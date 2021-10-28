Biografia • I segni di Zoro

Diego Bianchi nasce il 28 ottobre del 1969 a Roma. Da ragazzo frequenta il liceo "Augusto" della sua città, dove ottiene il diploma di maturità classica con la votazione di 48/60. In seguito, si laurea in Scienze Politiche e a partire dal 2000 è content manager di Excite Italia. A partire dal 2003 diventa un blogger assumendo lo pseudonimo di Zoro, con un blog dal titolo La Z di Zoro.

Diego Bianchi

Diego Bianchi autore web e video

Negli anni seguenti si fa conoscere su Internet come autore graffiante. Dal settembre del 2007 è produttore e protagonista di "Tolleranza Zoro", una rubrica video pubblicata sul suo canale Youtube e sul suo blog. In "Tolleranza Zoro", Diego Bianchi veste i panni di un simpatizzante del Partito Democratico in difficoltà e in crisi di identità: nei video riprende eventi pubblici e politici; e spesso interviene in prima persona dialogando con persone comuni e personaggi pubblici.

Nei filmati, inoltre, rappresenta un dialogo surreale tra due personaggi (entrambi interpretati da lui) che mantenendo posizioni contrapposte (rappresentanti le differenti anime del Partito Democratico) commentano gli eventi di attualità.

Dalla fine del 2007, Diego diventa titolare di "La posta di Zoro", una rubrica tenuta sul quotidiano "Il Riformista", e cura sul sito Internet di La7 un blog, che prende il nome di "La 7 di 7oro".

Gli anni dal 2008 al 2012

Nel 2008 Diego Bianchi entra nello staff artistico di "Parla con me", programma tv in onda su Raitre e condotto da Serena Dandini. Durante la trasmissione vengono proposti i video di "Tolleranza Zoro".

Nel maggio del 2010 l'autore romano conclude la propria esperienza sulle pagine del "Riformista", mentre pochi mesi più tardi intraprende una collaborazione editoriale con "Il Venerdì di Repubblica", settimanale per il quale cura la rubrica "Il sogno di Zoro".

Mentre prosegue la sua collaborazione con "Parla con me", alla fine del 2011 ricostruisce gli avvenimenti più importanti dell'anno politico per una puntata speciale di "Tolleranza Zoro", in onda su Raitre.

Dal gennaio dell'anno seguente, invece, lavora a "The show must go off", varietà satirico in onda su La7 e presentato ancora da Serena Dandini. L'esperienza, però, si rivela deludente dal punto di vista degli ascolti.

A giugno del 2012 pubblica il libro "Kansas City 1927. La Roma di Luis Enrique. Cronache tifose di una revoluciòn complicata", edito da ISBN e scritto in collaborazione con Simone Conte.

All'inizio dell'anno seguente - 2013 - su Raitre propone "AnnoZoro - Finale di partita 2012", programma durante il quale riepiloga gli eventi politici e di cronaca dell'anno precedente. Da marzo, invece, è conduttore di una trasmissione tutta sua, sempre su Raitre, intitolata "Gazebo".

Il successo di Gazebo e la sua evoluzione: Propaganda live

Il programma "Gazebo" inizialmente va in onda la domenica in seconda serata dal Teatro delle Vittorie di Roma. Esso si caratterizza per reportage video realizzati da Diego Bianchi in cui vengono ripercorsi i fatti salienti della settimana, discussi in studio con Marco Dambrosio, autore e vignettista (noto come Makkox), e Marco Damilano, giornalista dell'"Espresso".

A partire dalla stagione 2013/2014, "Gazebo" viene promosso; va in onda non più la domenica, bensì tre volte alla settimana: il martedì, il mercoledì e il giovedì, sempre in seconda serata.

Nel marzo del 2014, Diego sale agli onori delle cronache per un video in cui riprende l'ingresso di alcuni militari della Guardia di Finanza nella redazione del programma in seguito a un presunto hacking del sito Internet del Movimento 5 Stelle: il filmato, palesemente scherzoso, viene tuttavia preso sul serio da molti organi di informazione.

Nello stesso anno realizza il film "Arance & martello": Diego è sia interprete che regista. Il film viene presentato fuori concorso alla 71ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Una curiosità: è il film di debutto dell'attrice Lorena Cesarini, che viene ingaggiata dal direttore del casting, dopo essere stata - letteralmente - notata passeggiare per Roma.

Il programma "Gazebo" intanto prosegue su Rai 3 con ottimo successo di pubblico, il quale si dimostra affezionato allo stile comunicativo di Diego Bianchi. Ciò avviene fino al 2017: poi il programma e la squadra di Diego, traslocano su La7. Il nuovo programma si chiama "Propaganda Live", ma il format rimane pressoché lo stesso: Diego conduce settimanalmente puntate di circa 3 ore in diretta.

Negli anni 2020 tra i protagonisti ospiti fissi della trasmissione ci sono Francesca Schianchi e Paolo Celata.