Biografia • A cavallo di mode e musica

Kylie Ann Minogue, attrice e stella mondiale del pop, nasce a Melbourne (Autstralia), il 28 maggio 1968. La sua carriera inizia molto presto. A dodici anni già recita nella soap opera australiana "The Sullivans". Il suo primo ruolo importante, però, arriva a metà anni '80 in "Neighbours", trasmessa sia in Australia che in Gran Bretagna, in cui interpreta Charlene, meccanica di un'autofficina. Il personaggio è talmente popolare che la puntata in cui Charlene sposa Scott, interpretato da Jason Donovan, conquista ben 20 milioni di telespettatori nella sola Australia.

Nel 1986, in occasione di un evento di beneficenza Kylie canta "The Locomotion", una canzone di Little Eva, che le fa guadagnare un contratto con la casa discografica Mushrooms Records. L'anno dopo il singolo entra direttamente al numero uno della classifica australiana. È l'inizio della sua carriera da cantante. Nel 1988, un altro singolo "I Should Be so Lucky", scritto per lei dal trio d'oro della musica pop anni '80, i produttori Stock, Aitken & Waterman, scala le classifiche di Australia e Gran Bretagna e l'album di esordio, intitolato semplicemente "Kylie", vende 14 milioni di copie in tutto il mondo. Due anni dopo pubblica il secondo album, "Enjoy Yourself", dal quale vengono tratti una serie di singoli in testa alle charts di tutto il mondo.

A cominciare dagli anni '90, dopo una turbolenta relazione con il cantante degli INXS, Michael Hutchens, Kylie decide di cambiare immagine, abbandonando il look di pop-teen e vestire i panni della donna più matura e sexy. Con queste intenzioni esce il suo terzo album "The Rythm of Love". Un anno dopo, nel 1991, pubblica "Let's Get to It", un album più personale e ricercato, in cui al pop si mescolano suoni dance e soul. Non ha molto successo, ma lo stesso anno annuncia il tour, che in breve diviene sold out nel Regno Unito e in diversi paesi europei.

Nel 1994 lascia la Mushrooms per approdare alla Deconstruction Records, con la quale pubblica il quarto album "Kylie Minogue", in cui cerca di sperimentare un nuovo genere, il pop-elettronico. Del resto sono gli anni in cui il movimento musicale dalla scena underground londinese riesce a raggiungere le vette delle classifiche pop, con nomi quali Massive Attack, Björk e Tricky (solo per citarne alcuni).

Nel 1996 Kylie Minogue duetta con il cantante rock Nick Cave, in un'intensa ballata "Where the Wild Roses Grow". In questo modo si dimostra artista eclettica capace di passare da un genere musicale all'altro. Nello stesso anno pubblica l'album più impopolare della sua carriera, "Impossible Princess", anche se molto apprezzato dai suoi fan più affezionati.

All'alba del nuovo millennio lascia la Deconstruction e con la casa discografica Parlophone pubblica l'album "Light Years". Il primo single, "Spinning Around", è subito la numero uno in UK e in breve tempo scala tutte le classifiche europee. Il terzo singolo è "Kids", ennesimo trionfo di vendite, in cui duetta con Robbie Williams. Ma è l'album "Fever" a darle il maggior successo, soprattutto grazie al primo singolo "Can't Get You Out of My Head", pezzo dance che impazza nelle discoteche e nelle radio di tutto il mondo, tanto che nel 2001 arriva direttamente al numero uno in più di venti paesi e nella classifica mondiale dei singoli. Nello stesso anno Kylie appare in un piccolo ruolo nel musical di successo "Moulin Rouge".

Due anni dopo esce "Body Language", dove alla dance preferisce ritmi soffici e atmosfere lounge. L'album ottiene recensioni positive, grazie anche al primo singolo "Slow" che scala i vertici delle classifiche europee, e raggiunge il quarto posto nella classifica dei singoli mondiale. Per questo singolo Kylie si avvale della partecipazione della cantante italo-islandese Emiliana Torrini, nome di spicco nella scena elettronica-underground.

Nel maggio 2005 nel mezzo del suo ennesimo tour mondiale, Kylie annuncia di essere malata di tumore al seno allo stadio iniziale. Viene operata il 21 maggio dello stesso anno, in una clinica privata a Malvern. Per l'occasione Madonna le scrive una lettera dicendo di pregare per lei di sera.

Dopo la malattia, verso la fine del 2006 fa il suo ritorno sulle scene con una serie di concerti in Australia e nel Regno Unito. Intanto entra di nuovo in studio e nell'inverno del 2007 pubblica il decimo album, "X". Il singolo del rilancio è "2 Hearts", brano pop con vaghe sonorità rock. Assieme ad "X" esce "White Diamond", film/documentario che narra il ritorno sulle scene della cantante.

Sin dagli esordi Kylie Minogue è attiva nella difesa dei diritti degli omosessuali, i quali la "eleggono", assieme a stelle del calibro di Madonna, icona gay. Del resto, la stessa cantate australiana ammette: "la mia audience gay è sempre stata con me sin dall'inizio... è come se mi avessero adottata".

Nel 2008 viene ricevuta a Buckingham Palace dove la Regina Elisabetta II la nomina Cavaliere Delle Arti e Dello Spettacolo Nazionale.