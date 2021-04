Biografia

Nato in Svizzera, a Ginevra, il 6 gennaio 1973, Edoardo Ponti appartiene al segno zodiacale del Capricorno. Conosciuto dai più in quanto figlio dell’attrice di fama internazionale Sophia Loren e del famoso produttore cinematografico Carlo Ponti, Edoardo scopre di essere affascinato dal cinema già in tenera età. D’altronde come poteva essere diversamente, con due genitori così profondamente inseriti nell’ambito del cinema e della recitazione?

Oltre a suo fratello maggiore, Carlo Ponti Jr, ha due fratellastri nati dal precedente matrimonio del padre.

Edoardo Ponti

Edoardo Ponti: gli esordi

Esordisce come attore nel film “Qualcosa di biondo” insieme alla mamma Sophia quando ha appena 11 anni. Successivamente frequenta un college svizzero; prosegue gli studi in California, conseguendo la laurea in Letteratura Inglese e scrittura creativa presso la University South California, nel 1994. Sempre in tale istituto americano, si specializza con un Master in regia e produzione cinematografica, nel 1997.

Il teatro

Prima di approdare al grande schermo, Edoardo Ponti fa la gavetta in teatro; in questo ambito lavora come regista e sceneggiatore di spettacoli e commedie varie. Nel 1995 dirige sul palcoscenico “La lezione” di Eugène Ionesco. Nel 1996 produce, dirige e realizza gli adattamenti per la trilogia di Nick Bantock Griffin & Sabine, che viene messa in scena a Spoleto.

Filmografia di Edoardo Ponti

Il primo cortometraggio arriva alla fine degli anni Novanta: è il 1998 quando presenta “Liv” alla Mostra di Venezia. Il primo film è di qualche anno più tardi. Si intitola “Cuori estranei” ed ha come protagonista sua mamma, Sophia Loren. Di questo lungometraggio, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2002, scrive anche la sceneggiatura.

Chiede alla mamma di tornare a lavorare con lui nel 2014 per il film “La voce umana” e nel 2020, con il film intitolato “La vita davanti a sé”.

Edoardo Ponti con la madre Sophia Loren

Altri film di Edoardo Ponti sono: “Il turno di notte lo fanno le stelle” (2012) e “Coming & Going” (commedia del 2010).

Vita privata

A causa del carattere assai riservato, non è facile avere informazioni riguardanti la vita privata di Edoardo Ponti. A quanto pare, non ha neppure un profilo social cui fare riferimento. Ciò che si sa è che, dal 2007, è sposato con Sasha Alexander, attrice americana sua coetanea, che deve la sua popolarità alla serie tv “Dawson’s Creek”.

La coppia ha due figli: Lucia Sofia Ponti, nata nel 2006, e Leonardo Fortunato Ponti, nel 2010. Edoardo Ponti e la sua famiglia vivono negli USA, a Los Angeles.

La moglie Sasha, parecchio attiva sui social, pubblica spesso foto sul suo profilo Instagram.

Curiosità su Edoardo Ponti

Edoardo ha una grande passione per l’arte e per lo sport: per mantenersi in forma corre tre volte alla settimana, anche per dieci chilometri.

Ha fondato - insieme ad altri soci - un’agenzia online che fornisce consulenza a chi desidera entrare nel mondo dello spettacolo.

Ha prestato la voce come doppiatore nei film "The Dreamers - I sognatori" (2003, personaggio: Theo) e "Munich" (2005, personaggio: Robert).