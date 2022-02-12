Richard Gere
Biografia • Beato fra le donne
Attore dalla sensualità leggendaria, un tipo che più invecchia più diventa sexy ed attraente (tanto è vero che nel 1999, all'alba dei cinquant'anni, la celebre rivista "People" lo ha insignito del titolo di "uomo più sexy del pianeta"), Richard Gere nasce a Syracuse, New York (USA), il 31 agosto del 1949. Figlio di agricoltori, durante il liceo si distingue come campione di ginnastica e suonatore di tromba.
Animato da forte curiosità e da una volontà di ricerca si iscrive alla facoltà di filosofia dell'Università del Massachusetts ma dopo poco abbandona per dedicarsi alla sua passione divorante: il teatro. Con il tempo la recitazione diventa un'attività a tempo pieno e Richard ha modo di sbarcare il lunario con piccole compagnie che, per quanto povere e malmesse, gli danno la preziosa opportunità di sperimentarsi al massimo e di imparare utili lezioni.
Non a caso appena si presenta l'occasione importante il bell'attore si fa trovare pronto. E in America, "occasione" in teatro, si sa, ha un nome ben preciso: Broadway. La piece a cui gli capita di collaborare è "Grease", e il successo riscontrato è clamoroso. Il passo da lì al cinema è breve. Nel 1975 debutta in "Rapporto al capo della polizia" e due anni dopo è magistrale nel delineare il ritratto di un giovane dissoluto in "In cerca di Mr. Goodbar".
Come ha ben scritto la critica cinematografica, da questo momento in poi Gere «precisa già quelle che saranno le caratteristiche essenziali dei suoi personaggi futuri. Alto, il volto dai lineamenti regolari, un fisico atletico, d'ora in poi darà vita, perlopiù a figure di anti-eroi inquieti, spesso degli outsider, dotati di un forte sex-appeal. Dopo i primi successi ("I giorni del cielo", "Una strada chiamata domani", "Yanks") raggiunge la popolarità internazionale nel 1980, grazie all'ottimo "American gigolò", consacrandosi come il nuovo sex-symbol del cinema americano degli anni '80».
Ma una volta consolidato nella figura che lo star system gli assegna (nei popolari "Ufficiale e gentiluomo", "All'ultimo respiro", "Il console onorario", "Cotton club"), cominciano per l'attore le difficoltà. Eroico e spaccone anche in ruoli che ben poco si addicono a queste qualità ("King David" su tutti), Gere viene ben presto schiacciato dal suo arrogante cliche' -vedi pellicole sfortunate quali "Power", "Nessuna pieta'", "Analisi finale" (con Uma Thurman e Kim Basinger) ma anche il noir "Affari sporchi" dove Gere si cala, per la prima volta, nei panni di "villain"-.
Sarà l'inatteso clamoroso successo di "Pretty woman" (con Julia Roberts) che lo riporterà agli onori, se non dell'arte recitativa, della cronaca. Nel 1991 sposa la splendida modella Cindy Crawford: i due divorzieranno dopo solo quattro anni.
Kurosawa ha un buon gioco nel consegnare nelle sue mani poco esperte il personaggio (pretestuoso) di un nippo-americano per "Rapsodia in agosto". Se non persuade nemmeno in "Mr. Jones" o "Sommersby", una maggiore credibilità, sia pure relativa, arriva con "Trappola d'amore". Ma siamo sempre lontani dalla definizione di un vero tipo di attore.
Intanto si converte al buddismo e viaggia per l'Asia. È in prima fila nella lotta contro l'Aids. I successi ("Il primo cavaliere", "Schegge di paura", "Angolo rosso", "Se scappi ti sposo", "The Jackal", "Autumn in New York") continuano a fioccare. Ci vorrà però un regista del calibro di Robert Altman per donargli una performance (finalmente) ispirata ne "Il dottor T e le donne" (2000).
Legato all'attrice Carey Lowell, nel 2000 è nato il figlio Homer James Jigme. La coppia si è poi unita in matrimonio nel 2002.
Tra i film successivi di maggior rilievo sono da ricordare il pluripremiato musical "Chicago" (2002, di Rob Marshall, soggetto di Bob Fosse, con Renée Zellweger e Catherine Zeta-Jones), "Shall We Dance?" (2004, con Susan Sarandon e Jennifer Lopez), "The Hunting Party" (2007) che racconta di tre giornalisti sulle tracce di Karadzic, introvabile criminale di guerra bosniaco che nella realtà sarebbe stato poi arrestato nel 2008.
Nel 2009 recita nei film "Hachiko - Il tuo migliore amico", e "Amelia" che racconta la vita e l'impresa di Amelia Earhart (interpretata da Hilary Swank).
Frasi di Richard Gere
La verità nel cinema ha anche bisogno di fiction per una maggiore libertà.
Sono sempre in cerca di qualcosa che abbia un significato, un'emozione, un'ispirazione, qualcosa che sia importante, che sia nuovo. Cerco dunque delle sceneggiature che mi sorprendano, che mi tocchino. Irrazionalmente invece ci sono delle storie e dei personaggi, che al di là di ogni ragionamento, mi attirano e senza neanche sapere bene perché, mi sento costretto a parteciparvi.
Il lavoro vero è sulla nostra mente e la mente è la stessa se lavori in un film, se sei in una caverna o se lavori per un giornale. C'è un lato positivo nell'incontrare sulla propria strada aspetti negativi della realtà esterna. È che puoi scoprire meglio la natura della tua mente. Se vieni messo in una situazione violenta e c'è della violenza che emerge dentro di te, sei consapevole di quell'aspetto di te stesso. Un uomo seduto in una caverna fa più fatica ad essere cosciente dei suoi limiti. Vivere in mezzo alle persone, a contatto con la realtà è una grande forma d'insegnamento. Se si vede la vita da questo punto di vista, il nostro peggiore nemico può diventare il nostro migliore maestro.
[Su King David] È vero, è stato un mio insuccesso, ma lo rifarei da capo, perché mi ha fatto scoprire una città straordinaria come Matera, che altrimenti non avrei mai visitato.
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Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Richard Gere. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Richard Gere.
Bravissimo attore o testimone di parte ?
Mi domando che ruolo abbia la Sua partecipazione al processo sul caso "Open Arms". Lei è un bravissimo attore ma nel contesto di questa vicenda credo che la Sua opinione conti quanto la mia, cioè nulla. O forse no perché Lei è famoso ? Se davvero così fosse, allora dovremmo vergognarci del nostro sistema giudiziario.
Invito a festa.
Salve, lo so che una follia ma voglio provare, 13 giugno faccio una festa di compleanno (60 anni), e da tanti anni che un sogno di incontrare lei di persona. Abito a Venezia, origine Ucraina, da tanti anni cittadina Italiana ho quasi 60 anni ma credo ancora alle favole, e credo che lei può venire alla mia festa. Miei amici dicono che sono impazzita, ma spero che anche gente semplice come me può sognare. Spero che lei sta bene, e 13 giugno arrivi a Venezia, e invitato al mio pranzo... Grazie mille.
Scusa Richard,
vista la Tua bonta' nonche' facolta'
economica,
perche' non te li porti a casa tua senza rompere le p... e agli italiani!! ! ? ? ?
Cordialmente
Diego
With best wishes to make a very good love-match.
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