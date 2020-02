Biografia

Elena Sofia Ricci, il cui vero nome è Elena Sofia Barucchieri, nasce il 29 marzo del 1962 a Firenze, figlia di Elena Ricci Poccetto, scenografa, e di Paolo Barucchieri, storico dell'arte. La sorella Elisa Barucchieri è una danzatrice. Elena Sofia debutta in teatro in età molto precoce, mentre al cinema esordisce con il film di Carlo Vanzina "Arrivano i gatti", con Jerry Calà e Franco Oppini.

Dopo avere preso parte a "Zero in condotta", per la regia di Giuliano Carnimeo, il vero successo arriva nel 1984 grazie a Pupi Avati, che la dirige in "Impiegati", film grazie al quale ottiene il Globo d'Oro in qualità di migliore attrice rivelazione. Dopo "Una domenica sì", di Cesare Bastelli, Elena Sofia torna a lavorare con Pupi Avati in "Sposi" e in "Ultimo minuto", al fianco di Ugo Tognazzi.

Nel 1987 è presente anche ne "La rivolta degli impiccati", di Juan Luis Bunuel, ma soprattutto è accanto a Carlo Verdone in "Io e mia sorella", commedia che le vale un Ciak d'Oro, un David di Donatello e un Nastro d'Argento come migliore attrice non protagonista. Nel 1989 viene diretta da José Marìa Sanchez in "Burro" e da Beat Kuert ne "L'assassina", mentre nel 1990 trova dietro la macchina da presa Luigi Magni ne "In nome del popolo sovrano" e Luciano Odorisio in "Ne parliamo lunedì", grazie al quale vince un David di Donatello e un Ciak d'Oro come migliore attrice non protagonista.

Elena Sofia Ricci negli anni '90

Nella prima metà degli anni Novanta l'attrice toscana è al cinema anche con "Ma non per sempre", di Marzio Casa, in "Persone perbene", di Francesco Laudadio, e in "Non chiamarmi Omar", di Sergio Staino. Dopo avere recitato per Lucio Gaudino in "E quando lei morì fu lutto nazionale", collabora con Maurizio Nichetti per "Stefano Quantestorie", con Davide Ferrario per "Anime fiammeggianti" e con Furio Angiolella per "Tra noi due tutto è finito".

I film "Mister Dog" e "Vendetta", rispettivamente di Gianpaolo Tescari e Mikael Hafstroem, passano senza lasciare il segno. Nel 1996, poi, Elena Sofia Ricci è al fianco di Marco Columbro in "Caro Maestro", telefilm proposto da Canale 5 in cui recita al fianco di Sandra Mondaini e Nicola Pistoia.

L'anno successivo viene diretta da Paolo Fondato nel film "Donna di piacere", mentre nel 1999 lavora con Roger Young in "Jesus".

Gli anni 2000

Dopo essere stata nel cast di "Commedia sexy", di Claudio Bigagli, e di "Come si fa un Martini", di Kiko Stella, l'interprete fiorentina appare in "Storia di guerra e d'amicizia", di Fabrizio Costa, e nella commedia corale di Carlo Vanzina "Il pranzo della domenica", insieme con Rocco Papaleo, Giovanna Ralli e Massimo Ghini: è il 2003, anno in cui è anche a teatro con "Metti una sera a cena".

A partire dal 2004 è una delle protagoniste di "Orgoglio", serie tv di Raiuno in cui veste i panni, per tre stagioni, della nobile Anna Obrofari.

Nel 2006 è nel cast de "I Cesaroni", fiction di Canale 5 con Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Antonello Fassari e Max Tortora, in cui ha il ruolo di Lucia Liguori. Nello stesso periodo, presta il volto e la voce a Francesca Morvillo, la moglie di Giovanni Falcone, in "Giovanni Falcone, l'uomo che sfidò Cosa Nostra".

Nel 2009 Elena Sofia Ricci è nel cast di "Ex", commedia corale diretta da Fausto Brizzi, e l'anno seguente torna al cinema in "Genitori & figli - Agitare bene prima dell'uso", per la regia di Giovanni Veronesi. Nello stesso periodo è sul grande schermo anche con "Mine vaganti": grazie alla pellicola di Ferzan Ozpetek ottiene una nomination al David di Donatello, e vince un Nastro d'Argento e il Ciak d'Oro come migliore attrice non protagonista.

È stata sposata per un anno con Luca Damiani. Nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo (attore e regista) ha avuto Emma. Sposata dal 2003 con Stefano Mainetti (Roma, 8 agosto 1957), direttore d'orchestra e compositore, autore inoltre di colonne sonore, con lui ha avuto una figlia, Maria, nel 2004.

Gli anni 2010

Nel 2011 lascia "i Cesaroni" e al cinema appare nella commedia di Ricky Tognazzi "Tutta colpa della musica", al fianco di Arisa. Sempre nel 2011 prende parte al cortometraggio "La voce sola", in cui veste i panni di una donna sola, Lisa, insoddisfatta della vita fino a quando trova un amore ricambiato grazie al volontariato. Quell'anno, inoltre, inizia a recitare nella fiction di Raiuno, diretta da Francesco Vicario, "Che Dio ci aiuti" (dove interpreta la protagonista, Suor Angela), che si rivela uno straordinario successo di ascolti, al punto da essere riconfermata per le stagioni successive, in virtù di una media di sette milioni di telespettatori a puntata.

Nel 2014 Elena Sofia Ricci è nel cast di "Romeo e Giulietta", miniserie diretta da Riccardo Donna in cui affianca Alessandra Mastronardi, che aveva interpretato sua figlia ne "I Cesaroni", e di "Le due leggi", serie di Raiuno in cui veste i panni di una direttrice di banca.

Dopo avere ritrovato Ferzan Ozpetek dietro la macchina da presa nel film "Allacciate le cinture", in cui recita accanto a Kasia Smutniak, nel febbraio del 2015 è una delle ospiti della quarta serata del "Festival di Sanremo" presentato da Carlo Conti.

Tornata al cinema con la commedia "Ho ucciso Napoleone", che la vede affiancare Micaela Ramazzotti, Libero De Rienzo e Iaia Forte, Elena Sofia è sul grande schermo anche con "Noi siamo Francesco", un film dedicato al tema della disabilità in cui è al fianco di Paolo Sassanelli. Non solo cinema, comunque, perché la Ricci è anche a teatro, con "I Blues", spettacolo di Tennessee Williams.