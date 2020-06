Biografia

Conosciuto inizialmente al grande pubblico come front-man della band TheGiornalisti, Tommaso Paradiso è un personaggio eclettico e creativo, con una passione per la musica sbocciata in tenera età. Chi è davvero Tommaso Paradiso? Ecco tutto quello che c'è da scoprire su questo artista italiano: la carriera, la vita privata, l'amore, i successi e ogni altra interessante curiosità.

Tommaso Paradiso: la biografia

Nato a Roma, sotto il segno zodiacale del cancro, il 25 giugno del 1983, Tommaso Paradiso è un cantautore e musicista, nonché voce del gruppo TheGiornalisti.

Il giovane Tommaso vive nel quartiere Prati di Roma dove si avvicina al mondo della musica all'età di undici anni, semplicemente quando ascolta il brano degli Oasis "Definitely Maybe", da cui viene subito rapito.

Prosegue gli studi a Roma, prima frequentando il liceo classico e poi decidendo di iscriversi anche all'università, interessandosi di materie filosofiche. Tuttavia, preferisce concentrare l'attenzione solo al mondo della musica.

Tommaso Paradiso e la carriera con i TheGiornalisti

Inizia così la carriera di cantautore e musicista di Tommaso Paradiso che fonda, assieme agli amici Marco Musella e Marco Primavera, la band TheGiornalisti. Il nome del gruppo, come spiega Tommaso, è scelto appositamente perché in linea con la missione intrapresa, cioè la voglia di raccontare fatti veri di vita quotidiana, in modo semplice e diretto, così come fanno i giornalisti.

Tommaso Paradiso con Marco Musella e Marco Primavera

Il successo della band non tarda ad arrivare con l'uscita del primo album "Vol.1", seguito nel 2012 da "Vecchio". Durante il 2014, con l'uscita di "Fuoricampo", Tommaso raggiunge l'apice del successo e il singolo "Fine dell'estate" diventa un vero tormentone.

Altro punto di svolta nella carriera di Tommaso è datato 2016, anno in cui esce il singolo "Completamente" che viene premiato disco d'oro. Il 2017 è un altro periodo importante per la band che spopola con il singolo "Riccione", iniziando un lungo tour in tutta Italia e collaborando con altri artisti, tra i quali Fabri Fibra.

La carriera di Tommaso Paradiso si arricchisce anche di nuove e appassionanti esperienze. Il cantautore scrive infatti testi per Noemi, Nina Zilli, Elisa e Giusy Ferreri.

La vita sentimentale di Tommaso Paradiso

Dal punto di vista sentimentale Tommaso è impegnato dal 2017 con Carolina Sansoni. La donna, che lavora nel mondo del marketing e della pubblicità, ha spiegato di essere stata conquistata da Tommaso Paradiso dopo una corte spietata. I due si sono conosciuti durante una partita di calcio ed è stato subito un colpo di fulmine.

Tommaso ha avuto modo di dichiarare che molte delle sue canzoni sono state scritte per la sua fidanzata Carolina, come ad esempio "Questa nostra stupida canzone d'amore".

Tommaso Paradiso

Canali social e altre curiosità

Tommaso Paradiso è molto attivo sui social, specialmente su Instagram in cui condivide foto e notizie con i suoi fedeli fan. In uno dei tanti post, nel 2019, Tommaso spiega di voler abbandonare la band TheGiornalisti per iniziare una carriera come cantante solista.

Tommaso è alto 1,78 m e pesa 72 kg. Non ha nessun tatuaggio. Dichiara di svegliarsi ogni mattina alle sette, anche quando fa le ore piccole. Ama indossare capi d'abbigliamento oversize e si definisce una persona molto pigra ma anche decisamente romantica.

I miti musicali di Tommaso Paradiso sono Vasco Rossi, Gli Stadio e Lucio Dalla, ai quali ama ispirarsi. Quando ha tempo libero a disposizione risponde anche ai numerosi messaggi privati che gli arrivano su Facebook.

Durante le interviste dichiara spesso che la sua passione più grande è quella di scrivere canzoni e che fra gli incontri più importanti c'è un pranzo memorabile assieme a Luca Carboni, collega che stima profondamente.

Il suo primo singolo da solista esce alla fine di settembre 2019; il titolo è "Non avere paura".