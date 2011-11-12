Mietta
Biografia • Calda voce nelle note
Nata Daniela Miglietta (Taranto, 12 novembre 1969), nel 1987 esordisce come attrice nello sceneggiato radiofonico "Nasce una stella", radionovella di circa 240 puntate per la Rai. Inizia la carriera musicale debuttando al Festival di Sanremo nel 1988 con "Sogno" scritta da Claudio Mattone. Nel 1989 vince il Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con "Canzoni" scritta da Amedeo Minghi ottenendo anche il premio della critica (oltre 100.000 copie vendute, disco di platino). Le viene inoltre assegnato il Telegatto d'argento come miglior artista emergente dell'anno.
Nel 1990, in coppia con Amedeo Minghi, arriva terza al Festival di Sanremo con "Vattene amore" (oltre 300.000 copie, 3 dischi di platino). Nello stesso anno esce il suo primo album "Canzoni" che viene pubblicato anche in Europa (oltre 600.000 copie, 6 dischi di platino). Le vengono assegnati anche due telegatti d'oro: uno per "Vattene amore", l'altro come migliore interprete femminile dell'anno. Nel 1991 è di nuovo a Sanremo con il brano "Dubbi no" (disco d'oro).
Esce poi l'album "Volano le pagine" contenente, oltre all'hit sanremese di Amedeo Minghi, "Il gioco delle parti" di Mariella Nava con cui partecipa al Festivalbar, brani scritti da Mango e Biagio Antonacci e un omaggio a Sarah Vaughan.
Nel 1992 esce "Lasciamoci respirare" registrato a Londra e suonato da musicisti americani tra cui Geoff Westley. Mietta canta l'omonimo singolo, scritto da Biagio Antonacci, con Francesco Nuti. In questo lavoro Mietta esordisce come autrice nei brani "Vivrò vivrai vivremo noi" e "Donna del sud". Tra gli altri autori Sergio Laccone, che firma "Sto Senza Te", Antonello De Sanctis e Philippe Leon. Nei video delle hits "Gente Comune" e "Acqua di Mare" l'attore e modello Brando Giorgi.
Nel 1993 partecipa al Festival di Sanremo con una canzone scritta da Nek, "Figli di chi" accompagnata dal gruppo I Ragazzi di Via Meda. Nel 1994 pubblica "Cambia pelle", l'album che segna una svolta funky, blues e hip-hop (disco d'oro). Tra gli autori del disco vi sono Gatto Panceri, Scarlett Von Wollenmann (che firma il brano che dà il titolo all'album), e Danilo Pao. "Fuori da te raggiunge" la vetta dell'airplay radiofonico.
Nello stesso anno Mietta duetta con Riccardo Cocciante nei brani "E pensare che pensavo mi pensassi almeno un pò" e "Sulla tua pelle". Nel 1995 pubblica "Daniela è felice": album di trip/hop misto a soul e hip/hop prodotto e scritto da Michele Centonze. Tra i musicisti anche il bassista Saturnino Celani. Tra le canzoni una cover di Bill Whiters. Il video di "Oggi Dani è più felice" vince un premio in Inghilterra come miglior video straniero.
Nel 1996 Mietta presta la sua voce al personaggio di Esmeralda nel film d'animazione Disney "Il gobbo di Notre Dame" e interpreta la colonna sonora cantando "Dio fa qualcosa". Nello stesso anno insieme a Natalia Estrada compare come attrice nel video "Menta e Rosmarino" di Zucchero. Nel 1997 esordisce come attrice ne "La piovra 8 -lo scandalo" di Giacomo Battiato. Nel 1998 l'album "La mia anima", omaggio alla Black-Music, ottiene il disco d'oro. "Angeli noi", cover di "We all need Love" di Dominique Troiano, staziona nella zona hot delle classifiche radiofoniche per tutta l'estate. Nel disco oltre alle cover di Donna Summer e Anita Baker, anche l'inedito "Un uomo per cui ucciderei" scritta da Fish e Tormento.
Nel 1999 recita nella fiction "L'ispettore Giusti" di Sergio Martino, accanto ad Enrico Montesano.
Nel 2000 Mietta pubblica la sua prima raccolta di successi "Tutto o niente" (disco di platino) contenente anche "Fare l'amore" di Mango presentata al Festival di Sanremo e "Ancora insieme a te", cover degli Shalamar, che presenta al Festivalbar. Nel 2001 recita nel film per la TV "Donne di mafia" di Giuseppe Ferrara. Nel 2003 esce "Per esempio... per amore" album con sonorità elettro-pop e arabeggianti realizzato con la collaborazione dei fratelli Mango, anticipato un anno prima dal singolo "Shisa". Roberto Buti è l'autore della ballad "Vivo senza te". La chicca è una reinterpretazone di "Sentirti" brano di Mango inerpretato negli anni '70 da Patty Pravo.
Nel 2004 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Morris Albert con il brano "Cuore". Nel 2005 partecipa al reality show "Music Farm". Nello stesso anno esce solo per le radio il singolo Bugiarda, scritto da Dee Kay, autore e produttore dei Blue. Nel pezzo R&B Mietta si avvale della collaborazione di Marya, nota rapper italiana. Nel 2006 dopo aver duettato con Renato Zero nel "Zero Movimento" Tour, pubblica l'album "74100": anticipato dal singolo "Il Fiore", l'album prodotto da Fabio Massimo Colasanti, vira al pop/rock includendo collaborazioni con vari artisti del pop moderno: Neffa, Mario Venuti, Mariella Nava, Valeria Rossi, Simone Cristicchi, Jeriko, Francesca Tourè, Valentina Ducros e due autori statunitensi (Dee Kay e Martin Briley). Nel disco anche due splendide ballad: "Dopo di me" e "Resta qui". Nel 2008 partecipa a Sanremo con la canzone "Baciami adesso".
Discografia di Mietta
- 1990: Canzoni
- 1991: Volano le pagine
- 1992: Lasciamoci respirare
- 1994: Cambia pelle
- 1995: Daniela è felice
- 1998: La mia anima
- 2000: Tutto o niente
- 2003: Per esempio..per amore
- 2006: 74100
- 2008: Con il sole nelle mani
- 2011: Due soli...
Singoli
- 1988: Sogno / Mamma Mammana
- 1988: Per Te Armenia / Lirica di Vittorio Gassman
- 1989: Canzoni / La mia casa
- 1990: Vattene amore (Mietta-Amedeo Minghi) / Vattene Amore (Mietta)
- 1990: La farfalla
- 1990: Piccolissimi segreti / Cuore di metallo
- 1991: Dubbi no / L'amore esagera
- 1991: Il gioco delle parti
- 1992: Lasciamoci respirare / Gente comune 1993: Figli di chi (Feat. I Ragazzi di Via Meda)
- 1994: Cambia pelle / Fuori da Te
- 1994: Eccitazione (remix)
- 1994: Fuori da Te (remix)
- 1995: Oggi Dani è più felice
- 1995: Tu sei te
- 1995: Non dormo sola (remix)
- 1996: Dio fa qualcosa
- 1998: Angeli noi" (+ 3 remix)
- 1998: La mia anima
- 1998: Un uomo per cui ucciderei (Feat. Fish & Tormento)
- 2000: Fare l'amore" (+ 3 remix)
- 2000: Ancora insieme a te
- 2002: Shisa (+ 3 remix)
- 2003: Abbracciati e vivi / Sentirti / E penso a te
- 2003: Vivo senza te
- 2004: Cuore Feat. Morris Albert
- 2005: Bugiarda Feat. Marya
- 2006: Il Fiore
- 2006: Resta qui
Cover
- ...E penso a te di Lucio Battisti
- Un'avventura di Lucio Battisti
- L'immenso di Amedeo Minghi
- Il profumo del tempo di Amedeo Minghi
- Sentirti di Mango / Patty Pravo
- Lover man di Sarah Vaughan
- Un passo falso (Watch your step) di Anita Baker
- Musica che scoppia (Hot stuff) di Donna Summer
- Una strada per te (The track of my tears) di Smokey Robinson/Miracles
- Dentro l'anima (Just the two of us) di Billy Whiters
- Angeli noi (We all need love) di Dominique Troiano
- Battito (Body talk) degli Imagination
- Ancora insieme a te (Second time around) degli Shalamar
Cover live
- Higher Ground di Stevie Wonder
- Sex machine di James Brown
- Could it be magic di Donna Summer
- Knock on wood di Amii Stewart
- New York New York di Liza Minnelli
- All at once di Whitney Houston
- Purple Rain di Prince
- Oggi sono io di Alex Britti
- Gloria di Umberto Tozzi
- Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli
- Acqua azzurra, acqua chiara di Lucio Battisti
- 1950 di Amedeo Minghi
- Ancora di Eduardo De Crescenzo
- La grande assente di Renato Zero
- Una lunga storia d'amore di Gino Paoli
- 051-222525 di Fabio Concato
- Guarda che luna di Fred Buscaglione
- Ma l'amore no di Alida Valli
- Amapola di Miguel Fleta
Duetti
- Con Amedeo Minghi: Il profumo del tempo" (in Nenè di Amedeo Minghi,1991 - "Vattene amore (Festival di Sanremo 1990);
- Con Riccardo Cocciante: E pensare che pensavo mi pensassi almeno un po' - Sulla tua pelle (in Un uomo felice di Cocciante,1994);
- Con Morris Albert: Cuore (in Cuore di Morris Albert,Festival di Sanremo 2004);
- Con Mariella Nava: Il gioco delle parti (in Condivisioni di Mariella Nava, 2004);
- Con Francesco Nuti: Lasciamoci respirare;
- Con Sergio Laccone: Cantare, Ballare;
- Con Marya: Bugiarda.
Duetti live
- Con Renato Zero: "Radio Non Radio" (nel Tour Zero Movimento, 2006)
- Con Piero Pelù: "Oye como va" (a Roxy Bar)
- Con Marrico Mologni: "Canzoni al cielo" a Roxy Bar)
- Con Franco Simone: "Cinque giorni" (a "Music Farm")
- Con Mariella Nava: "Insieme" (a "Music Farm")
- Con Massimo Ranieri: "Malafemmena", "Munasterio 'e S. Chiara"
Videoclip Musicali
- 1990: Vattene Amore feat. Amedeo Minghi;
- 1990: La Farfalla;
- 1991: Dubbi No;
- 1992: Gente Comune;
- 1993: Acqua di Mare;
- 1994: Cambia Pelle;
- 1994: Fuori da Te;
- 1994: È di nuovo Gennaio;
- 1994: Eccitazione;
- 1995: Oggi Dani è più Felice;
- 1996: Menta e Rosmarino feat. Zucchero di Stefano Salvati;
- 1998: Angeli Noi
- 2000: Fare l'Amore di Federico Brugia;
- 2002: Shisa;
- 2005: Bugiarda feat. Marya;
- 2006: Il Fiore di Gaetano Morbioli;
Filmografia
- 1996: Il gobbo di Notre-Dame (doppiatrice)
- 1997: La piovra 8 (film TV) di Giacomo Battiato
- 1999: L'ispettore Giusti (fiction) di Sergio Martino
- 2000: Joy-Scherzi di gioia (film) di Adriano Wajskol
- 2001: Donne di mafia (film TV) di Giuseppe Ferrara
- 2002: Joy - Scherzi di gioia, regia di Adriano Wajskol
- 2016: Ciao Brother, regia di Nicola Barnaba
- 2017: La fuga, regia di Stefano Calvagna
- 2017: Stato di ebbrezza, regia di Luca Biglione
Mietta negli anni 2020
Nell'autunno 2021 è protagonista in tv come concorrente di Ballando con le stelle. Balla in coppia con Maykel Fonts. Dopo una sola puntata deve sospendere la sua partecipazione perché positiva al Covid. Nasce poi una polemica con la giudice Selvaggia Lucarelli, la quale chiedendo a Mietta se si è vaccinata, non ottiene risposta - la cantante fa poi sapere di non essersi vaccinata per motivi di salute.
Frasi di Mietta
Non canterò mai un pezzo heavy metal, ma ci sono cose che possono tranquillamente navigare insieme, il pop, il soul, il funky, la musica leggera. I migliori dischi dei Beatles sono fatti di cose mischiate e miscelate negli anni.
La contaminazione, nella musica, è una cosa che mi piace fare e che farò per tutta la vita.
Ho scritto tanti testi cattivissimi contro l'uomo. Però sono anche dolcissima. In fondo l'amore è fatto di alti e bassi: bisogna solo saper cogliere l'attimo fuggente.
I grandi amori non possono morire. Fanno parte della nostra vita. E se dovessero morire, moriremmo un po' anche noi.
Visita sul sito Aforismi.meglio.it tutte le frasi di Mietta
Foto e immagini di Mietta
Video Mietta
Commenti
Non ci sono messaggi o commenti per Mietta.
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Mietta. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Mietta.
Commenti Facebook
Argomenti e biografie correlate
Amedeo Minghi Mango Biagio Antonacci Francesco Nuti Brando Giorgi Nek Scarlett Von Wollenmann Riccardo Cocciante Disney Natalia Estrada Zucchero Donna Summer Tormento Enrico Montesano Patty Pravo Renato Zero Neffa Simone Cristicchi Vittorio Gassman Lucio Battisti Stevie Wonder James Brown Whitney Houston Prince Alex Britti Umberto Tozzi Caterina Caselli Gino Paoli Fred Buscaglione Alida Valli Piero Pelù Massimo Ranieri Maykel Fonts Selvaggia Lucarelli Ballando con le stelle 2021 Sanremo 2008 Musica TV
Persone famose nate lo stesso giorno di Mietta
Caricamento in corso...
Persone famose nate nel 1969
Caricamento in corso...