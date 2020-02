Biografia

Carlo Calenda nasce il 9 aprile del 1973 a Roma, figlio di Cristina Comencini (a sua volta figlia del regista Luigi Comencini e della principessa Giulia Grifeo di Partanna) e di Fabio Calenda. All'età di dieci anni, nel 1983, recita nello sceneggiato televisivo "Cuore", co-sceneggiato dalla madre e diretto dal nonno, in cui veste i panni di Enrico Bottini, uno degli alunni protagonisti.

Successivamente conclude la scuola dell'obbligo e si iscrive all'università, laureandosi alla Sapienza di Roma in Giurisprudenza, per poi iniziare a lavorare per alcune società finanziarie.

Nel 1998, ad appena venticinque anni, Carlo Calenda approda alla Ferrari, diventando il responsabile della gestione delle relazioni con le istituzioni finanziarie e con i clienti. Successivamente passa a Sky, dove - invece - assume il ruolo di responsabile marketing.

Carlo Calenda negli anni 2000

Tra il 2004 e il 2008 è assistente del presidente di Confindustria Luca Cordero di Montezemolo e direttore dell'area strategica e affari internazionali. Con tale mansione conduce diverse delegazioni di imprenditori all'estero e promuove azioni di penetrazione economica in Israele, in Serbia, in Russia, in Brasile, in Algeria, negli Emirati Arabi Uniti, in Romania e in Cina.

Dopo essere stato nominato direttore generale di Interporto Campano, Carlo Calenda assume la presidenza di Interporto Servizi Cargo. Nel frattempo si avvicina alla politica, divenendo il coordinatore di Italia Futura, associazione con a capo Montezemolo.

L'impegno politico

Nel 2013 si candida nella lista di Scelta Civica alle elezioni politiche nella circoscrizione Lazio 1 della Camera, fallendo l'elezione. Tuttavia poco dopo viene scelto come vice ministro dello Sviluppo Economico nel governo guidato da Enrico Letta. Con il cambio del Presidente del Consiglio (Renzi prende il posto di Letta), Calenda mantiene tale incarico, assumendo la delega al commercio estero.

Matteo Renzi, in particolare, gli affida la regia delle attività dell'Ice - Italtrade, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - oltre alla responsabilità per l'attrazione degli investimenti esteri. Carlo Calenda ha, tra l'altro, le deleghe per i rapporti multilaterali, le relazioni commerciali bilaterali, il supporto per i progetti di investimento all'estero, la politica commerciale europea, il credito e la finanza per l'esportazione, le attività relative al G20, la promozione del commercio estero, le attività relative all'OCSE e l'attrazione degli investimenti.

Membro del Consiglio dei Ministri del Commercio estero, nel secondo semestre del 2014 è presidente in carica in occasione del semestre italiano di presidenza del Consiglio UE.

La seconda metà degli anni 2010

Il 5 febbraio del 2015 decide di lasciare Scelta Civica e annuncia di essere intenzionato a iscriversi al Partito Democratico, anche se in realtà questa intenzione non si concretizza realmente.

Nel dicembre del 2015 è vicepresidente della decima conferenza ministeriale del WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, organizzata a Nairobi. Il 20 gennaio dell'anno successivo viene nominato rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione Europea, assumendo ufficialmente l'incarico due mesi più tardi: tale scelta, tuttavia, viene contestata dai membri del corpo diplomatico italiano, dal momento che un ruolo del genere di norma deve essere affidato a un diplomatico di carriera e non a un politico.

Come vice ministro Calenda prende parte alle delegazioni del Presidente del Consiglio per le sue visite ufficiali in Mozambico, in Congo, in Turchia, in Angola, in Colombia, in Cile, in Perù e a Cuba. In tutto svolge trentadue missioni all'estero, diciotto delle quali alla guida di delegazioni commerciali con rappresentanti del sistema bancario, delle associazioni imprenditoriali, delle aziende e degli organismi per l'internazionalizzazione, e quattordici relative a incontri governativi.

Calenda ministro

A maggio del 2016 viene scelto come ministro dello Sviluppo Economico, prendendo il posto di Renzi (che aveva assunto tale incarico dopo le dimissioni di Federica Guidi). Dopo la sconfitta di Renzi nel referendum del dicembre 2016 e le sue dimissioni da premier, con la nascita del governo Gentiloni, Calenda viene confermato al ministero.

All'indomani delle elezioni del 4 marzo 2018, che vedono sconfitto il centrosinistra, dichiara di volersi iscrivere al Partito Democratico, con l'obiettivo di aiutare il partito a rinnovarsi politicamente: «Non bisogna fare un altro partito, ma risollevare questo».

Un anno e mezzo più tardi, dopo che la crisi di governo porta alla fine di agosto 2019 alla formazione di un nuovo esecutivo nato dall'accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle, Calenda decide di uscire dal Pd.