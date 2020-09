Biografia

Paolo Conticini nasce a Pisa il 10 gennaio 1969 (segno zodiacale Capricorno). Il nome di questo attore è spesso legato a quello di Christian De Sica, con il quale ha recitato in alcuni “cinepanettoni” divertenti e molto noti al pubblico.

Paolo Conticini: l'esordio come attore

Conticini mostra sin da piccolo di essere particolarmente portato alla recitazione. Infatti sogna diventare un attore bravo e famoso. I genitori di Paolo, però, non condividono affatto questo suo desiderio, e anzi sperano che il suo futuro prenda una piega diversa.

Ma il figlio, pur essendo giovane, ha le idee abbastanza chiare, e non si lascia scoraggiare. Paolo comincia quindi a presentarsi ai provini per entrare nel mondo del cinema, e partecipa anche ad alcuni concorsi di bellezza (dove certamente non passa inosservato).

Nel frattempo svolge lavori diversi per mantenersi: disegnatore in uno studio di arredamento, modello, gestore di palestra. La fortuna però comincia a sorridergli davvero quando incontra Christian De Sica, che lo introduce nel cinema invitandolo a far parte del cast del film “Uomini uomini uomini” (1995).

Paolo Conticini

La carriera cinematografica di Paolo Conticini inizia piuttosto presto, a soli 23 anni. Nella seconda metà degli anni '90 recita in numerosi film per la regia di Neri Parenti, Carlo Vanzina e Christian De Sica. Nel 1995 è anche nel cast del celebre "Viaggi di nozze", di Carlo Verdone.

Nei primi anni 2000 è un attore ricorrente nei film di Neri Parenti, soprattutto per i "cinepanettoni": ricordiamo ad esempio i film "Body Guards - Guardie del corpo" (2000), "Natale sul Nilo" (2002), "Natale in India" (2003), "Natale a Rio" (2008), "Natale a Beverly Hills" (2009).

Negli anni 2010 e 2020 in tanti apprezzano questo attore italiano bello e talentuoso: alcuni lo considerano uno dei migliori attori italiani. In questi anni lavora anche per altri registi, in film quali: "Matrimonio al Sud" ( (2015, di Paolo Costella), "Attesa e cambiamenti" (2016, di Sergio Colabona), "Un Natale al Sud" (2016, di Federico Marsicano), "Tiro Libero" (2017, di Alessandro Valori), "Di tutti i colori" (2017, di Max Nardari).

Paolo Conticini nelle fiction tv e al cinema

Oltre che sul grande schermo, Conticini appare anche in alcune serie tv. “Provaci ancora prof”, in onda dal 2005 al 2017, è la serie che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo. Qui veste i panni del maresciallo Gaetano Berardi, e recita insieme a Veronica Pivetti.

Paolo Conticini con Veronica Pivetti sul set

Nel 2008 lo vediamo nella conduzione dello “Zecchino d’Oro”; due anni dopo invece partecipa con Raoul Bova alla serie tv “Come un delfino”. Sempre nel 2011 Paolo compare nel film “Anna e i cinque 2” al fianco di Sabrina Ferilli, e poi nella fiction “Lasciami cantare”.

Nel 2020 è su Rai 1 tra i concorrenti di "Ballando con le stelle": balla in coppia con Veera Kinnunen.

Paolo con Veera Kinnunen

A teatro

Nel suo ricco curriculum non manca il teatro. Gli spettacoli di rilievo che citiamo sono: "Un americano a Parigi" (2000-2002), "Medea" (2004), "Parlami di me" (2006-2008), "Vacanze romane" (2015-2016), "Mamma mia" (2017-2019), "The Full Monty" (2019-2020).

Vita Privata e curiosità su Paolo Conticini

Conticini è molto legato al fratello Stefano Conticini che è una guardia forestale, il padre è un imbianchino, mentre sua mamma è dipendente comunale. Dal 2013 è sposato con la modella Giada Parra: la loro unione è molto stabile, e mai scalfita da pettegolezzi e gossip.

Paolo Conticini con la moglie Giada Parra

La coppia, seppure legata da un amore forte e duraturo, non ha ancora messo al mondo un figlio, ma lo stanno aspettando. Paolo però ha già un figlio di 16 anni, avuto da una relazione precedente al matrimonio.

Alcuni rumors parlavano di una presunta omosessualità dell’attore, forse a causa delle continue collaborazioni professionali con Christian De Sica. Ma i due hanno chiarito ogni dubbio, dichiarando che sono legati soltanto da una bella amicizia (oltre che da un sodalizio professionale).

Altra curiosità che lo riguarda è che da ragazzo ha palesato l’intenzione di farsi prete. Inoltre, in una intervista, il bell’attore ha rivelato di aver preso una cotta platonica per Veronica Pivetti, sua partner nella finzione sul set.