programma di Antonio Ricci per circa due mesi nel 2013.

Elia Fongaro è alto 1 metro e 86 centimetri; le sue misure sono: 99-81-92

Elia Fongaro nella seconda metà degli anni 2010

Tra le campagne pubblicitarie patinate a cui ha prestato la sua immagine di modello ci sono quelle di "Dolce e Gabbana clothing" (2016), "Bikkembergs" (2016), "Armani Code Pour Homme" (2017), "Bulgari" (2018).

Il suo account Instagram è @eliafongaro

Nel settembre del 2018 Elia Fongaro entra nella casa del "Grande Fratello Vip 3", reality show della rete ammiraglia Mediaset presentato da Ilary Blasi, come concorrente: con lui ci sono, tra gli altri, Enrico Silvestrin, Fabio Basile e Ivan Cattaneo.