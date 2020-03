Biografia

Guido Gallera nasce nella città di Milano il 28 aprile 1969. Durante la crisi sanitaria che coinvolge il territorio italiano, in particolar modo quello lombardo, nei primi mesi del 2020, il volto di Giulio Gallera diventa familiare al grande pubblico. Da assessore al Welfare della sua Regione, la Lombardia, Gallera viene catapultato con ogni mezzo di comunicazione nelle case italiane, dove gli abitanti attendono con ansia gli aggiornamenti riguardo all’evoluzione del contagio del Covid-19. Scopriamo di seguito chi è Guido Gallera, il suo percorso professionale e alcune curiosità sulla sua vita privata.

Guido Gallera, dagli esordi all'affermazione professionale

Da ragazzo sceglie di frequentare scuole superiori a indirizzo scientifico, frequentando il Liceo Vittorio Veneto, mentre per l’università preferisce dedicarsi a studi più umanistici. Consegue con profitto la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano portando in tesi un caso di diritto privato.

Nel 1998 supera l’esame di stato che lo abilita a esercitare la professione forense, iscrivendosi nel contempo all’Albo degli Avvocati della sua città natale. Poco dopo l’abilitazione, fonda uno studio legale, del quale rimane titolare, che si specializza nel diritto societario e nelle mediazioni a livello commerciale.

Riveste per tre anni anni, dal 2007 al 2010, il ruolo di Presidente della Fiera Milano Food System SPA, una realtà ai vertici nel settore della ristorazione in ambito fieristico.

Nel primo semestre dell’anno 2011 Giulio Gallera viene nominato Presidente di Ecodeco, ente il cui focus è il trattamento e la successiva valorizzazione dei rifiuti come risorsa. Nella seconda metà dello stesso anno e fino al 2013, Gallera sale alla guida di Ancitel Lombardia, realtà consulenziale che offre formazione a svariati enti locali.

Il debutto in politica

È senza dubbio l'attività politica quella per cui Giulio Gallera è più conosciuto: essa procede di pari passo con quella professionale, grazie a un interesse che nasce nel giovane lombardo sin dai tempi delle scuole superiori e successivamente anche all'università, periodi nei quali si distingue come rappresentante delle comunità studentesche.

Nel 1990 si presenta nelle file del Partito Liberale Italiano e viene eletto come Consigliere all’interno della circoscrizione 19 del territorio milanese. Tre anni dopo viene riconfermato e, sempre nel 1993 inizia a ricoprire il ruolo di Vicepresidente del Consiglio della stessa zona, carica che ricopre fino al 1995.

Giulio Gallera

All’epoca della fondazione del partito Forza Italia, rientra tra i principali protagonisti e ne è fondatore, nonché attivista sul territorio urbano e della provincia milanese. Inizia a distinguersi anche a livello regionale, quando nel 2004 assume il ruolo di numero due alla Presidenza di Anci Lombardia.

La sua militanza si conferma sempre fedele a Forza Italia e, nel 2006, viene eletto a Presidente del Gruppo di partito. Nel marzo del 2012 è scelto per gestire il ruolo di coordinamento del Partito della Libertà nella città meneghina e a dicembre dello stesso anno diventa Consigliere Regionale.

Nel corso degli anni successivi svolge un ruolo da protagonista in Regione Lombardia. Lo si può vedere con gli incarichi di Sottosegretario con Delega ai rapporti con la Città metropolitana di Milano, nell’ambito della quale gestisce e coordina molti progetti speciali della zona, ma anche con la nomina ad Assessore al Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, che lo mette in prima linea in termini di visibilità nei confronti della cittadinanza.

La carica più importante, quella per cui diventa un volto noto al grande pubblico, è quello già citato all'inizio di Assessore al Welfare della Regione Lombardia, che ricopre a partire dal 28 giugno 2016.

Vita privata di Giulio Gallera

Da sempre legato alla sua città natale, Milano, dove vive e sceglie di esercitare ogni sua attività, dalla forense alla politica, Giulio Gallera non perde occasione per sottolineare il proprio amore per la metropoli lombarda.

Sulla sua vita affettiva sappiamo che è sposato con Paola. Hanno due figli e assieme formano una famiglia unita.

Tra le attività alle quali Gallera dedica il proprio tempo libero dagli impegni istituzionali, lo sport rappresenta senza dubbio la principale. Si dedica in età adulta alla corsa, partecipando per molti anni alla Stramilano e molte altre gare podistiche a livello amatoriale.

Giulio Gallera alla partenza della Stramilano 2017 con Antonio Rossi , ex atleta e Assessore allo Sport della Regione Lombardia. Sullo sfondo: il Duomo di Milano.

Oltre alla corsa, è appassionato di calcio e indossa spesso la maglia della squadra di Palazzo Marino, ma anche di sci. Si diletta infatti spesso in discese durante la stagione invernale nelle zone montane vicino a Milano. A livello di tifoseria il suo cuore batte da sempre molto forte per il Milan.