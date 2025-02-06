Massimo Giannini
Biografia
Massimo Giannini nasce il 6 febbraio del 1962 a Roma.
Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, intraprende la carriera giornalistica e nel 1986 inizia a collaborare con il gruppo "Sole 24 Ore"; due anni più tardi passa a "Repubblica", dove nel 1994 viene nominato capo della redazione economica.
L'anno successivo lascia il quotidiano romano per andare a lavorare alla "Stampa", dove viene assunto come inviato ed editorialista.
Torna a "Repubblica" nel 1998, divenendo - tre anni più tardi - capo della redazione politica.
I primi libri
Nel 2004 diventa vicedirettore del quotidiano, mentre due anni dopo scrive per Einaudi il suo primo libro, "Ciampi. Sette anni di un tecnico al Quirinale", dedicato al presidente della Repubblica uscente.
Nel 2007 diventa direttore di "Affari e Finanza", supplemento del lunedì di "Repubblica"; l'anno successivo, con Baldini Castoldi Dalai dà alle stampe "Lo Statista. Il ventennio berlusconiano tra fascismo e populismo".
Massimo Giannini in televisione
Conduttore del rotocalco quotidiano "Prima pagina" di Radio 3, Massimo Giannini si occupa della gestione di Repubblica Tv e diventa un volto noto in televisione, dove viene invitato sempre più spesso nei talk-show politici, soprattutto a "Omnibus", su La7, e a "Ballarò", su Rai Tre.
Ballarò
Nell'estate del 2014 viene scelto proprio come nuovo conduttore di "Ballarò", al posto di Giovanni Floris, nel frattempo trasferitosi a La7: Massimo Giannini, quindi, lascia il quotidiano di largo Fochetti per intraprendere una nuova avventura televisiva, conducendo a partire da settembre il talk del martedì di Raitre (secondo alcune indiscrezioni della stampa, per un compenso attorno ai 400mila euro all'anno).
La sua nomina, tuttavia, scatena le polemiche dell'Usigrai, il sindacato dei giornalisti Rai, che contestano la scelta del direttore di Raitre Andrea Vianello di ricorrere a una risorsa esterna invece che a uno dei 1.700 giornalisti già presenti in Rai.
Nel 2016 (a settembre) il nuovo direttore di Raitre Daria Bignardi, sostituisce Giannini e Ballarò con un nuovo programma e un nuovo conduttore: Politics, condotto da Gianluca Semprini.
Direttore de La Stampa
Nel 2014 pubblica il libro "L'anno zero del capitalismo italiano".
Dal 2017 e fino al 2020 cura su Radio Capital le rubriche "Circo Massimo" e "Punto Massimo".
Nel mese di aprile 2020, Massimo Giannini diviene direttore del quotidiano La Stampa succedendo a Maurizio Molinari.
Nel frattempo appare frequentemente in tv come opinionista e commentatore: tra i programmi più frequentati ci sono: "Otto e Mezzo", su La 7, condotto dalla collega Lilli Gruber; "Che tempo che fa", condotto da Fabio Fazio sulle reti Rai.
Frasi di Massimo Giannini
Io credo nella diversità tra destra e sinistra e guardo alle politiche concrete. Se per cambiare ci si deve spostare a destra non ci sto. La sinistra non può essere cambiamento?
Il ceto politico negli ultimi vent'anni è stato un disastro e non tutti sono accomunabili, non tutti sono uguali. Ci sarà un motivo perché oggi sei giovani su dieci sono senza lavoro. La politica non ha offerto soluzioni, ma riprodotto il malaffare.
Assistiamo alla bancarotta etico-morale dopo anni di macelleria nel diritto penale, dopo tante leggi ad personam. Oggi ritorna la corruzione e si grida all'alto tradimento. Bello slogan, ma servono risposte. Nette e inequivocabili.
Berlusconi ha investito sulle debolezze degli italiani. In qualche misura lo ha fatto anche Renzi, parlando a quel Paese che si considera peggiore.
Prendere il Vangelo in mano per recuperare qualche voto a pochi giorni dalle elezioni è un atto politicamente indecoroso. [Riferendosi a Matteo Salvini]
Se c'è un Orbán tricolore alle porte, se avanza un Frankenstein metà grillino metà padano, gli Aventini diventano inutili. Come lo furono per i plebei romani e i deputati antifascisti.
Scusate se riparlo di me. Oggi "festeggio" quattordici giorni consecutivi a letto, insieme all'ospite ingrato che mi abita dentro. Gli ultimi cinque giorni li ho passati in terapia intensiva, collegato ai tubicini dell'ossigeno, ai sensori dei parametri vitali, al saturimetro, con un accesso arterioso al braccio sinistro e un accesso venoso a quello destro. Il Covid è infido, è silente, ma fa il suo lavoro: non si ferma mai, si insinua negli interstizi polmonari, e ha un solo scopo, riprodursi, riprodursi, riprodursi.
Il 2013 è l'anno zero del capitalismo italiano. L'industria pubblica o para-pubblica è alle corde, schiacciata dai debiti e dalle tangenti. La finanza privata è allo stremo, macchiata dai trucchi contabili e dall'azzardo morale. Ma quello che colpisce, in questo sconfortante 'sommario di decomposizione' del romanzo degli gnomi tricolori, è il quadro d'insieme. Mettiamoci nei panni di un investitore estero: perché fare affari in un Paese del genere?
Che ne sarà di questa Italia, povera in spirito e in ricchezza? La conclusione è amara. Resta poco da salvare, a parte poche griffe della moda e del lusso e quella miriade di medie imprese del Quarto Capitalismo che hanno retto alla crisi, nonostante tutto. Ma un grande Paese non può vivere solo di questo. Il sogno del 'piccolo è bello' appartiene a un'altra epoca. Ci siamo svegliati in quella nuova, e intorno a noi, purtroppo, abbiamo un panorama da incubo.
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Foto e immagini di Massimo Giannini
Video Massimo Giannini
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Massimo Giannini. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Massimo Giannini.
Grazie con una piccola nota sulla speranza
Grazie Massimo Giannini per il tuo lavoro serio e coraggioso
Mi permetto di scrivere una annotazione tratta da una conferenza della serie FUTURI POSSIBILI tenutasi a Bergamo recentemente presso la Fondazione Serughetti La Porta.
La speranza si nutre di realismo e di possibilità
La speranza ha bisogno del limite, la speranza senza limite diventa violenza.
Io credo che noi italiani abbiamo bisogno di questo modo di concepire la speranza in un mondo e in un sistema che cerca di convincerci che non abbiamo speranza, che loro sono fatti così e non possiamo cambiare loro e il sistema pervasivo generato.
Abbiamo bisogno tutti noi di realismo e di possibilità.
Buon lavoro.
Cristina Mazza
B. g. Massimo, Palestina, mi chiedo se l'attacco del settembre scorso, non fosse già stato calcolato da Qualcuno, che ne avrebbe approffitatto per la propria strategia =politica=, un sacrificio "necessario" per aver mano libera saluti
Aeroporto di Palermo
Caro Dott. Giannini, leggo oggi su Repubblica online che Lei ha pubblicato un podcast in cui invita ironicamente i responsabili dell'Aeroporto di Palermo di ribattezzarlo Palermo-Dell'Utri.
ARRIVA IN RITARDO e nessuno l'ha avvisato: l'aeroscalo palermitano non si chiama più da qualche tempo Falcone-Borsellino ma semplicemente AEROPORTO DI PALERMO. Si informi e avrà conferma.
Che schifo...
Cordialmente.
Invio di armi e negoziati di pace
Lei non crede che l'Europa si sia preclusa nei fatti la possibilità di negoziare tra Russia e Ucraina, non tanto per la decisa presa di posizione a favore delle sanzioni, ma per la decisione di inviare armi a quest'ultima? Non esprimo una condanna a priori all'invio di armi ma mi chiedo se tale decisione sia utile al conseguimento di negoziati di pace
e sicurezza. Con le sanzioni, adottate per condannare l'aggressore e indurlo al tavolo negoziale, come Europei avremmo avuto un ruolo attivo nel dialogo possibile tra le parti come pure l'affermazione del diritto come Europa di discutere del futuro geopolitico di questa parte del mondo così complessa dove viviamo. Con l'invio di armi, cosa straordinaria, diventiamo parte in causa nel conflitto. Questo è innegabile. Abbiamo abdicato al nostro ruolo di faro di democrazia e di pace e per questo stiamo per essere trascinati dagli eventi? Abbiamo rinunciato ad essere artefici di una grande Unione di Stati rispettosa delle altrui differenze? Stiamo nuovamente cedendo il potere di decidere il nostro futuro a potenze che ben altro che la pace hanno fra i loro interessi? Con stima
Appello
Dobbiamo organizzare una carovana di pace che vada in ucraina per fermare la guerra, fare le marce qui in Italia non serve a niente.
La prego può lanciare un appello a tutto il paese
Grazie
Massimo
340-------
Nell'era nucleare è cosi importante la vicinanza territoriale?
Buongiorno Sig. Giannini
sento dire da qualche conoscente che Putin sta invadendo l'Ucraina perché è stato preso in giro per anni dai paesi Occidentali, i quali avrebbero fintamente promesso di non portare nella Nato Paesi ex-URSS o Paesi confinati con la Russia, mentre la loro reale intenzione è proprio quella di avere la NATO quanto più possibile a ridosso della Russia. Tanto che l'attacco all'Ucraina si è verificato subito dopo che Zelensky ha chiesto di aderire alla NATO.
Davvero la Russia teme le mire espansionistiche della NATO? la NATO potrebbe essere una minaccia per la Russia?
Nell'era nucleare, è cosi importante la vicinanza territoriale ?
grazie
buona giornata
Anna
Guerra in Ucraina è Carnevale a Verona
Premetto che non ho interesse a pubblicare nulla ma mi chiedo e vi chiedo se vi pare possibile che proprio ieri scoppia la guerra in Ucraina e contemporaneamente sulla pagina Facebook di un politico veronese (Alberto Bozza) compaiono foto di festeggiamenti del Carnevale Veronese alla Gran Guardia.
Sono sconcertata dalla politica veronese e me ne vergogno
Gabriella Dimitri
Verona
Candidati alla presidenza della Repubblica: Milena Gabanelli
Carissimo Direttore, mi chiedo come mai non venga presa in considerazione una figura come quella di Milena Gabanelli; forse perché è troppo intelligente, colta, preparata, integerrima, equilibrata e sopratutto perché dice sempre la verità senza timori; per questo fa paura ai politici. Amerei un suo commento al riguardo. Grazie. Giorgio Bosco
Candidatura Casellati
Egregio Direttore, mi scusi, ma leggere il suo titolo "La destra ha sprecato Casellati", mi rattrista. Ricorda i trascorsi della Signora che ha avvallato la parentela di Berlusconi a Ruby e le sue donazioni a molte signorine, esponendo al pubblico ludibrio il Paese?
Le auguro buon lavoro e Le porgo cordiali saluti
Rosa Giacchino
Presidenziali
Definire Marcello Pera, Nordio, la Casellati o la Moratti " figurine inutili" mi
sembra eccessivo. Non basta essere
Direttore di giornale per comminare
sentenze. (La7 26/1/22).
Fondazione Corino con sede ad Asti
Gent massimo giannini sono armando Corino che qualche mese fa ha costituito una fondazione Corino con sede ad Asti. I principi che mi hanno ispirato sono il sentimento della compassione sia culturalmente che concretamente offrendo un premio a chi si sia distinto per qualche azione significativa nei confronti di un umano o animale. Nonostante ci ispiriamo ad analoghe iniziative giapponesi la stampa di Asti non ha mai voluto darci il minimo riscontro con qualche sospetto di derisione. Mi affido a lei per una sollecitazione sapendolo persona intelligente e preparata Tel 338------- sono scrittore e metropolita ortodosso.
Elezione presidente repubblica
Nella più che malaugurata ipotesi di elezione di Berlusconi a presidente repubblica, prego diffondere che emigrero’ in Gran Bretagna (dove vive mia figlia) e cercherò di rinunciare alla cittadinanza italiana. Grazie dell’attenzione Piero Cantisani Lecce
Vaccino Pfizer si Vaccino Pfizer no
Buongiorno Direttore.
Mi chiamo Cassia Vincenzo sono di Trofarello (TO)
Volevo segnalare un episodio un pò strano che è capitato a mia moglie che doveva fare la terza dose del vaccino.
Mia moglie e una persona a rischio avendo subito tre interventi alle corde vocale per un carcinoma ed è anche un operatrice sanitaria, a già fatto i primi due vaccini con Pfizer, e voleva fare la terza sempre con Pfizer.
Il giorno 11 dicembre è stata chiamata per la terza dose al foro boario di Moncalieri, spiegando ai sanitari che vaccinavano il suo problema e che avrebbe avuto piacere di fare la terza dose sempre con Pfizer perché aveva anche paura di fare il vaccino Moderna, dopo avere sentiti amici e parenti che si erano sentiti poco bene per 3- 4 giorni con il Moderna, alla sua richiesta gli è stato negato il Pfizer con una spiegazione poco attendibile, e cioè che il Pfizer era riservato alle solo persone con delle patologie più o meno grave e gli spettava il vaccino Pfizer (quindi mi domando ed ho chiesto anche al medico, vuole dire che il Pfizer è più sicuro del moderna? E invece in farmacia fanno tutti il Pfizer, ho ricevuto per tutta risposta con un tono arrogante e sbrigativo sia da parte sua che dall’infermiera che la circolare parlava cosi (cosa ??? quale circolare? In farmacia si e da voi no, poi per essere liquidati dicendomi di accomodarmi fuori. Io dico tutta questa campagna che il governo fa per convincere anche i più estremisti dei no vax (che non si vaccinano perché sono contrari a tutto) a vaccinarsi e che tra loro ci sono quelli che non si vaccinano per paura di qualsiasi tipo di vaccino, ancora meno si faranno vaccinare. Perché ci deve essere un tipo di vaccino per uno e un tipo per un’altra persona? Sarebbe più giusto vaccinare le persone con il vaccino dove si sentono più sicuri per evitare di avere ancora tante persone non vaccinati. Se anche certi sanitari dovrebbero essere più competenti per fare vaccinare più persone possibile, se non purtroppo si può dire che i no vax in certi casi hanno ragione “ io mi vaccino come, quando e con che cosa!!! “. Quindi io penso che se una persona decide di vaccinarsi superando la sua paura ha il diritto di farsi vaccinare con quello che vuole lui o sbaglio?
Spero che questa lettere venga letta da qualche responsabile addetto alle vaccinazione.
Cordialmente.
Vincenzo Cassia
Giannini Fondamentalista
Bravo Giannini, adesso oltre alla barbetta deve mettersi degli occhialini, possibilmente rotondi alla Carlo Max, come i suoi compagni Damilano, Formilli e tutti quelli che sono sulla 7. Così fate parte di vecchie fotografie del 68.
Voi assomigliate sempre più ai fondamentalisti islamici che non accettano il pensiero altrui.
Rosario
Buonasera dottore ho ascoltato il suo intervento stasera 31 ottobre su rai 3 riguardo al rimando della riforma previdenziale a tempi migliori... Mi può star bene. Ma non dovevano prendere alcun provvedimento. Così come hanno fatto invece è come se una madre con l'inverno che si avvicina compra le scarpe nuove solo per un figlio lasciando gli altri o senza o con le scarpe rotte...
Buonasera.
Proroga opzione donna 2022
Buongiorno Direttore
Le chiedo di supportare la richiesta di tante donne di prorogare opzione donna con gli stessi requisiti del 2020, come ben sa, nella LdB si vorrebbe innalzare di ben due anni l'età per accedere a tale misura.
Il Comitato OD social e altri gruppi, Opzione donna vogliamo la proroga, Movimento OD, si stanno battendo perché vengano mantenuti gli stessi requisiti necessari fino allo scorso anno.
Con questo innalzamento dell'età anagrafica si restringerebbe notevolmente la platea delle aventi diritto, senza contare il fatto che la classe 60/61 ha già potuto usufruire della stessa misura negli anni scorsi, Per non parlare del lavoro di cura MAI riconosciuto alle donne negli anni nonostante le numerose promesse. Si sa che quota 100 ha permesso il pensionamento nell'80% dei casi ai maschi, avendo le donne lavori discontinui o saltuari che non gli permettono di cumulare nella maggior parte dei casi gli stessi contributi degli uomini.
Le chiedo di dare voce a questi comitati e alle loro istanze.
Certa del suo appoggio le porgo i miei saluti
Pagani Enrica
Piccola richiesta di modifica dell'impaginazione del giornale
Caro Massimo
Perdona l'incipit confidenziale, ma mi sei diventato familiare e trovo giusto e spontaneo evitare il classico "Egregio dottore".
Ti chiedo, se possibile, di trasferire la pagina dei "PROGRAMMI TV" alla penultima pagina del giornale. E' una pagina chiara e ben fatta, ma è un problema rintracciarla quando se ne ha necessità.
Ti ringrazio.
Carlo Sau
Mi stupisce che le mie lamentele di carattere tecnico (per una che non capisce niente di cose tecniche) siano state pubblicate insieme agli apprezzamenti del tuo lavoro!
Caro Giannini,
Le scrivevo anche ai tempi di Repubblica, sono passata alla Stampa proprio per poter leggere (o ascoltare) i sempre intelligenti editoriali che Lei sforna. Da qualche tempo il discorsetto della mattina viene profondamente disturbato da voci che credo provenienti da altri video, o addirittura, come stamattina, da un altro video che si affianca a quello dell'editoriale. Conclusione: non capisco niente!
Ho scritto a due indirizzi della Stampa, definiti come "tecnici": uno ha risposto che dovevo scrivere a un altro indirizzo, che non mi ha dato il tempo materiale per descrivere il (non) "mio" problema. Allora ho telefonato (mi trovo sempre a New York) a un numero di Torino, e mi sono sentita rispondere con una valanga di domande burocratiche (ovviamente un altro problema del giornale).
Ecco, avrei preferito di scrivere su argomenti piu` seri.
Cordialmente,
Giuliana Carugati
Salviamo Palazzo Nervi
#salviamopalazzonervi
Vergogna, vergognoso, immorale!
Nessuna delle così dette avanguardie politiche ha fatto nulla per salvare palazzo Nervi.
Quando avevo 6 anni con la scuola Re Umberto I, andammo a vedere le meraviglie di Italia 61. Monorotaia, funivia che arrivava al parco Europa!
Già, si chiamava proprio così, Parco Europa.
Tutta la politica ha tradito Torino, tutto è andato via da Torino, in primis la Fiat, alla faccia della città, complice la politica tutta. Questo cosa ci insegna? Chi è furbo delocalizza e paga meno tasse nei paradisi fiscali. Bell'esempio!!!
All'epoca insegnavano ancora Educazione Civica. Oggi 2021 cosa rimane dell'educazione civica? Ruggine, rottami e vergogna. Torino con tutti i partiti e sindaci dal 1961 al 2021 cosa ha fatto per mantenere quel prestigio? Visti i risultati direi poco o nulla.
Palazzo Nervi all'epoca della sua inaugurazione, è stato un notevole esempio di struttura espositiva per dimensioni e innovazione tecnologica. Attualmente versa in stato di grave abbandono.
Invece si preferisce costruire un grattacielo per la Regione Piemonte a poca distanza da Palazzo Nervi. Un grattacielo che è l'equivalente di un buco nero. Difettoso dalla nascita. Forse spenderemo anche soldi pubblici per abbatterlo!
#salviamopalazzonervi
Buonasera direttore, premetto che ho molta stima in Lei, non mi dilungo su questo, le chiedo il motivo per il quale non è stato fatto l articolo inerente alla morte di Sara Festa avvenuta nel 2017, il 12/07/2021 vi è stata una udienza (a mio parere) vergognosa... avrei avuto piacere ma non solo IO, di poter leggere qualcosa di quella udienza... Se ha piacere di rispondermi. Un caro saluto. Giorgio
Esimio dottor Giannini,
mi chiamo Maria Costanza Greco, sono una ex insegnante di Italiano e Latino di un noto liceo di Salerno e le scrivo perché spero che Lei possa aiutarmi. Sono anche la mamma di un archeologo, vissuto fino a un anno fa in Germania, dove ha conseguito il dottorato, dopo aver frequentato la scuola archeologica ad Atene, e che ha superato la prova preselettiva del concorso bandito dal Mibact (oggi Mistero per la Cultura) per assistenti alla vigilanza (in attesa di partecipare a quelli per figure professionali, ovvero per Archeologi). Dopo l’annullamento delle date di marzo e di aprile 2020 fissate per la prova selettiva, per l’emergenza Covid19, non c’è stata alcuna notizia riferibile ad un ‘eventuale prossima data. Preciso che alcuni concorsi hanno attualmente regolare svolgimento nonostante il numero elevatissimo di partecipanti, (penso al concorso a Roma, quello per l’ ufficio delle dogane, quello per il reclutamento degli insegnanti). Ho scritto al ministro Franceschini, al ministro Brunetta, pensi persino a Mattarella e a Draghi affinché mi dessero delle risposte, visto che è trascorso un anno dalla prova preselettiva. Silenzio assoluto. La sua professionalità e la sua onestà intellettuale nonché la stima che ha conquistato con il suo pregevole lavoro mi hanno spinto a scriverle. Confidando nella sua disponibilità le chiedo di sollecitare gli addetti ai lavori affinché diano pronta risposta alla richiesta di tanti giovani che continuano a studiare per poter essere inseriti al più presto nel mondo del lavoro e che hanno fatto della cultura e dello studio un progetto di vita. Dia loro una mano
Cordiali saluti
Maria Costanza Greco
Egregio Direttore,
in data 29/05/2021 ho inviato una richiesta alla vostra Redazione, che sotto le allego.
Ad oggi non ho ricevuto alcun riscontro, a parte una risposta automatica, che non considero riscontro a nessun effetto.
Ho delle ragioni personali molto importanti che giustificano questo mio sollecito, e che mi spingeranno ad intraprendere tutte le azioni necessarie per arrivare ad avere visione dell’immagine citata, e – assolutamente – a conoscerne la fonte.
Spero che Lei vorrà dare seguito a questa mia, e attendo con fiducia un suo contatto.
La ringrazio per l’attenzione, e per la serietà che vorrà riservare alla questione.
Distinti saluti
Silvia Pasquali
Via -------, 11
10010 Arignano (TO)
347 -------
Da: Silvia Pasquali [mailto: -------]
Inviato: sabato 29 maggio 2021 08: 20
A: -------
Oggetto: Immagine COVID
Buongiorno.
Alcuni giorni giorni fa, circa 10-15, La Stampa Web ha pubblicato per 2-3 giorni consecutivi una foto: un primissimo piano di un viso di un uomo, sdraiato, di profilo, occhi chiusi, balba leggermente incolta, maschera ossigeno sul viso.
Vorrei per favore conoscere la fonte di quella immagine.
La ringrazio, e resto in attesa di vostro cortese riscontro
Silvia Pasquali
Vaccini
Ill. mo dott. giannelli, sono una biologa specializzata in microbiologia e virologia che conosce bene i corona virus che mutano di continuo, mi dispiace sentire che ha detto dalla gruber che i vaccini sono l'unica soluzione. questo non è un vaccino come quello che abbiamo fatto ai nostri figli, che erano fatti con virus attenuati che producevano anticorpi veri con una memoria immunitaria. questo è un miscuglio di metalli pesanti e mrna virale che non fa produrre anticorpi neutralizzanti ma proteine spike virali che sono tossiche e migrano in tutti gli organi e non si conoscono gli effetti futuri. gli scienziati veri come montagneu e altri, non come la veterinaria che non conosce bene i corona virus, dicono che vaccinare in pandemia crea le varianti. infatti questo mrna virale deve essere trascritto e durante la trascrizione avvengono degli errori che non sono altro che le varianti. l'immunità di gregge si raggiunge facendo circolare il virus e facendosi curare a casa secondo un protocollo ormai sicuro e si producono gli anticorpi propri che sono i più validi. questi prodotti da questo miscuglio non sono neutralizzanti e ci si riammala come sta succedendo in inghilterra dove stanno rivaccinando quelli che avevano già ricevuto 2 dosi e si sono riammalati con una variante prodotta forse proprio dai vaccinati. questo succederà qui a ottobre. mi auguro che la magistratura fermi dragon, senzasperanza, e il vaccinazista figlio di. .,. olo che stanno facendo un genocidio. lo dica che questi politici venduti a bigpharma non possono continuare a spingere per avvelenare i nostri giovani e i nostri bambini. è criminale. la cura c'è e non vogliono riconoscerla per non fare cadere tutta questa campagna vaccinale di metalli pesanti e mrna virale.
Riforma appalti
L’ho seguita su La7. Suggerisco che il tema, oltre all’offerta economicamente più vantaggiosa e non al massimo ribasso, è eliminare la pletora dei controlli preventivi e rendere, di contro, più efficaci quelli in corso d’opera e successivi in collaudo e oltre
Che schifo
Non una parola sul megaassembranento dei tifosi della Roma per la salutare la squadra.
A voi Romani tutto e’ permesso vero ?
Certo si tratta della Roma quindi i Giannini i Padellarlo i Damilano spariscono... ho citato tre giornalisti di giornali diversi volutamente ma con il comune denominatore della terra che vi regge.
Cercate di essere più leali e meno servi.
E’ uno schifo
Continuano a mancare i medici
Dottore se anche Lei non grida l'allarme ROSSO siamo perduti: non si assumono MEDICI, si fanno bandi per la specializzazione dei giovani medici inconsistenti: A Torino 100 (SOLO CENTO) posti per medico di BASE !!! Erano quelli che avrebbero dovuto salvarci dalla pandemia ma... SOLO PAROLE ! Per la SANITA' non si vuole spendere !!!
Ci pensi LEI per l'amor di DIO.
Grazie dell'attenzione Ivano da Torino
Caro Direttore Giannini
ti sto seguendo nella trasmissione Tagada e il tuo commento circa I 5 stelle e quello che loro chiamano referente, leader.. etc mi trova totalmente d'accordo. L'evento indicibile del video dell'uomo che in questi anni ha tenuto l'intero paese sotto controllo è una chiara dimostrazione della pochezza, della cafoneria, della volgarità di una persona che ha come unico merito quello di aver approfittato della drammatica situazione in cui versa la politica italiana per appropriarsi del sistema a botta di vaffa...
Caro Massimo speriamo che gli italiani onesti, purtroppo in minoranza, possano quanto prima mandare a vaffa... i grillini e il Grillo parlante. E, che gli altri si diano una... mossa.. a mostrare e far crescere la parte migliore della nostra Italia.
Scusami per la lunga lettera ma avevo bisogno di interloquire.
Grazie.
Gianni Bruno
Incontro pubblico con Massimo Cacciari
Buongiorno Direttore,
siamo un'associazione di Cantù e nell'ambito del nostro programma annuale sulle nuove povertà e le conseguenze del Covid19, abbiamo organizzato per il prossimo 21 aprile un incontro con il Professor Cacciari sul tema dell'Europa.
Saremmo onorati se potessimo averla con noi durante la serata, in presenza o tramite collegamento Skype, per intervistare il prof. Cacciari sul tema.
In attesa di un Suo riscontro la salutiamo cordialmente.
Luigi Viganò
Maria Teresa Bertollo
Cantù Oggi 360
Signora Maria stia tranquilla che la casta politica è tutta vaccinata, non facciamoci prendere in giro. D'altro canto per i politici vige la legge del Marchese del Grillo: noi siamo noi e voi non siete un c... zo.
Solo una rivolta sociale risolverà tutto
Renzi a dubai
Egregio direttore non pensa che Renzi sia a Dubai con la famiglia e i suoi soci in affari anche per vaccinarsi? Cordialmente Maria Giordani
Osservazioni
Egregio Direttore,
Credo assurdo che si voglia oggi vaccinare con Astrazeneca tutti gli anziani, dopo che era stato vietato agli over 55 e successivamente agli over 65.. Ritengo che il fine sia solo quello di accelerare la campagna vaccinale infischiandosi degli effetti collaterali che possano verificarsi. Ieri sulla 7 la prof. ssa Viola ha pubblicamente espresso la sua opinione contraria, che conferma quanto da me denunciato. Ritengo opportuno conoscendola che Lei approfondisca questo problema. Grazie e buon lavoro. Avv. dr. Francesco Mazzamurro ex questore di polizia via ------- 43 cell. 393-------. 43123 Parma
Voltagabbana nel giornalismo
Gentile Giannini,
cambiare stile ai capelli e alla barba si dice “cambiare look”.
Cambiare giudizi sulla crisi di governo e passare, in 10 giorni, dalla catastrofe procurata dal traditore irresponsabile ad un cambiamento epocale con un governo che ha una “visione “ a differenza del precedente per me si i dice “voltagabbana “.
Ma non è certo la prima volta.
Da direttore Di Repubblica, de La Stampa, e da giornalista Rai. Certo rifondare i partiti ma quando rifondare il giornalismo ? O certo giornalismo.
Visto il cambiamento fatto passando a La Stampa, cambierei il nome di battesimo
Nel discorso di Mario Draghi manca LA PACE NEL MONDO, poi ha detto tutto!
Variante inglese o variante cinese
Carissimo Direttore
Le scrivo per sollecitarla ad analizzare, con l'ausilio dei tanti esperti che l'accompagnano nei talk televisivi, un articolo scientifico pubblicato in dicembre sulla prestigiosa rivista Science (autore capofila GU, se vuole lo invio ad una mail da Lei indicata)..
Riassumo in sintesi. La primitiva variante inglese N501Y è stata costruita il laboratorio da Scienziati militari di Pechino e codificata nei ratti BALB/c per avere più affinità per il recettore umano ACE2 e quindi essere più virulenta.
Scopo. Analizzare i vaccini su questa variante indotta artificialmente.
Il dato è di metà 2019, sottomesso alla rivista nell'aprile 2020. La variante inglese compare nell'estate 2020. Un caso?
Impossibile che animale manipolato e uono sviluppino la stessa corrispondenza nella RBD della spike protein S1 (N501Y).
Spiegazione. La variante è uscita dal laboratorio e ha infettato.
A questo punto è probabile che anche la SARSCOV2 suia uscita dal laboratorio, visto che questi esperimenti sul vaccino, usando topi manipolati, erano già stati avviati dalla SARS COV e MERS COV del 2003 e 2015.
Dobbiamo riflettere
Bruno Solerte
Prof. di Medicina Interna e Geriatria
Università degli Studi di Pavia
Renzi
Mai un commento positivo !
Ma perché tanta invidia per Renzi? Forse perché non pronuncia bene l'inglese alle conferenze internazionali? O forse perché se la cava benissimo ed è più audace e capace di tanti altri. Draghi dovrà sbarazzarsene. (Ma che sciocchezze bisogna inventarsi) Tiziana Ficarelli Modena
Situazione politica italiana: Renzi ha profondamente deluso
Sono nata e cresciuta in Germania e dal 1982 vivo in Italia. La situazione politica italiana e stata, a parte alcuni personaggi veramente politici, caotica. Mi parebbe che in Italia i politici non comprendono che l'opposizione e' iuna forsa importantissima, ma soprattutto perche deve aiutare a mandare avanti per la meglio la legislatura. Le campagnie elettorali sono un altra cosa.
Adessoo sono da vero preoccupata. Sembra che non conti niente l'oppinione espressa degli elettori, scegliendo la composizione del governo. Stiamo passando un periodo molto pesante e tante persone arrivano alla disperazione. Vedere un personaggi come Renzi, che forse ha delle buone idee, ma non ha a "il formato" di persona politica responsabile, visto che agisce come "prima donna" cercando di usare l'attuale situazione dificilissima, per "salire al potere", cercando le poltrone per affermare se stesso forse anche prima del suo partito IV. Lui mette a rischio il futuro dell'Italia, giocando il futuro alle familie disastrate, per prime. Ma si sara' reso conto che ha perso, insieme agli altri membri del governo l'occasione di comunicare per arrivare a decisioni per il bene del paese, mettendosi luistesso in secondo piano? Mi scusi, sono molto emozionata e arrabiata. Penso che tutti noi, sempre!, ognuno nel suo piccolo deve fare del suo meglio, senza aspettarsi elogi. E, semmai non dobbiamo autolodarci. Saranno i posteri a dare il giusto valore alle buone azioni e a chi ha cercato di dare il meglio di se. Forse questo Renzi non lo sa? ! Mi ha profondamente deluso e non mi meraviglierei neanche piu', se alla fine si aleasse con "la destra", per restare... finche' non rischia anche lui di essere rottamato. Cordiali saluti, Doris Fernholz
Come si fa a cambiare l’anima? Chi tradisce i lettori e le proprie idee in genere finisce male
Ho letto il giornale sul quale ha scritto per tanti anni (La Repubblica) ed ho smesso perché non riconosco più nella linea editoriale, specie dopo la direzione Calabresi ed a maggior ragione dopo l acquisizione da parte degli Agnelli, i valori che hanno animato quella testata.
Non mi aspettavo questa giravolta e mi auguravo che i tanti validi giornalisti del gruppo editoriale.
Qualcuno in verità ha mollato il giornale ma tanti altri, compreso lei, si sono subito conformati al nuovo padrone abbracciandone gli interessi e sconfessando senza vergogna ne’ ritegno le tante battaglie che La Repubblica ha combattuto in nome di una idea liberale progressista che ha sempre costituito il valore fondante della linea editoriale.
A conferma di quello che affermo ci sono le centinaia di migliaia di copie perse negli ultimi 10 anni non tutti imputabili ad una crisi dell editoria ma a mio parere dovuta da un tradimento di linea che è evidente a chiunque abbia seguito per anni il giornale.
Non credo che andrete lontano perché chi tradisce i lettori e le proprie idee in genere finisce male.
Con molta molta delusione.
Leonardo Gentile
Crisi
Per il mio modesto parere é indispensabile modificare la norma relativa all'obbligo di mandato, come in Portogallo. Sarebbe tutto molto più semplice
Politici: stipendio, poltrona, privilegi
Egr. dott. Giannini, il mio modesto pensiero è che questa politica ovunque la guardi è una vera schifezza, anche facendo uno sforzo per tenersi un minimo informata
mi disgusta in ogni campo. Tutti questi personaggi tengono solo allo stipendio, poltrona, privilegi, è un bissness che rende fare politica e quando vengono toccati
da scandali, corruzioni eccc.. cadono sempre in piedi. Altro che il bene dei cittadini. Penso che dall'Italia me ne andrò appena possibile, magari non completamente
ma la maggior parte dell'anno-
Comunque lei è uno dei pochissimi giornalisti che stimo e se mi posso permettere, ritorni al look di prima.
Mi scuso se ho fatto qualche errore di grammatica.
Egr. dr. Giannini, circa alcuni suoi interventi a La7 sui fatti di Washington, desidero esprimerle il mio dissenso quando sento strumentalizzare l'opera di qualche centinaio di pazzi fanatici (che intrufolatisi tra migliaia di dissidenti, hanno liberamente fatto solo un enorme favore a Biden) pur di poter denigrare i leaders della destra italiana. Certo, Salvini poteva evitare di indossare la mascherina con l'effige di Trump, ma davvero non ha immaginato che quel gesto voleva solo esprimere il desiderio che gli USA non finissero nuovamente nelle mani degli eredi di Obama (Kamala & C.), con la complicità del padrone dei social ? Sulla crisi di governo in atto, pur Lei riconoscendo che le accuse di Renzi sono (tutte, aggiungo io) fondate, vedo che si è schierato con i difensori del pensiero unico, con un PD che pur di evitare in ogni modo che ci siano le elezioni, accetta tutte le corbellerie del principale alleato. Vera democrazia tutto ciò ?
I deficit della Sanità pubblica
Dott. Giannini seguo sempre con molto interesse i suoi interventi pacati e mirati nelle varie trasmissioni televisive, resto basita pero' quando in merito alle ultime disquisizioni sulla scelta di chi curare o meno in caso di scelta, gravosa, da parte di un sanitario, si continui quasi ad avallare e quasi giustificare tale comportamento. Cosi facendo dovremmo evitare di curare i malati oncologici, tanto e' solo questione di tempo, gli infartuati non parcheggiarli nelle terapie intensive e rianimazioni etc. la colpa non e' del povero anziano destinato a una fine ingenerosa se i nostri governi hanno tagliato fondi alla Sanita', chiuso Ospedali o finanziato altri non funzionanti (vedi Calabria, Puglia, Abruzzo). tanto piu'che il poverino avra' sicuramente nei suoi anni migliori contribuito fiscalmente a migliorare, si fa per dire, questo Paese. Sono nauseata e avvilita, se potessi migrerei in paesi piu' onesti, meno corrotti, perche' e' questo il cancro dell'Italia e queste le conseguenze: la scelta di chi ha possibilita' di vita, piu' produttivo (v. Toti) Le parla una Biologa di 73 anni che ha gestito in Abruzzo per 40 anni un laboratorio di Analisi cliniche e che ha assistito a tutta la malasanita' che si e' succeduta negli anni, da parte dello Stato e poi delle Regioni. Ancora oggi siamo al punto di partenza: non c'e'competenza nei posti chiave, ci si improvvisa, siamo tutti tuttologi (v. il flop delle siringhe di Arcuri, eppure qualcuno del famoso cts avra' iniettato qualche farmaco nella sua vita!) Le auguro buon lavoro e mi scuso se le ho fatto perdere tempo! Chiara Iezzi
Ma vogliamo veramente rimettere in piedi la SANITA' o NO ? ! ?
Dottor Massimo e' ora di lasciare ogni indugio e schierarsi dalla giusta parte ! Si predica bene ma poi si razzola male: per la SANITA'
e' necessari stanziare tutto il denaro che sciaguratamente si e' " RISPARMIATO " negli ultimi venti anni !!!
Sessanta miliardi devono essere la cifra da stabilire: due terzi per le strutture ed un terzo per il personale medico.
Facciamo specializzare un numero adeguato di medici, questi ragazzi sono gia' passati sotto le "forche caudine " del NUMERO
CHIUSO, hanno studiato per dieci anni, usiamoli in modo adeguato e dignitoso perche' di loro se ne ha bisogno.
Grazie dell'attenzione e cordiali saluti, Ivano da TORINO
Priorità nelle vaccinazioni
Buongiorno dr. Giannini, Le scrivo perchè sono da sempre una lettrice della Stampa e da sempre una Sua estimatrice anche prima, su altre testate. Quando vedo Lei in tv, mi si allarga il cuore perchè so che finalmente sto per ascoltare qualcosa di intelligente e di condivisibile, e di questi tempi non capita spesso. Ormai ci sono troppi individui che vengono qualificati come "scienziati", che sparano le opinioni più discutibili, seminando ansia, come se ce ne fosse bisogno.
Vorrei conoscere, per favore e se è possibile, la Sua opinione sulle priorità con cui si sta iniziando a vaccinare la popolazione. Premesso che io ho quasi 72 anni e quindi non parlo per interesse personale, mi indigna molto sentir parlare in continuazione di priorità per gli anziani, nelle RSA e per gli ultraottantenni. Tutti abbiamo delle persone anziane che ci sono molto care, e magari noi stessi siamo anziani e con malattie pregresse, ovviamente (ma esistono anziani senza malattie pregresse?).
A mio avviso, senza dubbio e obbligatoriamente, pena l'impossibilità di mantenere quel posto di lavoro, dovrebbe essere vaccinato tutto il personale medico e paramedico delle RSA e anche il personale delle imprese di pulizia in modo che nessuno possa portare il virus all'interno delle RSA, dopodichè questi anziani dovrebbero pazientare nell' attesa di poter ricevere la visita di parenti e amici all'interno della struttura, esattamente come stiamo facendo tutte le persone di buonsenso in attesa di riaprire le porte della nostra casa a parenti e amici.
Questi anziani non escono dalla struttura e quindi bisogna provvedere perchè nessuno glielo porti a domicilio il virus, I danni psicologici degli anziani io non sono in grado di valutarli, ma non credo che possano essere più importanti di quelli che stanno subendo gli studenti che non possono frequentare le scuole. Perchè non si possono vaccinare tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado e i ragazzi a partire dai 16/18 anni in avanti, come consente la sperimentazione del vaccino, e i loro familiari, quindi gli adulti fino ai 55/60 anni, in modo che Scuole e Università riprendano regolarmente tutte le attività e non ci sia contagio in famiglia?
I più piccoli, non vaccinabili, godrebbero del vantaggio di insegnanti e familiari vaccinati. Noi più anziani, non più costretti ad una vita lavorativa e con una vita sociale più ridotta, potremmo svolgere comunque le nostre attività con prudenza, ma continueremmo ad essere utili a figli e nipoti con una maggiore serenità, aspettando con calma il nostro turno.
Che ne dice dr. Giannini? Non pensa che con questo criterio potremmo venire fuori da questo disastro un po' prima. magari chissà, entro la fine dell'anno?
La ringrazio molto per l'attenzione e La saluto cordialmente
Laura Nobile
A proposito della Meloni
Egregio direttore, le scrivo questo email per esporre il mio punto di vista sulla questione sorta tra lei e l'onorevole Meloni. Voglio specificare che questa sarà una lettera critica, che però non nasce da militanza di partito, dato che appartengo alla fascia dei disillusi sui partiti di qualunque genere. Voto centrodestra non perché li ritengo i migliori, ma i meno peggio (insomma, come diceva Montanelli, 'voto turandomi il naso'). Inoltre questa lettera critica non intende affatto essere critica anche nei confronti della vostra persona, certo più intelligente e colta della mia, direttore di uno dei maggiori quotidiani italiani. Però, dopo aver analizzato la diatriba tra lei e l'onorevole, ho provato una certa stanchezza per il nuovo, ennesimo esempio di quello schematismo ideologico per cui la sinistra è sempre il meglio, mentre la destra sarebbe sempre il peggio (e dall'inizio del dopo guerra che gli italiani vengono divisi in quelli di serie A e quelli di serie B) e volevo dire la mia, provando a rispondere punto su punto.
1) La Meloni le chiede se lei ritiene la destra italiana pericolosa per la democrazia, lei, nella sua risposta pubblicata oggi (11-01) su La Stampa, afferma di no ma i suoi esempi successivi si basano su distorsioni della realtà: cita la militante di Fd'I vestita con un copricapo da sciamano e scrive 'nel suo partito lo Sciamano Jake e i suoi simpatici golpisti hanno fatto proseliti'. Non le sembra esagerato? L'atto di quella militante è stato di cattivo gusto, ma le colpe di una possono diventare la colpa di tutti o quasi tutti?
2) Riguardo al tweet con cui la Meloni si augurava che la violenza finisse come aveva chiesto il presidente Trump, lei si ricollega alla lettera inviata al Corriere dalla deputata per sostenere che Giorgia Meloni non riprova, anzi ammira l'azione di Trump, perchè lo preferisce a Biden e alla Clinton. Ma la Meloni non ha scritto in questo modo, bensì: "certo, da presidente dei conservatori europei, partito che ha tra i propri affiliati anche i Repubblicani, mi sento vicina alla loro visione politica e non ho fatto mistero di preferire Trump rispetto alla Clinton o a Biden, perché condivido in buona parte la sua visione economica e perché sul piano della difesa dell’interesse nazionale italiano — unico metro con il quale, da patriota, guardo la politica estera — ritengo che la dottrina Obama-Clinton (e dunque Biden) di sostegno alle primavere arabe e al fondamentalismo sunnita abbia prodotto per noi enormi disastri. " Si capisce quindi che non si tratta di un apprezzamento totale, né tanto meno di appoggio a quelle violenze recenti, si approvano solo alcune scelte di Trump fatte in passato, proprio prima di quanto accaduto al Campidoglio.
3) Accusa poi l'onorevole di voler difendere l'indifendibile, ossia che Trump ha ragione quando afferma che gli hanno rubato la vittoria. Ma anche questo non è corretto. La Meloni scrive: “Personalmente, sono convinta che la volontà popolare vada rispettata sempre. Io. Ma lo pensa anche la sinistra? ” L’oggetto in questione, quindi, non è difendere Trump, bensì la critica all’atteggiamento della sinistra, una critica non proprio infondata. Mi spiegherò: come afferma anche lei, direttore, la nostra stessa costituzione prevede che sia necessario mantenere la stabilità del paese, quindi è chiaro che non si può andare ad elezioni un anno sì e magari pure l’altro. Ma è davvero impossibile sospettare che la sinistra cerchi il più possibile di restare in sella ed evitare le elezioni anche perché spinta dal retropensiero ossessivo, manicheo e pluridecennale secondo il quale la destra è per forza il Male e quindi un governo di centrodestra sarebbe automaticamente la Catastrofe (qualunque governo può fallire, ma non è certo il colore politico a stabilirlo) ? Inoltre trovo anche giusto quello che la presidente di Fd’I dice nel resto della lettera, perché anche se l’impeachment è certo una possibilità legale, è imprudente comportarsi come se fosse già cosa certa, intervenendo a gamba tesa in questioni di un altro paese dove ancora c’è tanto troppo, da accertare. Se poi Trump venisse rieletto, con che faccia un governo italiano, specie se di centrosinistra, potrebbe presentarsi davanti ad un uomo che solo quattro anni prima aveva ricoperto di insulti? Se i gravi fatti del Campidoglio segneranno la fine di Trump, allora amen, se la sarà cercata (anche se io non parlerei di tentato golpe, semmai di un incitamento irresponsabile che poi gli è sfuggito di mano) ma in politica la prudenza dovrebbe essere una virtù sovrana.
4) Ultimo punto: davvero, direttore, criticare le Primavere arabe significa stare dalla parte degli oppressori? Nessuno, tanto meno la Meloni nella lettera al Corriere, difende i precedenti governi di quelle nazioni ma l’Egitto, e l’Italia, ci hanno guadagnato dal passaggio da Mubarak ad al-Sisi? E la Libia? Anche papa Francesco, in una intervista del 2016 a La Croix, faceva suo l’amaro commento di un libico: 'Prima avevamo Gheddafi, ora ne abbiamo 50'". Lo stesso Obama, nell’intervista al The Atlantic intitolata 'The Obama doctrine' del 2016, ha criticato Cameron e Sarkozy che prima hanno chiesto l’intervento USA per far cadere il tiranno, e poi se ne sono lavati le mani.
Insomma, a me sembra che la risposta offesa di Giorgia Meloni sia più che giustificata, la reazione che chiunque avrebbe davanti a delle false accuse. Spero che la mia lettera non l’abbia offesa (se è successo, me ne scuso), le auguro un felice anno nuovo e tante soddisfazioni nel suo lavoro.
Distinti saluti, Dario
Buona sera a lei direttore, avrei piacere di parlarle, mi piace molto il suo modo di interagire su determinati argomenti, soprattutto adesso in questo periodo difficile e drammatico della pandemia, come ha raccontato la sua vicenda, esperienza riguardo al virus... mi farebbe piacere, davvero, parlare con lei
Egregio Giannini
Ma voi giornalisti non mettete mai l'accento sui dpcm? Se questi, come dice il tribunale di Roma sono illegali perché atti amministrativi, perché non lo dite?. Il Dpcm deve essere convertito in legge dal parlamento entro 60 giorni altrimenti non ha valore. Non mi risulta che ciò sia stato fatto. Il Dl natale, è stato concordato con le opposizioni? Non credo. Tutto questo porta a violare la Costituzione e la libertà individuale e sacrosanta del cittadino, e la cosa che più indigna è che il Presidente Mattarella (che dovrebbe essere il garante della Costituzione) firma tutto. Ha da dire qualcosa su questo?
Dottor Giannini NON si investe adeguatamente sulla SANITA': si continua a risparmiare sui giovani medici, impedendo loro di specializzarsi e dunque quale e' il risultato ? NEGLI OSPEDALI MANCANO I MEDICI !!!
Basta chiacchere, se ne sono fatte troppe: ogni laureato in MEDICINA ha diritto alla specializzazione !
Altrimenti cosa significa aver messo il numero chiuso per i corsi di laurea in medicina ?
Grazie e BUON ANNO:
Ivano da TORINO
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