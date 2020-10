Biografia

Vincent Candela nasce il 24 ottobre del 1973 a Bédarieux. Cresciuto calcisticamente nel Montpellier, con il quale diventa campione di Francia a nemmeno diciassette anni (senza mai giocare), inizia la carriera di calciatore professionista nel 1992 al Tolosa, dove rimane fino al 1995 totalizzando 56 presenze e mettendo a segno 3 reti.

Il suo debutto nella prima divisione francese risale all'ottobre del 1992, mentre al termine della stagione 1993/94 la squadra retrocede in seconda divisione.

L'anno successivo il Tolosa non riesce a centrare la promozione, e per questo Vincent Candela passa al Guingamp, squadra con la quale vince anche una Coppa Intertoto nel 1996 e in cui rimane fino al mese di gennaio del 1997 (lo score complessivo è di 48 presenze e 2 gol), quando si trasferisce alla Roma.

Campione del mondo con la Francia

Nel 1998 Vincent Candela, con la maglia della Francia (con la quale aveva già partecipato ai Giochi Olimpici di Atlanta due anni prima) vince i Mondiali che si disputano proprio in casa: i Bleus, al termine di una cavalcata esaltante, sconfiggono in finale il Brasile di Ronaldo.

Nel corso del torneo, Vincent Candela trova poco spazio, in quanto la fascia sinistra è presidiata da Bixente Lizarazu: ha, in ogni caso, l'opportunità di giocare nell'ultima partita del girone contro la Danimarca (con la Francia già qualificata agli ottavi di finale).

Campione d'Europa

Sempre con la maglia della nazionale transalpina si aggiudica gli europei del 2000: a farne le spese, in questo caso, è l'Italia di Dino Zoff, che viene battuta in finale ai tempi supplementari con il golden gol di David Trezeguet.

Anche in questo caso, il commissario tecnico Roger Lemerre lo impiega sporadicamente: Candela gioca solo contro la Repubblica Ceca e i Paesi Bassi.

In Italia

Nella Roma, invece, Vincent, impiegato inizialmente come difensore sinistro da Zdenek Zeman, viene trasformato in esterno di centrocampo da Fabio Capello. La sua esperienza nella Capitale lo porta a vincere, tra l'altro, uno scudetto e una Supercoppa Italiana nel 2001.

Nel 2002, con la Francia prende parte ai mondiali disputatisi in Giappone e Corea del Sud, giocando contro l'Uruguay e la Danimarca. Nell'agosto dello stesso anno, scende in campo per l'ultima volta con i Bleus, nel corso dell'amichevole contro la Tunisia: si tratta della sua quarantesima presenza con la nazionale (con la quale ha anche messo a segno cinque gol).

L'esperienza con la Roma, invece, dura per altri due anni e mezzo: è solo dopo nove stagioni in giallorosso, con 280 partite disputate e 16 reti messe a segno, che il calciatore transalpino viene venduto nel gennaio del 2005 al Bolton.

L'esperienza in Inghilterra e il ritorno in Italia

Nel team inglese milita fino a giugno (nel frattempo diventa anche padre di Angelica, avuta dalla moglie Mara), quando torna in Italia chiamato dall'Udinese allenata da Serse Cosmi: con i friulani, tra l'altro, ha l'occasione di tornare a giocare in Champions League, e nella massima competizione europea mette a segno anche una rete in trasferta, contro il Panathinaikos.

Nell'estate del 2006, Vincent Candela lascia il club di Pozzo e passa al Siena: la sua esperienza in Toscana, però, dura solo pochi mesi (per un totale di 14 partite), e nella sessione di calciomercato invernale il laterale francese viene ceduto al Messina. Anche la militanza in riva allo Stretto dura poco, e così Candela - rimasto senza squadra nell'estate successiva - il 3 settembre del 2007 annuncia al sito del quotidiano sportivo francese "L'Equipe" l'intenzione di ritirarsi dall'attività agonistica. Nel 2008, tuttavia, torna in campo, seppure a livello amatoriale, indossando la maglia dell'Albatros, squadra che milita nella Prima Categoria del Lazio.

Vincent Candela si ritira ufficialmente dal calcio il 5 giugno del 2009, quando disputa una partita di addio allo Stadio Olimpico organizzata appositamente in suo onore: a sfidarsi davanti a oltre 40mila spettatori sono i giocatori della Francia campione del mondo nel 1998 e quelli della Roma campione d'Italia nel 2001.

Il 22 luglio del 2014 Candela viene inserito nella Hall of Fame della Roma; pochi mesi più tardi viene chiamato a far parte del cast della decima edizione di "Ballando con le stelle", il varietà del sabato sera di Raiuno presentato da Milly Carlucci, nel quale si esibisce danzando al fianco di R. Elle Niane.