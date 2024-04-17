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Fabri Fibra

Fabri Fibra

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Biografia Veemenza senza remore

Fabrizio Tarducci, ormai famoso esclusivamente come Fabri Fibra, nasce a Senigallia, nelle Marche, il 17 ottobre del 1976. Di professione rapper di successo, noto dagli anni '90 sulla scena hip hop italiana, dagli anni 2000 nella sua carriera si è impegnato anche come produttore discografico. È inoltre il fratello maggiore del rapper e autore di testi noto come "Nesli".

Sia l'infanzia che l'adolescenza di Fabrizio seguono il leitmotiv delle vite degli artisti moderni, per quanto in rapporto con la vita in una città di provincia italiana. Cresce solo, ha pochi amici da piccolo e fa fatica a socializzare. Resta parecchio solo in casa perché i suoi genitori lavorano tutto il giorno e si separano quando ha appena dodici anni. A scuola non riesce ad emergere. La sua unica passione, da teen-ager, è quella per la musica rap, che ascolta sin dall'età di tredici anni.

Diplomatosi con il minimo dei voti, Fabrizio prova ad iscriversi e a frequentare alcuni corsi di formazione professionali, ma molla quasi subito, senza mai portarne a termine uno. La svolta arriva all'età di diciassette anni, quando il futuro Fabri Fibra scopre il gruppo dei "Sangue Misto". Subito, prova ad imitarli e registra il suo primo brano rap, il quale si rivela interessante e non privo di attrattiva per il suo piccolo pubblico. Nel frattempo, per guadagnarsi da vivere e, soprattutto, per pagarsi le registrazioni e le strumentazioni, Fabrizio passa da un lavoro all'altro, sempre più irrequieto da questo punto di vista. Comincia però a farsi notare nell'ambiente del rap e dell'hip-hop italiano, collaborando con altri appassionati del genere e aspiranti tali.

Prima di debuttare ufficialmente, per giunta non ancora Fabri Fibra, ma semplicemente come Fabri Fil, il rapper marchigiano si fa le ossa con alcune band della zona, come gli "Uomini di mare", "i Qustodi del tempo", le "Teste Mobili" e le "Piante Grasse". L'esordio come Fabri Fibra arriva in parallelo, durante queste collaborazioni, nel 1995, quando mette su cassetta alcune demo vere e proprie, le quali non mancano di attirare l'attenzione.

Con gli "Uomini di Mare" nel 1999, incide il primo LP dal titolo "Sindrome di fine millennio". Con lui, in questa avventura, oltre a suo fratello Nesli Rice, ci sono Lato, Esa, Inoki e Joe Cassano. Il lavoro viene molto apprezzato, anche fuori dall'ambito circoscritto dell'hip-hop italiano, suscitando grande interesse intorno. Per molti, si dirà poi, questo lavoro firmato Fabri Fibra, segna un cambio di passo nel rap italiano.

Il debutto da solista arriva nel 2002 con il disco "Turbe Giovanili", dove Fabri Fibra canta le sue rime su musiche scritte e suonate da Neffa, il quale è a sua volta l'ex percussionista dei Sangue Misto. La definizione del lavoro è quella di "underground nevrotico": critica e pubblico si invaghiscono del rapper marchigiano, considerato un campione di tecnica e ritmo, con grossi contenuti da mettere in gioco, per quanto veementi e senza remore.

Nel frattempo viene pubblicato anche il disco "Lato & Fabri Fibra", sempre sotto il nome di "Uomini di mare", gruppo che continua ad attirare grandi consensi su di sé. Nel 2004 fa uscire "Mr. Stimpatia", vero e proprio trampolino di lancio per il suo talento considerato ipnotico e ormai sul punto di spiccare il volo. Il nuovo lavoro pubblicato dall'etichetta Vibra Records è un successo di vendite e porta il giovane rapper a firmare un nuovo contratto con la "Universal Music Italia".

Il concentrato di rabbia ed esplosiva volgarità creativa ne fanno un campione della new wave rap nazionale, con temi come il risentimento e l'amarezza per la scena hip-hop, rappresentata anche con diversi riferimenti a rapper ormai famosi e "venduti" alla società dell'apparenza, stando alle stesse parole dell'autore. Oltre a ciò, emergono il disprezzo verso i costumi odierni e storie legate alle ragazze, alla condizione lavorativa e alla droga.

Forte della nuova etichetta, già nell'aprile del 2006, torna a scalare le hit con il singolo "Applausi per Fibra", piccolo assaggio dell'ultimo album "Tradimento". Questo esce sempre nel 2006, esattamente il 6 giugno, ed è un grande successo di pubblico e critica. Dopo una sola settimana il disco diventa primo in classifica in Italia, nonostante le critiche ricevute per il suo linguaggio schietto e talora rude, oltre che per la disinvoltura con cui liquida il mondo femminile, inneggiando alla provocazione e alla violenza.

Il 1° dicembre del 2006 il disco viene rieditato in versione "platinum edition", per celebrare la conquista del disco di platino. Oltre all'album originale, ce n'è un secondo, dal titolo "Pensieri scomodi", il quale contiene dieci tracce inedite e il celebre brano "Ah Yeah Mr. Simpatia".

Nel 2007 è la volta di "Bugiardo", il quale viene ristampato nel 2008 con il titolo di "Bugiardo 2", contenente anche una collaborazione con Gianna Nannini, oltre a diverso materiale extra. Entrambi i lavori sono molto apprezzati dal pubblico, e diventano prima disco d'oro e poi di platino.

Nel 2009 il rapper pubblica "Chi vuol essere Fabri Fibra?", il quale, con le sue dieci canzoni, accompagna un film-documentario incentrato sulla vita del rapper, tra occasioni in studio e concerti dal vivo. A spiccare è la canzone rivista alla maniera di Fibra della band dei Tiromancino, dal titolo "Incomprensioni".

L'anno dopo esce con "Controcultura", il quale contiene ben diciotto canzoni che, anche questa volta, gli valgono il primo posto nella classifica italiana. Nel frattempo si fa valere anche in tv, collaborando a diversi format per Mtv.

Escono tra il 2010 e il 2011 molte biografie autorizzate dallo stesso Fibra, come "Lo spettro. La storia di Fabri Fibra", scritta da Episch Porzioni, oppure "Io odio Fabri Fibra, controstorie di un rivoluzionario del rap", firmata da Michele Monina ed edita da Salani Editore. Tuttavia, la biografia "più autorizzata di tutte", è senza dubbio quella uscita nel novembre del 2011 e dal titolo "Dietrologia - I soldi non finiscono mai", edita da Rizzoli e contenente anche una prefazione di Marco Travaglio.

Nello stesso anno il rapper fonda una etichetta tutta sua e diventa anche produttore; si chiama "Tempi Duri". Il primo disco che pubblica è (il 20 settembre) l'album "Soundboy" di Entics.

I suoi dischi successivi sono "Guerra e pace" (2013), "Squallor" (2015) e "Fenomeno" (2017).

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Biografieonline non ha contatti diretti con Fabri Fibra. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Fabri Fibra.

Mercoledì 17 aprile 2024 17:01:29

Bisogna scrivere,
Per essere invincibile
non dovrei vivere.

Eticamente bisognerebbe tornare alle origini.
Quali? Roba semplice
Rieducazione tutto a spappolato qua e là e la gente non sa né cosa sta facendo né dove sta andando.

In molti casi manca la piena consapevolezza dei propri comportamenti e delle loro conseguenze sugli altri e sull’ambiente. Spesso ci si concentra troppo sull’individualismo e dell’ottenimento di risultati immediati a discapito della considerazione del benessere collettivo e a lungo termine.

Si stava meglio quando si stava peggio.
Almeno il parcheggio lo trovavi.

Grazie che continui a dedicarti a noi sempre.
#krew

Xoxo

Da: Chiarellasnoop
Venerdì 8 dicembre 2023 23:44:29

L’artista che ha più contribuito


Ciao Fabrizio, non so se leggi questi messaggi ma volevo solo dirti che sei l’artista che ha più contribuito alla mia crescita e che mi accompagna tutt’ora. Spero tanto di poterti incontrare ad un instore, magari per Chaos o un tuo futuro album. Vorrei tanto poterti dare un abbraccio e ringraziarti di persona!

Da: Asya. Sco_
Sabato 1 luglio 2023 15:07:31

Vinili


A me piace Fabri Fibra, ma a mio figlio 27 anni ancor di più.
Sta collezionando cd e vinili.
Gli mancano Fenomeno e Squallor, come posso procurarglieli per un regalo? So che è difficilissimo, ma vorrei proprio regararglieli, in quanto lavora all'estero e è poco in Italia

Da: Annalisa
Martedì 9 maggio 2023 23:46:21

Proposta di matrimonio al concerto


Ciao Fabri, sono un tuo fan da moltissimi anni e la mia donna (dominicana) sa molte tue canzoni a memoria. La porterò al tuo concerto a Pescara ad agosto e già ho comprato i biglietti. Vorrei chiederti un piccolo grande favore, voglio chiederle di sposarmi e vorrei farlo al tuo fianco, sul tuo palco. Sarebbe un sogno e renderebbe quel giorno ancora più indimenticabile di ciò che già sarà. Puoi aiutarmi? Me lo permetterai? Spero di ricevere una tua risposta anche se negativa. Sei un grande e non vedo l’ora di rivederti dal vivo. Ti lascio il mio numero, 347-------. Stefano

Da: Stefano
Domenica 3 aprile 2022 20:04:01

Ciao Fabri,
ti scrivo qui perché non ho trovato altri modi per poterti contattare. Ho scritto dei pezzi in rima e vorrei proporli a te, perché penso ti possano essere utili per tirarci fuori una bella canzone. Fammi sapere se sei interessato e grazie.
Marco

Da: Marco
Venerdì 25 marzo 2022 06:45:37

Ti auguro di avere figli


Ti auguro di avere figli.. nipoti e i tuoi affetti più cari e che seguano alla lettera i messaggi che mandi con i tuoi brani.. martellanti.. droga.. alcol...
Da madre ti auguro di vivere tutto il male che trasmetto a chi ti ascolta... talvolta debole e indifeso... mi fai schifo
Vorrei poter parlare personalmente con te x spiegarti come va il mondo reale e i casini che combini con le tue canzoni martellanti... solo x vendere e fare soldi sulla pelle dei ragazzi... tua madre dovrebbe vergognarsi x te... forse lo è davvero...
Se hai le palle 349-------

Da: Sissi
Venerdì 18 marzo 2022 00:32:15

Non credevo fossse tanto difficile. pare il titolo di una canzone


Mi sei apparso sul mio fb in compagnia di una che assomiglia spiccicata ad una mia ex ex ex ex amica. Chi sara' il prossimo? vedo ancora il mio ex saltuariamente, che sfigatella che sono. AAAaaa cerco qualcuno che mi venga presentato che abbia intenzioni serie che sappia cosa vuole.. Sono alta un metro ed un tot. Ho una pronuncia della esse pizzicata. Ho lasciato due miei ex che hanno ora figli. Io adotterei dei figli già un po' grandi di 13 15 anni sono ormai una qurantunenne. Non dimostro la mia età sembro di una decina di anni piu' giovane. Mi chiederanno presto se ho fatto patti con il demonio per non invecchiare. Sarei disposta a trasferirmi per stare con qualcuno che ci tiene a me. So cucinare. Ho smesso di fumare. Bevo raramente. So seguire tranquillamente una dieta o mangiare come un camionista. Adoro il sushi. Abito troppo vicino alla mia famiglia. Non sono in grado di trovarmi da sola il fidanzato, quello giusto. Ho studiato un po' di recitazione, sono una a cui piace stare sia in compagnia che con la persona che frequenta. Vivo in vicinoTorino. Sto cercando una persona con cui poter passare il resto della mia esistenza. Un aiutino!!! Saluti

Da: Samanthamaria
Sabato 12 marzo 2022 23:02:59

Ho voglia di parlare con te un


Questo è un messaggio per Fabrizio
Se possibile ovviamente...
Fabrizio, avrei tanto piacere a un tuo incontro, due chiacchiere non farebbero certo male, non sono neanche una tua "fan", sono solo una donna che ha un grande piacere di conoscerti. Un solo incontro,. .. mi farebbe felice. Chissà... 342 -------... dai, non costerà nulla, solo un solo contatto, niente di più...

Da: Elena
Mercoledì 2 marzo 2022 18:57:28

Biglietti per concerto Milano


Ciao Fibra, mi Chiamo Lorenzo e volevo chiederti se potevi aiutarmi a prendere i biglietti per il concerto del 10 luglio. sono un tuo grande fan spero di poter fare una chiacchierata con te ah prima che mi dimentichi ho quasi finito di leggere il tuo Libro Dietrologia e mi hai aiutato molto come fai con le canzoni
un' imbocca al lupo per il nuovo Disco

Da: Lorenzo Colombo
Giovedì 24 febbraio 2022 16:24:43

Peccato che non sì veda più. persone così sono sempre più rare

Da: Renza
Mercoledì 17 novembre 2021 20:15:06

Per federico tarducci


Sei fighissimo e sei grandioso come cantante ti seguo tantissimo 😘

Da: Agostina
Domenica 4 aprile 2021 17:42:03

Ciao Fabrizio prima o poi mi conoscerai sono Francesco de concilio vorrei lavorare con te a una cosa so che tu sei un grande e continui a essere guarda ti dico di fare una canzone dove tu ti descrivi la famiglia o il fratello o i tuoi fan come tu già sai ti ascolto da quando ero piccolo avevo provato ad ascoltarti ma mi chiedevo se lo potevo vedere eh no stavo all'asilo caro Fabri Fibra Fabrizio tarducci il tuo cognome tarducci è quando fai tardi a scuola e il prof ti brontola ma fabri fibra inverte vocali sulla stessa riga ciao a presto non vedo l'ora di conoscerti. Francesco de concilio

Da: Francesco De Concilio
Martedì 9 giugno 2020 20:07:29

A francese mi chi ca**o te lo deve fare il video... ma ti sei bevuto il cervello o te lo hanno mangiato come le lumache che mangiate in Francia, casse pas les couilles.. assurdooo... vuole un video per il matrimonio... chiama Gigi d Alessio... ah ah ah... sto muorendo... fibra volevo dirti... lo chiami quel pacco di fedez e gli dici di smetterla di atteggiarsi a malavitoso o tenebroso... sempre con questo cappuccio alzato in tv... patetico. cia fi, fammi questo piacere... sei sempre il numero. 1.

Da: Gianluca
Lunedì 27 gennaio 2020 12:19:01

Fabri scusa se ti rompo i coglioni, ma è da quando ero un pushello che ti ascolto. Ora che sei a Milano ti prego dedicami un "ora" a quattrocchi con te. Volevo scrivere a Marra visto l'ultimo album, poi a cleme per quello che ha passato con la coca, o massimo visto che l'hai lodato
Ma io sono cresciuto con te ed è giusto che chiedo aiuto a te. Non si tratta ne di affari scomodi ne di sciacalli, ho solo bisogno che tu scriva quello che io posso solo raccontare.
Faccio l'idraulico non so scrivere testi
Magari mi insegni😉 cmq questo si vedrà intanto iniziamo a fumarci una bomba insieme, poi al massimo te ne vai se non è buona spero tu legga il messaggio
Dimenticavo ho ascoltato te solo grazie a joe Cassano

Da: Edoardo Resnati
Domenica 5 maggio 2019 15:25:37

Buongiorno, la prima chosa é ché sono francese dunque scusa per il mio italiano. 3 anni fa ho incontrato una ragazza italiana Che Sara mia moglie in giugno 2009. Ho imparato l italiano senza corsi ma soltanto con la musica italiana e purtroppo tua musica !!! :-) sono une grande fan del tuo lavoro :) voglio fare una sorpresa al nostro matrimonio perche tutta la gente sa Che ho imparato l italiano con tua musica.. poso chiederti una cortesia.... sarrebe possible de fare una piccola video per noï, detto auguri per il matrimonio de Maria Grazia e Baptiste e poï un piccolo "applausi per maria " o qualchosa .

Grazie mille e soppratutto per tua musica :-)

Un abbracio

Da: Baptiste
Domenica 10 marzo 2019 22:39:50

Ciao Fabrizio, volevo chiederti un favore gigantesco, c'è mio fratello si chiama Kevin ed è un tuo fan sfegatato, lui il 3 maggio compie 18 anni, e volevo chiederti se potevi fare un video dove gli mandavi gli auguri così lo mettiamo al suo video di compleanno, Lo renderesti davvero felice Spero tu possa leggere questo messaggio, grazie

Da: Manolo
Sabato 19 gennaio 2019 13:58:33

non rendere tutta l'erba un fascio... :) ... io non invidio la gente per quello che sono perchè non vorrei essere che me... invidio solo uno stile di vita + libero che io non ho.

Da: Angela
Giovedì 12 aprile 2018 01:14:12

Neffa percussionista dei sanguemisto? Ma chi cacchio ha scritto sta cazzata? Neffa ex batterista dei Negazione ma assolutamente voce leader di Sanguemisto in SXM. Capolavoro.

Da: Phabolous
Domenica 13 agosto 2017 11:23:08

ciao, sono una donna adulta e desidero lasciare una mia impressione dopo aver ascoltato alcuni testi delle tue canzoni.. mi sei simpatico e trovo i tuoi testi anche un poco meno superficiali di quelli di altri rap italiani... tuttavia vorrei farti questa domanda... prova a pensare di essere una donna .. come ti sentiresti ascoltando e guardando i tuoi video? tu lavori con il linguaggio, quindi saprai quanto le parole sono importanti... chiamare una donna figa è ridurre una totalità alla sola parte anatomica.. e il solito uso del corpo femminile nudo nei video è stra- abusato ...oppure è solo critica da parte tua come farebbero capire altre parti dei tuoi testi più critici verso la nostra società dei consumi? fammi capire.. io penso che tu abbia la possibilità di rappresentare una parte più autentica nel panorama rap.italiano già cosi poco autentico.. lo spero.. buon lavoro

Da: M.Grazia Mazzolino
Mercoledì 19 marzo 2014 18:36:21

Sicuramente chi leggerà nn sarà Fabri fibra ma voglio usare lo stesso il tu. So che riceverai un sacco di email di qst tipo e ti premetto che nn sono una ragazza adolescente anzi hoa tua età. Sto attraversando un momento molto brutto un lutto che mi lascia una cicatrice profonda così ho pensato di scriverti. Di scrivere alla persona che sa dire con le sue rime quello che vorrei dire io. Chissà voi qnd vi sentite cosi a chi scrivete? Probabilm un testo... sono una ballerina .a anche se creo ed interpreto un brano nn mi fa stare meglio mi da xro tanta adrenalina. Ti lascio il mio nr 329 -------. Scusa ma forse ho bisogno di ricevere una carezza da chi considero il mio idolo. Mi sento molto sola anche se la danza nn mi lascia mai

Da: Isabella Martorana
Venerdì 8 febbraio 2013 10:24:29

2013=fabri fibra è ancora conosciuto, è sempre più famoso...si merita tutto questo, spero che un giorno riesca ad ottenere quello che ha sempre sognato..i miei sono anke separati da quasi un anno, la cosa mi ha distrutto e con il carattere che mi ritrovo ci sono giorni k non voglio parlare con nessuno e così facendo perdo gli amici....capiscola sua storia e vorrei poter parlargli faccia a faccia...lunedì 4 febbraio mi ha firmato il cd..ero emozionatissima nn facevo altro che sorridere, mentre lui era calmo, non si sente così importante, è semplicemente umile spero k lui possa leggere qst commento, se è così...ciao FABRI !!!!

Da: Stefania
Martedì 3 gennaio 2012 21:50:52

Ciaooo!!! ti adoro 6 grandee! W Fibra! ho tutte le tue canzoni e non solo io! anke tutta la mia scuola ha tutta le tue canzoni!! sono stata io a portare le tue canzoni nella mia scuola... potresti farmi un favore?? potresti fare una canzone che parla di una ragazza che si chiama Federica?? ps. è la mia migliore amica

Da: Susanna
Martedì 3 gennaio 2012 21:41:47

W Fibra!! sei grandissimo!! continua così!! vai forte!! ti ascolto da sempre, ho tutte le tue canzoni e nella mia scuola ti ascoltano TUTTI TUTTI!!! ;)

Da: Susanna

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