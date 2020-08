Si occupa poi di politica sul territorio del comune di Roma. Nel 2016 dopo la vittoria di Virginia Raggi alla corsa di sindaco di Roma, Roberta Lombardi, per la sua esperienza, sembra destinata a entrare a far parte della squadra che aiuterà il lavoro della neo sindaca. Tuttavia dopo pochi giorni, a metà luglio, fa un passo indietro uscendo dal direttorio - pare - per forti divergenze con Virginia Raggi .

Roberta Lombardi nasce il 15 agosto 1973 a Orbetello, in provincia di Grosseto. Trasferitasi a Roma per l'università, studia Giurisprudenza alla Sapienza, laureandosi con una tesi in Diritto Commerciale Internazionale; quindi, frequenta un corso in Sviluppo Manageriale alla Luis.

