Biografia

Demetra Lisa Ann Hampton nasce a Filadelfia (negli Stati Uniti d'America) il giorno 15 giugno 1968. Attrice ed ex modella americana, è divenuta celebre per aver prestato il volto al personaggio di Valentina, creato da Guido Crepax.

Oltre ad avere lavorato come modella e attrice, nel suo passato c'è anche l'esperienza di ginnasta. Demetra Hampton è amante degli sport estremi: tra questi pratica o ha praticato il paracadutismo e l'offshore. Ha guidato auto e moto in spettacoli per beneficenza. E ha avuto esperienza in spettacoli pirotecnici come mangiafuoco.

Demetra Hampton

E' il 1989 quando Demetra viene scelta per il ruolo del personaggio di Valentina: il contesto è quello di una produzione televisiva italiana, una serie, ispirata al celebre fumetto di Crepax. Nel Belpaese quindi il su volto - oltre che al suo fisico - diventa popolare, tanto che decide di trasferirsi.

Demetra Hampton negli anni '90

Sull'onda del successo viene chiamata a partecipare in diversi film, tra cui: "Tre colonne in cronaca" (1990) di Carlo Vanzina; "Saint Tropez - Saint Tropez" (1992) di Castellano e Pipolo; "Kreola" (1993) di Antonio Bonifacio; "Chicken Park" (1994) di Jerry Calà.

In questi anni si lega sentimentalmente a Walter Armanini, politico esponente del Partito Socialista Italiano, assessore nel comune Milano, di 31 anni più vecchio.

All'inizio del 1998 Demetra è vittima di un incidente domestico nel quale si frattura le caviglie: per la polizia si trattò di un tentato suicidio per amore, ma lei nega la volontarietà del gesto. Nello stesso anno sposa Luca Bielli e recita inoltre nella serie televisiva "Dio vede e provvede".

Gli anni 2000 e 2010

In seguito l'attrice si ritira parzialmente dalle scene. Torna a cercare popolarità nel 2005 quando partecipa come concorrente alla seconda edizione del reality show "La talpa".

Negli anni 2010 torna al cinema con il film "Good As You - Tutti i colori dell'amore" (2012), per la regia di Mariano Lamberti. Nel 2015 prende parte alla fiction "Una sfida tutta rosa", ambientata nella città di Bologna. Due anni più tardi è nel cast del film "Italian Business", di Mario Chiavalin.

Dal 24 gennaio 2019 Demetra Hampton è concorrente alla 14ª edizione de L'isola dei famosi: a contendersi la vittoria ci sono altre star anni '90 quali Jo Squillo e Grecia Colmenares, ma anche nuovi volti della moda come Taylor Mega.

Nel mese di ottobre 2019 si sposa nuovamente: il nuovo marito è Paolo Filippucci, imprenditore a cui è legata dal 2008.