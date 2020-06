53 anni fa

Esce il celebre disco "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles. E' il loro ottavo album in studio. Entrerà in breve tempo nella storia della musica per numerosi aspetti: i premi vinti, l'estetica della copertina, la canzone "Lucy in the Sky with Diamonds", il mistero sulla presunta morte di Paul McCartney (sostituito da un sosia) e molto altro.