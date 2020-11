Biografia • Lady Milano

Letizia Brichetto Arnaboldi, meglio nota come Letizia Moratti, nasce a Milano il 26 novembre del 1949. Imprenditrice di successo, personaggio di spicco della politica, è passata alla storia per essere stata la prima donna ad essere nominata presidente della Rai, oltre che la prima donna sindaco della città di Milano.

La famiglia nella quale cresce Letizia è di origini genovesi, benestante, e socialmente e civicamente attiva. Ha il merito di aver fondato nel 1873 la prima società di brokeraggio assicurativo italiana, ambito prediletto, almeno all'inizio della sua carriera, da parte di Letizia Moratti. All'inizio però, almeno in gioventù, è la danza la sua unica, vera passione. Frequenta i corsi della scuola Carla Strauss di Milano, gestiti da Liliana Renzi. Contemporaneamente, viene iscritta al Collegio delle Fanciulle, sempre nel capoluogo lombardo, in un momento della sua vita in cui la figura dei nonni è molto importante, unitamente a quella della sorella, Beatrice. Sogna di diventare un architetto.

Nel 1972 si laurea in Scienze Politiche all'Università degli studi di Milano, unendo all'attività di studio anche quella di lavoratrice in diversi settori. Subito dopo, il docente Fausto Pocar la vuole come assistente in materia di diritto comunitario. L'azienda di famiglia, legata al mondo delle assicurazioni, le offre invece un'occasione importante per muovere i primi passi nel mondo del lavoro e la giovane neolaureata Moratti è da lì che, effettivamente, comincia la sua ascesa professionale ed economica. In questi anni poi, decisivi anche per l'incontro con Gianmarco Moratti, suo futuro marito e appartenente alla nota famiglia di petrolieri (è fratello di Massimo Moratti), il futuro sindaco di Milano comincia a convincersi che l'indipendenza economica è fondamentale per una donna.

All'età di venticinque anni allora, forte di questa convinzione, esattamente nel 1974 fonda la GPA, società di brokeraggio assicurativo, sfruttando anche i fondi della famiglia Moratti. Sempre nello stesso anno, il 1974, viene eletta Presidente dell'Associazione Italiana Brokers. In questi anni di impegno economico e manageriale, per Letizia Moratti arrivano anche le soddisfazioni nella sua vita privata, con la nascita dei due figli Gilda e Gabriele. Inoltre, nell'arco di un ventennio di impegno nel lavoro, porta la sua società al secondo posto del mercato italiano, per quanto riguarda il brokeraggio assicurativo.

Nel 1990 la Moratti entra nel consiglio di amministrazione della Banca Commerciale, altro traguardo importante per lei. Quattro anni dopo, è il 1994, viene chiamata dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel suo schieramento. Per lei, il 13 luglio del 1994, c'è la nomina a Presidente della Rai, prima donna a sedere sulla poltrona principale della radiotelevisione pubblica. Prima di immergersi totalmente in questa nuova avventura politica, Letizia Moratti vede la sua società fondersi con la Nichols, altra azienda impegnata nel ramo assicurativo e nel frattempo acquisita da una società di proprietà del marito Gianmarco.

Nasce un importantissimo polo economico nazionale nel cui consiglio di amministrazione siede, naturalmente, la stessa Moratti. Intanto, anche con il marito, si avvicina molto alla comunità di recupero per tossicodipendenti di San Patrignano, avviando progetti di finanziamento e sviluppo in suo favore.

Il mandato Rai dura fino a 1996 per lei, non senza momenti di tensioni con alcuni consiglieri e dirigenti, anche a causa del piglio autoritario e orientato verso il risanamento economico del futuro sindaco milanese. Alla fine del 1998 poi, la "lady di ferro" del centrodestra italiano diventa presidente e amministratore delegato di News Corp Europe, una società legata al magnate Rupert Murdoch e proprietaria di Stream TV. La presidenza dura circa un anno per lei.

Nel 2000 entra nell'Advisory Board del gruppo Carlyle Europa e, sempre nello stesso anno, si affaccia anche in GoldenEgg, fondo d'investimento rivolto ad aziende attive nel settore di telecomunicazioni e multimedia. Contemporaneamente, sempre nel 2000, riceve anche la nomina di Ambasciatore delle Nazioni Unite contro la Droga ed il Crimine.

L'anno dopo però, arriva la nuova chiamata di Silvio Berlusconi. E l'11 giugno 2001 Letizia Moratti viene nominata Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il suo mandato dura fino alla fine della Legislatura e durante i cinque anni, realizza due riforme molto importanti, una riguardante la scuola e un'altra il sistema universitario. Entrambe, vengono comunemente indicate con il suo nome, pur riguardando cose specifiche differenti e circoscritte ciascuna al proprio ambito. Tra le cose positive, c'è di sicuro l'aver combattuto con buoni risultati l'abbandono e la dispersione scolastica, con misure giudicate di successo.

Nel 2005, la John Cabot University, ateneo statunitense, la omaggia di una laurea Honoris Causa in Scienze dell'Educazione. Nel 2006 poi, la Casa delle Libertà, schieramento di Berlusconi, sceglie proprio l'ex ministro dell'istruzione quale candidato sindaco per le elezioni comunali di Milano. Lo scrutinio del 29 maggio del 2006 consegna le chiavi della città a Letizia Moratti, che diventa il primo sindaco donna della storia di Milano. L'ex presidente della Rai vince al primo turno, con il 52% dei voti.

Nel 2008 riceve la "Légion d'honneur" in Francia, oltre che la laurea Honoris Causa in Scienze Politiche dall'Università Paisii Hilendarski di Plovdiv, in Bulgaria. Due anni dopo, un nuovo riconoscimento internazionale, questa volta dal Giappone: la croce dell'Ordine del Sol Levante.

Torna a candidarsi sindaco nel 2011, ma a vincere è Giuliano Pisapia, candidato avversario sostenuto dal centro-sinistra.