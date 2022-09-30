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Biografie

Francesca Schianchi

Francesca Schianchi

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Biografia

Francesca Schianchi nasce nella città di Parma il 17 dicembre del 1976. Giornalista, è tra i volti principali dei giornalisti che collaborano con la rete televisiva privata La7, soprattutto con il programma Propaganda Live. Nel 2022 è diventata responsabile del cosiddetto Spiegone del programma, condotto da Diego Bianchi.

Francesca Schianchi

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Quella di Francesca è una lunga carriera divisa tra Francia e Italia, ai vertici del giornalismo. Ha la capacità di farsi apprezzare per i toni pacati e le osservazioni acute: ecco quel che caratterizza Francesca Schianchi, della cui vita scopriamo di seguito i momenti più rilevanti dal punto di vista professionale e personale.

Giovinezza, studi ed esordi lavorativi

Sin da piccola Francesca Schianchi mostra un notevole interesse per la comunicazione nelle sue forme più disparate. Per questo motivo, quando conclude con successo gli studi superiori, sceglie di proseguire il proprio percorso scolastico iscrivendosi alla facoltà di Lettere Moderne, presso la quale consegue la laurea con indirizzo specialistico in Storia del Cinema.

Francesca Schianchi

Successivamente decide di imprimere alla propria formazione una direzione più focalizzata sull'arte della parola scritta. Ecco come nasce la scelta di frequentare un prestigioso master in giornalismo presso l'Università di Bologna. Una volta conclusa con soddisfazione anche quest’esperienza di studio, Francesca Schianchi inizia la carriera lavorativa in un luogo destinato a rimanerle a lungo nel cuore.

Francesca Schianchi: l’ascesa come giornalista e la notorietà televisiva

Per fare il suo esordio nel mondo del giornalismo Francesca approda nella città di Parigi. Nella capitale francese lavora presso la prestigiosa e rinomata agenzia Ansa, formandosi con importanti esperienze. Nel frattempo consegue l'accreditamento come giornalista professionista, entrando nell'albo a partire dal 2006.

L'esperienza in Francia si rivela particolarmente formativa e le consente di migliorare ulteriormente la padronanza di una lingua che per altre ragioni è destinata a usare spesso nei lavori successivi. Una volta fatto ritorno in Italia, Schianchi comincia a collaborare con svariate testate giornalistiche. Due dei nomi principali sono Il Secolo XIX e l’Espresso. Tuttavia è nella redazione del giornale La Stampa che trova il luogo ideale per dare una svolta alla propria carriera.

Francesca Schianchi

Qui lavora come responsabile della sezione politica, occupandosi anche di cronaca, economia, spettacoli e sport. In veste di cronista parlamentare compare spesso nelle varie trasmissioni che seguono da vicino i lavori in diretta dalla Camera e dal Senato. Grazie a questo ruolo si ritaglia una parte importante anche in televisione.

Diego Bianchi, conosciuto anche con il nome d'arte Zoro, chiede a Francesca di collaborare dapprima a Gazebo, in onda su Rai 3, e poi a Propaganda Live, ovvero la versione rivista e aggiornata dello stesso programma, che diventa un appuntamento fisso per molti, il venerdì sera su La7. Qui Francesca si guadagna la stima e l’affetto del pubblico grazie anche ai siparietti che la vedono coinvolta mentre parla francese.

Francesca Schianchi

Dopo l'abbandono di Marco Damilano, nella stagione televisiva 2022 tocca a Francesca occuparsi del momento d'apertura di ogni trasmissione, in cui riassume tramite un filtro personale gli eventi di cronaca e politica della settimana appena trascorsa (il cosiddetto Spiegone).

Francesca Schianchi con Marco Damilano

Francesca Schianchi con Marco Damilano

Vita privata e curiosità su Francesca Schianchi

Dal momento che Francesca Schianchi mantiene sempre un velo di riserbo per quanto concerne la sua vita privata, non vi sono molte informazioni pubbliche relative allo stato sentimentale.

Questa riservatezza si rivela indispensabile per continuare ad apparire ogni settimana su una trasmissione nazionale senza vedere eccessivamente intaccata la propria privacy. Tuttavia, Francesca non cela la propria passione per i viaggi, in particolar modo quelli che la portano alla scoperta delle bellezze più nascoste dei borghi del Bel Paese.

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Credendo a se stesso, l'uomo si espone sempre al giudizio della gente. Credendo agli altri ha sempre l'approvazione di chi lo circonda.
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