Biografia • Volando sull'acqua

Antonio Rossi, canoista azzurro che tante soddisfazioni ha raccolto e tanto orgoglio ha portato in patria, nasce a Lecco il giorno 19 dicembre 1968. Ultimo di cinque figli, sale su una canoa per la prima volta nel 1980. Inizia a dedicarsi all'attività sportiva con il kayak all'età di 15 anni, nel 1983, mentre studia per conseguire la maturità scientifica. La sua prima squadra è la Canottieri Lecco ed è allenato dal tecnico Giovanni Lozza. Raggiunta la maggiore età e sviluppato un talento in questa disciplina sportiva, nel 1988 entra nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, Guardia di Finanza.

Il nome e il bel volto di Antonio Rossi diventano noti al grande pubblico nel 1992 in occasione dei Giochi Olimpici di Barcellona. Nella disciplina del doppio (K2), sulla distanza dei 500 metri ottiene la medaglia di bronzo in coppia con Bruno Dreossi.

Nel 1993 e 1994 partecipa ai campionati del mondo che si svolgono rispettivamente a Copenaghen e Città del Messico: in ntrambe le manifestazioni conquista un argento nel K2 (1000 metri). Ai mondiali di canoa del 1995 di Duisburg, nella stessa specialità, mette in tasca un oro.

Quattro anni dopo Barcellona il bell'Antonio si presenta carico alle Olimpiadi di Atlanta 1996: partecipa alla gara del K1 (kayak singolo) e nella distanza dei 500 metri conquista uno splendido oro. Ma non è l'unica medaglia che porterà in patria: il suo collo conosce il peso di un secondo oro, ottenuto nei 1000 metri K2 assieme a Daniele Scarpa. L'anno seguente, ai campionati del mondo di canottaggio di Dartmouth (Canada, 1997), Antonio Rossi ottiene un terzo posto con il K1 e un oro nel K2 (1000 metri).

Nel 1998 l'appuntamento è ai Campionati del Mondo di Szeged (Ungheria): il bottino questa volta comprende un oro nel K2 e un argento nel K4 (200 metri).

Il compagno con cui Antonio Rossi vola in Australia, alle Olimpiadi di Sydney 2000, è Beniamino Bonomi: con lui nel K2 1000 metri, conquista un oro. E ancora con Bonomi quattro anni dopo, sale sul podio ai Giochi Olimpici di Atene 2004: la coppia conquista un argento arrivando seconda.

A quasi quarant'anni, nel 2008, partecipa alla sua quinta olimpiade. Considerata la sua lunga esperienza sportiva costellata da brillanti risultati, il CONI sceglie proprio Antonio Rossi quale portabandiera per le Olimpiadi di Pechino 2008.

Sposato con Lucia (anche lei ex-campionessa di kayak, che ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992), Antonio Rossi ha due figli, Angelica (nata nel 2000) e Riccardo Yuri (nato nel 2001). Nel 2000 è stato insignito dall'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Dal 2005 fa parte della Giunta Nazionale del CONI.

La popolarità dell'atleta lecchese è dovuta sì alla sua immagine a ai suoi meriti sportivi, ma notevoli sono anche la sua modestia e il suo impegno solidale: Antonio ha infatti sovente prestato la propria immagine ad associazioni benefiche, tra cui Amnesty International, l'Associazione Italiana per la ricerca sui tumori, Telethon e l'Associazione per la ricerca contro l'Alzheimer; da ricordare anche i calendari per Donna Moderna e Famiglia Cristiana, il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza.