Biografia • Profonda sfortuna

Linda Susan Boreman, in arte Linda Lovelace, nasce il 10 gennaio del 1949, a New York. Deve gran parte della sua fama al celeberrimo e ormai leggendario, per gli amanti del genere, film pornografico "Deep Throat", girato nel 1972 e famoso in Italia con il titolo "La vera gola profonda". Proprio questa pellicola, nata da un'idea dell'allora marito dell'attrice americana, Chuck Traynor, molto deve al regista Gerard Damiano, il quale ebbe il merito di battezzare per sempre Linda come Linda Lovelace.

In verità, a fare della bella statunitense la prima, vera attrice del porno mondiale, una volta legalizzato il genere, è stata una vicenda di violenza, secondo la quale avrebbe visto il marito della Lovelace avere nei suoi confronti atteggiamenti violenti e costrittivi, quasi tutti confermati successivamente. Non è un caso forse, che al termine della sua carriera, l'attrice si sia schierata contro la diffusione della pornografia femminile, prendendo parte a diverse manifestazioni a sfondo femminista.

Ad ogni modo, la piccola Linda nasce e cresce in una piccola famiglia del Bronx, nello stato di New York, come detto. I Boreman, suo cognome vero, sono una famigliola cattolica e molto modesta, e la piccola Linda Susan viene educata nelle scuole cattoliche di New York. Si tratta di istituti privati, uno nello Yonkers, la St. John School, un altro nell'Hartsdale, la Hign School.

All'età di sedici anni poi, intorno al 1965, la famiglia decide di trasferirsi in Florida, portando con sé anche "Miss Santa", com'è soprannominata ai tempi del liceo, contrariamente a quanto si pensi considerando la sua futura carriera di attrice porno. Tuttavia, a segnare per sempre la vita e il carattere, soprattutto, della futura Lovelace, è una gravidanza indesiderata che si trova a vivere esattamente nel 1969, quando mette alla luce il suo primo figlio.

La sua famiglia, cattolica e dalle strette vedute, stando alla versione dei fatti della figlia, la induce ad affidare, momentaneamente, fino a quando non sarebbe stata in grado di occuparsene, il piccolo Boreman. Nell'arco di un anno però, Linda si rende conto che non avrebbe mai più rivisto il proprio bambino, nel frattempo andato in adozione definitiva ad un'altra famiglia.

Nel 1970 allora, con il cuore a pezzi, Linda si trasferisce a New York. Il ritorno nella Grande Mela non è dei migliori: nell'arco di alcuni mesi infatti, la giovane donna è vittima di un incidente stradale molto grave, che avrebbe segnato per sempre la sua salute. Linda ha bisogno di trasfusioni di sangue e deve rientrare dai suoi per una convalescenza piuttosto lunga. Ritornata a New York, fa la conoscenza di un personaggio che, tra violenze più o meno provate, avrebbe segnato tutta la sua vita.

L'allora Linda Boreman infatti, si lega al produttore di film hard Chuck Traynor, che sposa quasi subito, il quale in quello stesso periodo dirige anche uno strip-club e gestisce un traffico molto noto di prostituzione nella città. Dal 1970 al 1972, pertanto, anno della nascita di Linda Lovelace e, soprattutto, del film "Gola profonda", la giovane e sventurata attrice compare, stando ad alcune verifiche successive, in alcune pellicole "8 millimetri", realizzate appositamente per i cosiddetti "peep show". Inoltre, nonostante le sue smentite, avrebbe anche preso parte, sotto coercizione violenta da parte di Traynor, a pellicole bestiali come la poco nota "Fucker dog", datata 1971.

La svolta si chiama Gerard Damiano, regista molto noto nell'ambito del porno statunitense. È lui a darle il nome di Linda Lovelace, consegnandola agli annali del genere nel famoso film "Deep Throat", "La vera Gola Profonda" secondo la prima traduzione italiana. Il tono del film è satirico, ma la sua gestazione è piuttosto tormentata, in quanto risultano ormai certe le violenze subite dall'attrice per sottoporsi ad alcune scene allora piuttosto spinte. Il sesso anale e la rasatura dei peli pubici dell'attrice, sono i due grandi elementi di novità all'interno del genere pornografico allora in voga, che permettono al film di raggiungere un successo fuori dal comune, tanto che anche il New York Times se ne occupa tra le sue recensioni cinematografiche.

In realtà, la sua carriera di attrice porno si limita ad altre sole due pellicole, entrambe più soft rispetto alla prima. Nel 1974 infatti, gira il seguito di "Gola Profonda", "Deep Throat II", mentre si fa immortalare in alcuni servizi fotografici importanti per riviste come Playboy e Hustler. E, sempre intorno allo stesso anno, con uscita nel 1975 invece, l'attrice lavora ad una sorta di commedia erotica, più che ad un soft-porn, dal titolo "Linda Lovelace for president".

Da questo momento la bella Linda conosce il produttore David Winters, il quale la convince definitivamente a lasciare il settore del porno, per dedicarsi ad altre esperienze artistiche. Nel 1974, divorzia da Chuck Traynor. Sposa allora un uomo che diventa il suo secondo marito, tale Larry Marchiano, con cui ha anche due bambini: Dominic (nel 1977) e Lindsay (nel 1980). Da questo momento comincia il suo percorso pubblico di denuncia del mondo della pornografia e dello sfruttamento del corpo femminile. L'anno prima però, risulta positiva ad una serie di accertamenti per droga, che ne segnano lo stato nervoso.

Nel 1976 poi, scelta come protagonista del film erotico "Laure", con alcune scene di nudità ma non spinte, la Lovelace, giunta sul set, si rifiuta di cominciare le riprese, colta da un profondo ripensamento dal punto di vista artistico, non avendo la minima intenzione di scoprirsi per il film in lavorazione. Verrà sostituita da Annie Belle.

L'epatite contratta per la trasfusione in seguito al violentissimo incidente del 1970, ne riduce progressivamente ogni esposizione pubblica e la Lovelace si dedica principalmente ai propri figli, e ad una vita ritirata. Tuttavia, nel suo libro, "The other Hollywood", l'attrice rivolge anche pesanti accuse verso il suo secondo marito, il quale avrebbe avuto spesso comportamenti violenti contro di lei e contro i suoi stessi figli, causati dall'abuso di alcol. Nel 1996, la Lovelace divorzia anche da Marchiano, com'era immaginabile.

Intanto, arriva l'adesione esplicita al movimento femminista, nel 1980, con la pubblicazione di "Ordeal". Nel corso della conferenza stampa di presentazione, la Boreman, com'è tornata a farsi chiamare, muove le prime, pesantissime accuse contro l'ex marito e "protettore", a suo stesso dire, Chuck Traynor. Secondo l'attrice, l'uomo l'avrebbe indotta ai lavori delle pellicole pornografiche minacciandola volta per volta con un fucile puntato alla testa, oltre a percuoterla continuamente se non si fosse concessa come prostituta nel suo giro di donne.

Tutte queste accuse sarebbero state portate in tribunale e, per larghi tratti, confermate dall'accusa, grazie anche al contributo di molti testimoni. Sempre a causa dell'epatite, nel 1986 deve sottoporsi ad un intervento di trapianto del fegato.

Il 3 aprile del 2002, a soli 53 anni, Linda Boreman "Lovelace" rimane coinvolta ancora una volta in un incidente automobilistico, nel quale riporta gravi emorragie interne. Muore a Denver, in ospedale, il 22 aprile del 2002.