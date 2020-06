Biografia • Arte globale

Heidi Klum, modella di fama internazionale, nasce a Bergisch Gladbach, piccolo centro vicino Colonia (Germania) il giorno 1 giugno del 1973. Assurta a dea dell'Olimpo delle supermodelle internazionali negli anni '90, ha poi esteso e prestato le sue qualità artistiche nei campi del fashion design, nella recitazione, fino ad arrivare a presentare dei programmi televisivi. Ma non solo: artista a tutto tondo, è anche pittrice e scultrice.

La mamma è parrucchiera, il padre lavora in un'azienda cosmetica. Nel 1992 partecipa al concorso di bellezza "Model '92": vince e compare nel programma tedesco "Gottschalk", trasmissione sul modello degli americani Jay Leno e David Letterman. Il concorso le fa guadagnare un vero contratto da modella: lo stipendio minimo assicurato è la considerevole cifra di 300.000 dollari. Tuttavia Heidi rifiuta perchè desidera ultimare gli suoi studi (presso l'"Integrierte Gesamtschule Paffrath", nella sua città natale).

Passa poco tempo però e torna sulle sue decisioni: rinuncia alla laurea di fashion designer per intraprendere la carriera di modella. Non ha difficoltà a ottenere lavori fin dai primi casting. La carriera inizia da Amburgo e prosegue in modo naturale nelle capitali della moda europea, Parigi e Milano.

Inizia a girare il mondo e nel 1993 decide di trasferire la sua residenza negli USA, prima a Miami poi a New York, Manhattan.

Nel 1996, con buona esperienza sulle spalle, ma ancora senza quella fama mondiale che conoscerà da lì a poco, fonda la casa "Heidi Klum GmbH", sua firma di moda, assicurandosi i diritti sul proprio logo e sul suo nome. L'anno seguente arriva quella che è da considerarsi la vera svolta: partecipa al "Victoria's Secret Fashion Show" che le dà una visibilità e un'eco mediatica tali da farla innalzare al rango di top model.

Sempre nel 1997 convola a nozze con Ric Pipino, hairstylist professionista: i due si separeranno nel 2003.

Nel 1998 è la prima modella tedesca a comparire sulla copertina di "Sports Illustrated Swimsuit Issue", rivista che supera la tiratura di 55 milioni di copie.

E' il 1999 quando debutta come attrice nella sit-com statunitense "Spin City" (del canale ABC): Heidi Klum interpreta Heidi Klum, in qualità di oggetto dei desideri del protagonista della serie, interpretato da Michael J. Fox.

Come per ogni modella che sia richiesta a livello mondiale, anche per Heidi non potevano mancare le offerte per le 12 pose di un calendario: arriva nel 2000. Poi debutta al cinema con una piccola parte nel film "Blowdry": quasi autobiograficamente interpreta Jasmine, modella eccentrica contesa da due fratelli parrucchieri. Al "Fashionably Loud Europe", evento musicale promosso da MTV a Milano, canta con la hard rock band degli "Wheatus".

Dal punto di vista sentimentale, dopo il divorzio, si lega con personaggi piuttosto noti come Anthony Kiedis, cantante dei Red Hot Chili Peppers, poi con l'italiano Flavio Briatore. Da quest'ultimo avrà Leni, figlia nata nel 2004: la coppia però scoppia poco prima della nascita della bambina.

Il 10 maggio 2005 in gran segreto sposa in Messico il cantante inglese Seal (la notizia è rivelata dalla rivista "People"). A settembre nasce il loro figlio, Henry Gunther Ademola Dashtu Samuel. Alla fine del 2006 nascerà anche JohanRiley Fyodor Taiwo Samuel.

Ma tre gravidanze non bastavano e (dopo aver stipulato nel 2008 una polizza di assicurazione sulle sue gambe del valore di 2 milioni di euro) a ottobre del 2009 dà alla luce la (quarta!) figlia Lou Samuel.

Una curiosità: senza contare le numerose copertine di riviste di tutto il mondo, oltre a varie trasmissioni tv e film per il grande schermo nei quali compare, Heidi Klum è stata rappresentata anche su francobolli di Spagna e Austria. Alla fine del marzo 2018 ha una relazione sentimentale con Tom Kaulitz, musicista dei Tokio Hotel, di sedici anni più giovane.