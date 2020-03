Biografia • Amazzone moderna

La florida amazzone protagonista della serie televisiva "Xena, principessa guerriera" ne ha fatta di strada: dopo esser stata amata, e anche un po' temuta per via di quel suo fare aggressivo, ora è stata chiamata sul set di "X-Files" dove probabilmente entrerà a far parte in modo fisso del cast di uno dei serial di fantascienza più seguito degli ultimi decenni.

Il suo nome di battesimo è Lucille Frances Ryan ed è nata il 29 marzo 1968 a Mt. Albert, città poco distante da Auckland, in Nuova Zelanda, quinta di sette figli.

Fin da quando frequentava la scuola ha sempre partecipato appassionatamente a musical e recite imparando così a cantare e recitare. E' anche una grande appassionata di sport, tanto è vero che ha praticato rugby ed equitazione.

I contrasti paiono proprio una caratteristica del suo carattere, se è vero che da sport così duri è poi passata allo studio del violino e del canto lirico, per poi frequentare l'Auckland University.

Ha comunque abbandonato la carriera universitaria per cercare fortuna in Europa visitando nel suo pellegrinaggio della speranza paesi come l'Italia, la Svizzera e la Germania. Un periodo molto duro per lei, senza un lavoro, una dimora fissa e un titolo di studio che le permettesse di fare lavori qualificati; in questo periodo vive di caffè e sigarette riducendosi ad uno scheletro.

Per mantenersi si adatta a raccogliere l'uva sul fiume Reno fino a quando un bel giorno, al Club Mirage in Germania incontra Garth Lawless. I due si trasferiscono in Australia alla ricerca dell'oro in una miniera a Kagoolie: nel 1987 si sposano.

Poco dopo, saggiamente, tornano in Nuova Zelanda dove nel luglio del 1988 nasce la loro figlia Daisy. Ma Lucy non poteva certo accontentarsi di fare la casalinga: i suoi orizzonti mentali sono più vasti e anche la sua ambizione, alimentata dal guardarsi allo specchio e dal capire, ovviamente, che di bellezze così, in giro, non ce ne sono poi così tante.

Muove così i primi timidi passi in qualche concorso di bellezza ed ecco che nel 1989 viene incoronata Mrs. Nuova Zelanda.

Dal 1990 al 1993, nel desiderio di perfezionarsi, si trasferisce a Vancouver in Canada, dove studia recitazione. Il 5 settembre 1995 è il giorno della svolta: la produzione di "Xena, principessa guerriera" la chiama per un casting e dopo una serie di estenuanti provini decide di affidarle il ruolo principale.

Il telefilm, dopo una partenza un po' in sordina, risulterà uno dei più riusciti e seguiti.

Purtroppo il clima idilliaco che regna sul set non è lo stesso di quello che trova rientrando a casa la sera. I dissapori con il marito, prima insignificanti, ora si intensificano; i due divorziano. Lucy deciderà di mantenere il cognome da sposata.

Non tutti i mali però vengono per nuocere: nel 1997 si fidanza con Robert Gerrard Tapert, produttore esecutivo di Xena, tredici anni più vecchio di lei.

Le nozze il 28 marzo 1998, il debutto a Broadway nel musical "Grease" (in cui interpreta la ribelle Rizzo) e il 16 ottobre 1999 la nascita del piccolo Julius Robert Bay, sono le tappe che segnano la rinascita interiore della bella attrice neozelandese.

Il momento fortunato per Lucy non finisce qui. Sempre nel 1999 riceve numerose proposte per comparse in TV, l'inserimento nella classifica delle cinquanta donne più belle del mondo stilata dalla rivista "People" nonché il titolo di "donna più bella e pericolosa dell'anno" conferito da MTV.

Il 4 maggio 2001 Lucy Lawless smette definitivamente le vesti di Xena, comparendo in "Spider man" e nei primi due episodi della nona serie di "X-Files" (nel ruolo dell'agente Shannon Mc Mahon).

Dopo aver perso tragicamente il secondo figlio, il 26 gennaio 2002 Lucy è diventata ambasciatrice del concerto organizzato per la raccolta di fondi in beneficio degli abusi sui minori.

Malgrado la tragedia che l'ha colpita, Lucy è ancora piena di forze e con ancora tante cose da dire.

Dopo aver esordito in teatro ne "I Monologhi della Vagina", ha poi dato alla luce il suo terzo figlio (secondo dal matrimonio con Robert Tapert), il piccolo Judah Miro.

Nel 2010 torna in tv nella serie televisiva "Spartacus: Blood and Sand", prodotta dal marito Robert Tapert, in cui interpreta il ruolo di Lucrezia: nella serie, destinata a un pubblico adulto, sono presenti amplessi, scene di sesso esplicite e nudi integrali, anche della bella Lucy Lawless.

Da sempre impegnata per la salvaguardia dell'ambiente, nel 2009 viene nominata ambasciatrice di Greenpeace; nel 2012 è protagonista insieme ad altri attivisti di Greenpeace, dell'assalto alla Noble Discoverer, nave di trivellazione della Shell, in un porto della Nuova Zelanda, dove il gruppo sale per protestare contro le trivellazioni che la nave avrebbe compiuto poi in Alaska.