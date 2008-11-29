Giovanni Vernia
Biografia • Ooh fratello... spettacolo!
Giovanni Vernia nasce a Genova il 23 agosto 1973. Lì vive e siccome è un giovanotto "che è studente che studia che si deve prendere una laura" (cfr. Totò, Peppino e la Malafemmina) si Laurea in Ingegneria Elettronica col massimo dei voti. A gennaio del 2000 decide che Genova è bella, ha il mare, ma gli sta stretta e si trasferisce in cerca di fortuna e di nebbia a Milano. Trova un lavoro in una grossa società di consulenza americana e un monolocale in zona Bonola, e non consiglia entrambi a nessuno. Acquista una pluriennale esperienza in Comunicazione e Marketing Online ma Giovanni ha un'unica passione: far ridere.
Così, invece che limitarsi a raccontare barzellette ai colleghi agli aperitivi (e la tentazione è forte, perchè a Milano abbondano sia gli uni che gli altri) decide un giorno di iscriversi ad una scuola di teatro. È qui che ha la prova di avere per davvero un'innata verve comica che decide di approfondire maggiormente iscrivendosi alla Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica Teatribù.
Nel frattempo scrive e comincia a testare nei laboratori di cabaret milanesi le sue idee. In questo periodo partecipa attivamente al laboratorio Barrios (Ex Scaldasole). Nel frattempo studia con Manuel J. Serantes teatro comico e costruzione della maschera comica.
Agli inizi del 2007, assecondato dall'amico e collega Pablo Scarpelli, con cui Giovanni fa alcuni stage di improvvisazione teatrale, comincia a costruire e a far crescere uno dei suoi personaggi più riusciti: Jonny Groove.
Jonny Groove nasce dall'attenta osservazione di Giovanni della vita notturna milanese, ibizenca e del panorama della musica house in generale, vissuti per passione in prima persona. Jonny Groove è un ragazzo innamorato follemente della discoteca, non usa droghe o alcool, la sua unica droga sono la musica e il ballo da cui è un po' "rintronato".
È una meravigliosa, innovativa e divertentissima parodia del mondo della notte con la quale Giovanni Vernia approda poco dopo ai laboratori "Zelig On The Road" di Verona e Rimini. Qui il personaggio ha modo di crescere ulteriormente per arrivare a far parte, a giugno 2008, del cast della trasmissione "Zelig Off".
Caratterista e monologhista, Giovanni Vernia porta in scena il frutto di un'attenta e vivace osservazione della realtà. La forte presenza scenica e le ottime doti attoriali lo portano a realizzare pezzi di assoluto pregio artistico.
Nel 2008 sposa Marika Sacco, conosciuta quando per un anno lavorò alle Poste Italiane a Roma. La coppia ha due figli: Matilda e Giulio Louis.
Nel 2014 Vernia partecipa come coach e giudice a "RDS Academy", talent show della rete Sky per la formazione e selezione di nuovi speaker radiofonici. Insieme a lui ci sono Anna Pettinelli e Matteo Maffucci.
Nel 2018 Giovanni Vernia partecipato all'ottava edizione del programma "Tale e quale show", arrivando quarto.
Frasi di Giovanni Vernia
Oh fratelli! Sono nato a Genova... In Toscana... Il... Il... Lo so tranquilli... È la mia data di nascita! L'ho studiata da poco... È facile... Allora sono nato il... vabbé l'importante che una volta almeno comunque sono nato.
Da piccolo il maestro diceva ai miei genitori che io disturbavo la classe e non ascoltavo niente, ma non è vero... ero in ultima fila e ascoltavo sempre la house... vabbé magari disturbavo un po?, però poi tutti capiscono se le cose gliele spieghi, così mi sono comprato le cuffie.
Ho fatto sempre tante scuole...perché non mi ricordavo mai qual'era la mia... poi una sera mio padre - che io e mio padre siamo fratelli - mi guarda e mi fa "Oh..." proprio così mi fa... "Oh!" - e allora io gli faccio "Oh!" e allora lui mi risponde "Oh!" e allora io gli dico "Oh!"... due ore così! "Non ti vergogni che alla tua età ancora non finisci le medie?"
Lo so papà, ma la birra piccola già mi riempie, non ce la faccio.
Mio papà mi ha mandato a lavorare a Milano. Appena arrivato a Milano... sono passato dall'Hollywood... Oh fratelli spettacolo! Non sono ancora uscito, eh eh eh... sono cinque anni che vivo lì.
Ho sempre voluto far divertire chi mi circondava senza pensare alle conseguenze. Imitavo i miei capi, la voce si spargeva e non riuscivo a fare carriera perché non c'era tanta autoironia in giro. Ogni volta ero costretto a cambiare azienda. Ma non imparavo mai la lezione, c'era sempre questo demone interiore che mi spingeva a trasgredire. Alla fine sono finito mio malgrado su un palco a fare quello che ho sempre sognato, ma la strada è stata lunga e tempestosa. Ero una persona nomale che si è ritrovata catapultata nel mondo dello spettacolo all'improvviso.
Per l'imitazione di Gianluca Vacchi non trovavo la chiusa. Poi mi sono ricordato di un manga che guardavo da piccolo, Super Lamu: c'era una scuola con un ragazzo ricco che quando aveva bisogno di qualcosa chiamava e sentivi gli elicotteri che gli buttavano giù tutto quanto... Insomma è una citazione colta questa della borsa piena di soldi che cade dal cielo.
Jovanotti allunga le vocaaaali e parla sempre di satelliti. Durante un concerto a San Siro ha fatto un parlato di 4 minuti sulle galassie. Saturnino, il suo bassista, è venuto a dirmi che pensando alla mia imitazione non ce la faceva più a suonare.
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Biografieonline non ha contatti diretti con Giovanni Vernia. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Giovanni Vernia.
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