Biografia • Ooh fratello... spettacolo!

Giovanni Vernia nasce a Genova il 23 agosto 1973. Lì vive e siccome è un giovanotto "che è studente che studia che si deve prendere una laura" (cfr. Totò, Peppino e la Malafemmina) si Laurea in Ingegneria Elettronica col massimo dei voti. A gennaio del 2000 decide che Genova è bella, ha il mare, ma gli sta stretta e si trasferisce in cerca di fortuna e di nebbia a Milano. Trova un lavoro in una grossa società di consulenza americana e un monolocale in zona Bonola, e non consiglia entrambi a nessuno. Acquista una pluriennale esperienza in Comunicazione e Marketing Online ma Giovanni ha un'unica passione: far ridere.

Così, invece che limitarsi a raccontare barzellette ai colleghi agli aperitivi (e la tentazione è forte, perchè a Milano abbondano sia gli uni che gli altri) decide un giorno di iscriversi ad una scuola di teatro. E' qui che ha la prova di avere per davvero un'innata verve comica che decide di approfondire maggiormente iscrivendosi alla Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica Teatribù.

Nel frattempo scrive e comincia a testare nei laboratori di cabaret milanesi le sue idee. In questo periodo partecipa attivamente al laboratorio Barrios (Ex Scaldasole). Nel frattempo studia con Manuel J. Serantes teatro comico e costruzione della maschera comica.

Agli inizi del 2007, assecondato dall'amico e collega Pablo Scarpelli, con cui Giovanni fa alcuni stage di improvvisazione teatrale, comincia a costruire e a far crescere uno dei suoi personaggi più riusciti: Jonny Groove.

Jonny Groove nasce dall'attenta osservazione di Giovanni della vita notturna milanese, ibizenca e del panorama della musica house in generale, vissuti per passione in prima persona. Jonny Groove è un ragazzo innamorato follemente della discoteca, non usa droghe o alcool, la sua unica droga sono la musica e il ballo da cui è un po' "rintronato".

E' una meravigliosa, innovativa e divertentissima parodia del mondo della notte con la quale Giovanni Vernia approda poco dopo ai laboratori "Zelig On The Road" di Verona e Rimini. Qui il personaggio ha modo di crescere ulteriormente per arrivare a far parte, a giugno 2008, del cast della trasmissione "Zelig Off".

Caratterista e monologhista, Giovanni Vernia porta in scena il frutto di un'attenta e vivace osservazione della realtà. La forte presenza scenica e le ottime doti attoriali lo portano a realizzare pezzi di assoluto pregio artistico.

Nel 2014 Vernia partecipa come coach e giudice a "RDS Academy", talent show della rete Sky per la formazione e selezione di nuovi speaker radiofonici. Insieme a lui ci sono Anna Pettinelli e Matteo Maffucci.