Grazie al suo savoir faire e al carattere assai aperto e comunicativo, Giorgia conosce numerosi personaggi famosi , con molti dei quali intrattiene anche rapporti di vicinanza ed amicizia. I paparazzi, in passato, l’hanno immortalata insieme ad alcuni Vip con le quali avrebbe avuto un presunto flirt (come l’imprenditore ex compagno della modella Naomi Campbell , Vladimir Doromin , e l’attore Leonardo DiCaprio ).

Nata il 15 agosto 1983 a Novafeltria (in provincia di Rimini) sotto il segno zodiacale del Leone, Giorgia Venturini è conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione a vari programmi tv, tra cui “L’Isola dei Famosi”. In particolare, la conduttrice ha preso parte alla 14esima edizione del popolare reality, nel 2019.

