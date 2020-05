Biografia

Vincenzo De Luca nasce l'8 maggio del 1949 in un ridente e grazioso paese di origine medievale in provincia di Potenza, Ruvo del Monte. Vive in quel paese situato nel cuore degli Appennini Lucani gran parte della sua infanzia in una famiglia benestante con cui si trasferisce a Salerno negli anni della sua adolescenza.

Vincenzo De Luca: gli studi e i primi impegni sociali

Nella città campana Vincenzo De Luca frequenta il liceo ginnasio più importante, il "Torquato Tasso", dove inizia ad apprezzare gli studi umanistici, avvicinandosi sempre più verso l'approfondimento della filosofia e dei maggiori pensatori della storia.

Conseguita la maturità si iscrive presso l'Università degli Studi di Napoli in Medicina e Chirurgia; ben presto si rende conto che quella non è la sua vocazione, in quanto inizia ad interessarsi di politica in maniera molto attiva.

Lascia così il capoluogo campano per ritornare a Salerno dove si trasferisce all'Università degli Studi della città, presso la facoltà di Filosofia; qui si laurea prestissimo, in seguito a una carriera universitaria eccellente, accompagnata dall'impegno politico.

Si iscrive, infatti, nel 1969, all'età di venti anni, al Partito Comunista Italiano (PCI) dove diventa un esponente molto attivo.

Vincenzo De Luca inizia poi la sua carriera di insegnante come docente di Filosofia in alcune scuole Superiori di Salerno; ben presto abbandona questa strada per dedicare tutto il suo tempo alla politica.

La vita politica di Vincenzo De Luca

Il suo impegno politico lo vede ben presto dedicato alle questioni agrarie della Regione Campania, emergendo come sindacalista, rappresentante del Partito Comunista.

Il suo carattere determinato gli apre la strada per emergere tra gli esponenti del suo partito politico, dov'è nominato segretario provinciale; rimane in carica fino a quando avviene il passaggio naturale e storico del PCI in Partito Democratico della Sinistra.

De Luca negli anni '90

La vera carriera politica di Vincenzo De Luca inizia nel 1990, quando è nominato assessore nella città di Salerno con l'incarico di Assessore ai "Lavori Pubblici" prima e vicesindaco dopo.

La prima elezione a sindaco della città di Salerno di Vincenzo De Luca risale al 1993, a seguito delle dimissioni di Vincenzo Giordano (coinvolto nello scandalo di Tangentopoli - poi scagionato). De Luca si presenta con la lista "Progressisti per Salerno" con la quale desidera dare una veste nuova alla città che l'ha adottato.

Vincenzo De Luca ricopre la carica di sindaco a Salerno per ben venti anni - anche se con qualche interruzione - fino al 2015.

Qui mi votano anche le pietre.

Da: corriere.it, 14 maggio 2011

Gli anni 2000

Nell'anno 2001 Vincenzo De Luca decide di candidarsi alle elezioni politiche per entrare a far parte del Parlamento. Viene eletto Deputato e che ricopre la carica fino al 2008.

Presso la Camera dei Deputati fa parte di diverse commissioni tra cui la "Commissione Bicamerale" per l’emergenza dei rifiuti nella Regione Campania, della "Commissione Trasporti e Telecomunicazioni", e della "Commissione Agricoltura".

All'inizio del 2008 il presidente del consiglio Romano Prodi lo nomina commissario delegato per la realizzazione dell'impianto di trattamento finale dei rifiuti nel comune di Salerno.

Dal 30 giugno del 2018, in seguito al regolari elezioni, ricopre il ruolo di Presidente della Regione Campania.

Vita privata di "Vincenzo De Luca"

Vincenzo si sposa all'età di trent'anni con Rosa Zampetti, sociologa, con la quale ha due figli, Piero De Luca (nato nel 1980) e Roberto De Luca (nato nel 1983). Il maggiore è avvocato, mentre il secondo è economista.

ll matrimonio dura fino al 2008. La sua compagna diviene successivamente Maria Maddalena Cantisani, di professione architetto.

Entrambi i figli, oltre alla loro professione, sono impegnati nella vita politica della città di Salerno.

Il carattere "sui generis"

La sua è una personalità molto particolare ed estroversa. L'amore per la città di Salerno gli ha fatto vincere un sondaggio a cura del noto giornale "Il Sole 24 Ore" che lo ha eletto nel 2013 come "sindaco più amato d’Italia".

Le sue "creative" esternazioni (Mi arrivano notizie che qualcuno vorrebbe preparare la festa di laurea. Mandiamo i carabinieri, ma li mandiamo con i lanciafiamme) hanno fatto il giro dei social nel 2020, nel delicato momento di emergenza pandemica dovuta alla diffusione del coronavirus Covid-19.