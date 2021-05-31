Franco Bechis
Biografia
Franco Bechis nasce il 25 luglio del 1962 nella città di Torino. Volto noto soprattutto ai telespettatori che seguono i programmi di approfondimento politico, Bechis è un giornalista italiano che si caratterizza per un percorso atipico e una storia familiare particolare. Scopriamo di più sulle peculiarità di questo professionista del giornalismo, senza dimenticare qualche cenno sulla sua vita privata.
Franco Bechis: gli esordi di carriera
Da giovane mostra una certa passione per le discipline umanistiche che, una volta conclusa la scuola superiore, lo porta a iscriversi alla facoltà di Filosofia della sua città natale. A Torino consegue la laurea nel 1985. Gradualmente comincia a coltivare la volontà di perseguire una carriera nel mondo del giornalismo, iniziando a collaborare con alcune emittenti radiofoniche e televisive private del capoluogo piemontese. Franco Bechis firma i pezzi a tema economico.
La specializzazione in campo economico
Nell'ottica di specializzarsi ancor di più, esegue uno stage a Mondo Economico, il settimanale edito da Il Sole 24 Ore. Dopo questa esperienza viene assunto a Il Sabato, per curarne i contenuti della pagina economica.
Nel 1989 passa poi al quotidiano MF Milano Finanza, allora diretto da Pierluigi Magnaschi, uno dei più importanti giornalisti economici italiani. In redazione Bechis inizia a distinguersi per la dedizione: non stupisce perciò che dopo soli due anni venga promosso al ruolo di redattore capo.
A seguito di una brevissima pausa di qualche mese al quotidiano romano La Repubblica, fa prontamente ritorno alla città meneghina e a Milano Finanza, il primo giornale che gli aveva dato fiducia. Assume la vicedirezione del quotidiano nel 1994, per venire promosso dopo cinque anni al ruolo di direttore.
Franco Bechis: dai libri alla guida delle testate più irriverenti
I primi anni di carriera di Bechis si distinguono anche per i tentativi di incursione nel mondo della saggistica. Tra i suoi libri di questo periodo vi sono
- In nome della rosa
- Onorevole l'arresto!
- RubeRai: 40 anni di sprechi e scandali della TV di Stato
Tutte le sue opere sono uscite in un periodo compreso tra il 1991 e il 1994.
Rimane a Milano Finanza fino a dicembre del 2002, quando ritorna nuovamente a Roma per ricoprire la carica di direttore responsabile del quotidiano Il Tempo, con sede a Piazza Colonna, di fronte a Palazzo Chigi. Presso il quotidiano più legato ai palazzi romani, Bechis rimane direttore responsabile fino al 2006.
Per i tre anni successivi viene chiamato a dirigere Italia Oggi, un quotidiano che si occupa di economia, grande passione di Franco Bechis, ma anche di temi giuridici e politici. A partire dall'estate del 2009 diventa vice direttore di Libero, facendo ritorno a Milano. Questo quotidiano è noto per i titoli provocatori, uno stile che influenza fortemente Franco Bechis, che vi rimane per ben nove anni.
All'inizio del 2018 viene nominato direttore del Corriere dell'Umbria, nonché delle edizioni della Toscana e del Lazio.
Franco Bechis: il ritorno al Tempo e la carriera di opinionista
L'esperienza al Corriere dell'Umbria è destinata a durare poco e Franco Bechis torna nel novembre del 2018 a Roma per assumere nuovamente la guida del quotidiano Il Tempo. Sotto la sua direzione il giornale si distingue anche per un certo imprinting satirico - che richiama l'esperienza passata a Libero - ma anche per l'attenzione a includere all'interno dei propri contenuti degli elementi che derivano dalla cultura emergente dei social network.
Si inserisce in tal senso la collaborazione proficua con il creatore di meme e responsabile della pagina Le più belle frasi di Osho, che ogni giorno pubblica una divertente vignetta che ironizza su temi di attualità e politica. Questo approccio permette al giornale di acquisire un approccio più contemporaneo.
Parallelamente alla propria attività sulla carta stampata, Franco Bechis è ospite fisso nei contenitori di approfondimento politico. In particolar modo è immancabile alle Maratone Mentana, lunghe dirette condotte dal direttore del TG La7 Enrico Mentana, che con Franco Bechis condivide una pungente propensione all'ironia.
Nelle maratone si guadagna l'appellativo di uomo dei numeri, distinguendosi per l'analisi scientifica dei trend politici, così come per la condivisione di retroscena.
Vita privata e curiosità su Franco Bechis
Franco Bechis è sposato con la giornalista Monica Mondo, figlia dell'editorialista de La Stampa, Lorenzo Mondo. Per quel che concerne la sua sfera intima, Franco Bechis è di religione ebraica.
È nipote da parte materna dello scrittore Primo Levi, autore dello straziante Se questo è un uomo. Nell'ambito di una Maratona Mentana, trasmessa in concomitanza con la Giornata della Memoria del 2021, Bechis ha letto un documento inedito di Primo Levi custodito dalla sua famiglia.
Frasi di Franco Bechis
In genere sì, i giornalisti sono adulatori. Bisogna esserlo per diventare importanti. Ci sono giornalisti che scrivono libri con interviste molto gradevoli e che poi diventano giornalisti di riferimento per l'intervistato. [...] I libri-intervista puzzano sempre un po' di adulazione.
Con Berlusconi ci parlavo spesso. Sempre con l'accordo: le dico queste cose ma non ci siamo mai parlati. Io le raccontavo a Minzolini e le scriveva lui. E quando ci parlava Minzolini le scrivevo io. Un giorno Berlusconi se n'è accorto. Alla solita raccomandazione, "noi non ci siamo mai parlati", aggiunse, "né con lei né con Minzolini".
Quando ero capo della redazione romana di Milano Finanza lo studio personale di Andreotti, primo ministro, era al piano di sotto. Il portiere mi avvisava se arrivavano personaggi importanti e io correvo ad aspettarli in ascensore. Avevo sempre dei registratori nascosti addosso. Praticamente vivevo in ascensore.
Un giorno andai al ministero delle Partecipazioni Statali. Entrai nell'ufficio di Castellari, direttore generale, quello che poi è morto in maniera un po' strana. Poggiai delle cartelle che avevo con me sopra alcune cartelle con su scritto Enimont e, alla fine, presi tutto e me ne andai. Facevo cose terribili.
Avevo 15 anni, sono scappato di casa e sono andato a Bologna. Andai a casa di Guccini. Non lo conoscevo. Ma mi sembrava del tutto normale che mi ospitasse. Era un compagno. Ed era il mio mito. Non mi fecero nemmeno entrare. Sono rimasto in mezzo alla strada, ci fu una terribile nevicata, un freddo fottuto, ho dormito alla stazione due notti, mi hanno beccato i poliziotti e se Dio vuole mi hanno rispedito a casa.
Ero vicino a Lotta Continua. Ma verso i sedici anni mi sono fidanzato con una ragazza di Cl [Comunione e Liberazione] e sono diventato ciellino. La ragazza l'ho anche sposata, alla fine.
Avevo scoperto che Tremonti aveva insieme alla moglie una società che aveva fatto il condono. Da almeno nove anni l'agenzia delle entrate inseguiva Tremonti con continue contestazioni. Per lui il condono non era una possibilità, era una necessità.
Ho cominciato in una radio dei salesiani. Poi scoprii gli scalabriniani... Un ordine religioso che aveva quasi tutti i giornali in lingua italiana che uscivano in Canada, Stati Uniti, America Latina e Australia. Ma articoli ne mandavo tanti e soldi ne vedevo pochi. Piantai lì e andai a fare l'alpino a Bressanone.
Quando scoppiò la guerra per la Mondadori mi ci buttai. Seguivo De Benedetti e Pippo Corsentino seguiva Berlusconi. Pippo era bravo e un po' figlio di buonadonna. Una volta arrivò alla mia scrivania mentre intervistavo Confalonieri. Di nascosto staccò il filo del telefono. Quando riuscii a riconnettermi mi dissero: "Guardi che è al telefono con Corsentino". Alzai lo sguardo e lo vidi che correva dal direttore gridando che aveva lo scoop. Lo aspettai fuori, gliene dissi, lui ammise la carognata e siamo diventati amici.
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