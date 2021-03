Biografia

Gennaro Sangiuliano nasce a Napoli il 6 giugno del 1962. Importante personalità del giornalismo e dell'accademia, Sangiuliano è uno scrittore e saggista italiano molto vicino a una filosofia politica di destra, eppure molto stimato anche dai suoi oppositori per la capacità di analisi critica. Scopriamo di più sulla ricca e intensa vita professionale e privata di questo personaggio chiave del panorama culturale italiano.

Gennaro Sangiuliano

Gennaro Sangiuliano: studi e formazione

Nella città partenopea frequenta il liceo classico. Opta per rimanere nella sua città natale anche per gli studi universitari. Si laurea in giurisprudenza presso l'Università Federico II. Poi si sposta a Roma per frequentare il master in Diritto privato europeo all'Università della Sapienza. Fa ritorno nella sua Napoli per un progetto di dottorato di ricerca in Diritto ed Economia, che porta a termine con lode.

L'impegno politico e le prime esperienze professionali

Sin da quando è molto giovane, in ambito politico è legato ad ambienti di destra: prende parte al Fronte della Gioventù e dal 1983 al 1987 svolge il ruolo di consigliere circoscrizionale del Movimento Sociale Italiano, nel proprio quartiere di Napoli. A livello professionale entra a far parte di Canale 8, poi dirige il quindicinale L'Opinione del Mezzogiorno.

La carriera giornalistica di Gennaro Sangiuliano

A partire dai primi anni Novanta Gennaro Sangiuliano collabora con L'Indipendente, per poi approdare alla redazione politica della testata Roma che, a dispetto del nome, viene pubblicata a Napoli. Ne diventa in seguito direttore: ricopre questa carica dal 1996 al 2001.

Nel corso della propria carriera giornalistica riesce a farsi apprezzare anche da esponenti che la pensano in maniera molto diversa da lui. Ecco dunque che riesce agevolmente a passare dal ruolo di vicedirettore del quotidiano Libero a scrivere anche per L'Espresso. Infine approda alla sezione culturale de Il Sole 24 Ore. Uno degli episodi più noti della sua carriera di questi anni riguarda l'elogio funebre in omaggio all'ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga; alla sua morte Sangiuliano pubblica sul giornale un articolo molto critico nei confronti dell'allora presidente Giorgio Napolitano.

Gennaro Sangiuliano: dalla politica alla Rai

Nel 2001 sceglie di candidarsi in politica: si iscrive nelle liste della neonata Casa delle libertà, per il collegio di Chiaia-Vomero-Posillipo. Tuttavia, l'impresa non è destinata ad avere successo: Sangiuliano non viene eletto alla Camera dei Deputati. Non si perde certo d'animo e fa il suo ingresso in Rai nel 2003, diventando ben presto caporedattore del TGR; approdare in seguito al TG1, dove lavora come inviato in Bosnia e Kosovo.

Nel periodo in cui il telegiornale della rete ammiraglia è diretto da Augusto Minzolini, Sangiuliano diventa vice direttore. Nel 2018 entra a far parte del consiglio di amministrazione della Rai, a seguito del cambio di governo e della nuova influenza leghista.

Dal 2015 riveste il ruolo di direttore della scuola di giornalismo dell'Università degli Studi di Salerno; rientra inoltre nel corpo docente del Master in Giornalismo e Comunicazione di uno dei primi esperimenti di Università Telematica Italiana, la Pegaso. A partire dal 2016 è docente del corso di Storia dell'economia e dell'impresa presso l'università LUISS Guido Carli nella sede di Roma.

Dal dal 31 ottobre 2018 è direttore del TG2 . Grazie a lui la rete dà vita a TG2 Post, rubrica serale condotta inizialmente da Francesca Romana Elisei, poi da Manuela Moreno, in cui Sangiuliano è spesso ospite commentatore.

L'attività di Gennaro Sangiuliano come scrittore

Sin dal 2006 svolge attività di saggista e scrittore: Gennaro Sangiuliano è autore del manuale giuridico-economico Teoria e tecniche dei new media. Nel 2008 pubblica una biografia del fondatore de La Voce (rivista di cultura e politica), Giuseppe Prezzolini, per il quale viene lodato dalla critica.

Nel 2012 firma un altro saggio storico, Scacco allo Zar, che approfondisce la permanenza di Lenin nell'isola di Capri. Anche questo libro viene accolto in maniera molto positiva, fino a vincere il premio Capalbio.

Assieme a Vittorio Feltri Sangiuliano scrive Quarto Reich - Come la Germania ha sottomesso l'Europa, conquistandosi critiche favorevoli e una notevole attenzione mediatica.

In tutti gli anni Dieci Sangiuliano è impegnato nella pubblicazione di vari saggi storici, che funzionano come approfondimenti di singoli personaggi politici; tra questi spiccano quelli che riguardano:

È il primo in particolar modo ad attirare maggiore consenso, tanto da poter essere considerato un vero e proprio caso di successo editoriale.

Nel 2019 la sua quarta biografia dedicata al presidente cinese Xi Jinping approfondisce lo schema di potere della Cina moderna in modo accurato. La pubblicazione si aggiudica il Gran Premio internazionale Casinò di Sanremo 1905.

Gennaro Sangiuliano: vita privata

Gennaro Sangiuliano è sposato dal 2018 con la giornalista Federica Corsini (testimone di nozze di Gennaro è stato Maurizio Gasparri). Lei lo supporta pubblicamente anche in tutte le avventure di natura professionale.