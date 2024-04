Biografia

Emanuele Orsini nasce a Sassuolo il 29 agosto 1973. La sua famiglia ha alle spalle una lunga tradizione imprenditoriale. Il padre Carlo è determinante nella formazione imprenditoriale di Emanuele.

Sistem Costruzioni

Dopo gli studi, sceglie di entrare in "Sistem Costruzioni", una realtà produttiva leader nel settore dell’edilizia in legno e della logistica industriale in Italia e nel mondo; essa annovera tra i propri main partner Ferrari Auto, Maserati e Lamborghini.

Fondata nel 1978, Sistem Costruzioni è specializzata nella realizzazione di strutture in legno, scuole, opifici e fabbriche, ponti, palestre, chiese, stadi, abitazioni civili, palazzine multipiano, luoghi dello shopping e edifici di diverse tipologie. Al suo ingresso in azienda, Emanuele Orsini avvia il proprio percorso di crescita professionale scegliendo, come metodo, di iniziare dalla conoscenza della realtà del cantiere.

Partecipa alla trasformazione dell'azienda da carpenteria a industria leader che produce sistemi su misura; implementa numerosi progetti per la comunità.

La squadra di Sistem Costruzioni è stata artefice anche di progetti di ricostruzione per numerosi edifici nell’area colpita dai terremoti in Abruzzo (2009), Emilia-Romagna e Marche; hanno avuto un ruolo importante nella realizzazione di infrastrutture e padiglioni in Expo 2015, realizzando 27.000 mq di strutture in soli 3 mesi.

Tra le principali società controllate da Sistem Costruzioni, vi è il Maranello Village (primo complesso residenziale dedicato al mondo del Cavallino Rampante) composto da bar, ristoranti, palestra e diverse zone polifunzionali per complessivi 25.000 mq, di cui Emanuele Orsini assume dal 2004 lo sviluppo finanziario e tecnico e del quale è presidente.

Per la spiccata propensione alla salvaguardia e conservazione dell’ambiente, nel 2018 viene insignito dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Mare del diploma di "Benemerenza ambientale", che riconosce i numerosi progetti ecosostenibili, realizzati come soluzioni abitative di emergenza nella Regione Marche a seguito del terremoto del Centro Italia.

Gli anni 2020

Dal 2020, Emanuele Orsini è presidente e amministratore delegato agli investimenti di Tino Prosciutti Spa, azienda parmense con quattro stabilimenti produttivi, leader in Italia nella lavorazione e nella produzione di Prosciutto Crudo Stagionato e Prosciutto Crudo Stagionato Disossato a ‘Mattonella’ - con una capacità produttiva settimanale di 35.000 prosciutti.

A gennaio del 2023 Tino Prosciutti ha iniziato le opere di realizzazione di un nuovo stabilimento all’avanguardia totalmente tecnologico, con un’ulteriore capacità produttiva di un ulteriore milione di pezzi prodotti all’anno.

Le società che gestisce sostengono progetti legati al mondo universitario, in particolare dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sull’innovazione per la ricostruzione di edifici storici post terremoto.

Dal 2013 al 2020, Emanuele Orsini ricopre importanti ruoli all’interno di Unicredit Leasing, società del Gruppo UniCredit tra i leader in Italia nella locazione finanziaria, e dal 2018 al 2021 ne è stato Presidente.

Dal 2017 al 2020 è stato Presidente con delega di Federlegno Arredo Eventi Spa, società che sviluppa servizi di promozione, crescita e razionalizzazione delle imprese operanti nel settore del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per la commercializzazione dei loro prodotti.

Presidente di Confindustria

Dal maggio 2020 diviene vicepresidente di Confindustria Nazionale con delega al Credito, alla Finanza e al Fisco.

Nel 2024 è il candidato unico per succedere a Carlo Bonomi come Presidente di Confindustria.

Vita privata

L’imprenditore ha tre figli: Valentina dalla prima moglie; Vittorio e Celeste dalla seconda. È un grande appassionato di Formula uno.