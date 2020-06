Biografia

Alessandra Moretti nasce il 24 giugno 1973 a Vicenza. Appassionatasi alla politica fin da adolescente, diventa nel 1989 segretaria dell'Associazione Studenti della sua città natale: è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Dopo essersi laureata con una tesi in Criminologia in Giurisprudenza, esercita dal 2001 la professione di avvocato, con specializzazione in diritto civile.

A partire dall'anno successivo, e fino al 2008, insegna tutela della donna e diritto del lavoro in alcune scuole superiori beriche; nel 2008, la lista civica "Variati Sindaco", di centro-sinistra, la candida come capolista: Alessandra Moretti entra così in consiglio comunale, venendo nominata assessore alle politiche giovanili e all'istruzione e vice-sindaco del Comune di Vicenza.

Tali cariche le permettono, tra l'altro, di agevolare la realizzazione di una comunità interculturale: proprio in questo progetto si inserisce la promozione del Piano Territoriale Scolastico, attuato nel 2009 con lo scopo di migliorare l'integrazione dei bambini stranieri a scuola, specialmente negli istituti in cui la concentrazione di figli di migranti è piuttosto alta.

Il provvedimento realizzato nella città veneta viene apprezzato dal ministero della Pubblica Istruzione, che lo considera un progetto pilota da mettere in pratica anche nel resto d'Italia. Sempre nel 2009, Alessandra Moretti entra nella Direzione Nazionale del Pd, impegnandosi soprattutto nel Forum Istruzione di scuola; poco dopo, dà vita al "Centro per la documentazione pedagogica e la didattica": si tratta della prima realtà nazionale che cerca di coniugare la prassi laboratoriale con la ricerca, che impegna oltre cento volontari tra professionisti dell'educazione, psicologi, medici e insegnanti e che fornisce consulenza gratuita, attraverso una sessantina di laboratori didattici, ai genitori, ai bambini e agli adolescenti.

Il dipartimento di Stato americano nel gennaio del 2012 la chiama per prendere parte all'"International Visitor Leadership program", un viaggio studio che si propone l'obiettivo di analizzare le problematiche relative alla crisi economica, approfondendo le politiche di sviluppo e crescita messe in atto dal presidente statunitense Barack Obama. Nell'autunno dello stesso anno, in vista delle primarie del Partito Democratico che vedranno opporsi Laura Puppato, Bruno Tabacci, Nichi Vendola, Matteo Renzi e Pierluigi Bersani, viene nominata, insieme con Tommaso Giuntella e Roberto Speranza, portavoce del Comitato Nazionale.

In seguito alla vittoria di Bersani, viene candidata nella circoscrizione Veneto 1 per le elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013, venendo eletta.

Nella vita privata è compagna del conduttore televisivo Massimo Giletti.

Nel 2015 si candida alla guida della regione Veneto, ma subisce una sonora sconfitta da Luca Zaia, che ottiene un consenso record (Zaia: 50,4% dei voti; Moretti: 22%).