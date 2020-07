Biografia • Con stile perfido-jazz

Paolo Kessisoglu nasce a Genova il 25 luglio del 1969. Cabarettista, attore, comico e conduttore televisivo, forma con l'attore Luca Bizzarri un duo comico tra i più apprezzati dal pubblico, noto con il nome di "Luca e Paolo". La sua famiglia è di Sori, cittadina vicino Genova, ma ha nel proprio cognome chiare origini turche, armene per la precisione. Kessisoglu deriva infatti dall'originale Keshishian, appartenente al nonno di Paolo.

Il primo amore di Paolo Kessisoglu è la musica. Già all'età di 13 anni infatti, nella Genova dei primi anni '80, si esibisce in varie formazioni di musica jazz come chitarrista. Ma ben presto il teatro e, soprattutto, il cabaret, lo conquistano. Determinante è l'incontro nel 1991 con Luca Bizzarri. I due, conterranei, durante alcuni provini decidono di lavorare in coppia.

Tra il 1995 e il 1997, spesso insieme con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu prende parte alle stagioni del Teatro della Tosse di Genova. Nel 1996, al Nessun Dorma Caffè di Genova, fonda con Luca il gruppo cabarettistico dei "Cavalli marci", che parte per una tournèe che dura fino al 1997. Sempre nello stesso anno Kessisoglu debutta nel format televisivo di successo "Ciro ,il figlio di Target", in onda su Italia Uno e condotto da Gaia De Laurentis. L'anno dopo, nel 1998, in coppia con Luca Bizzarri e ancora in veste di membro dei "Cavalli marci", ripete l'esperienza. Qui, il duo comico genovese si propone come Mimmo Amerelli, parodia ispirata alla figura esaltata del dee-jay anni '90. Con lo stesso pseudonimo poi, nell'estate del 1998, pubblica il singolo "Alla consolle" , che si rivela come un successo radiofonico. E' al termine del 1998 poi che Paolo Kessisoglu fonda con l'amico il duo comico "Luca e Paolo".

Nel 1999, il neonato duo è al programma di satira "La posta del cuore", con Sabina Guzzanti. Nello stesso anno partecipano alla terza edizione di "Ciro, il figlio di Target". Ma, soprattutto, esordisce al cinema come co-protagonista nel film "E allora mambo!", insieme a Luca Bizzarri, Luciana Littizzetto e Maddalena Maggi, diretto dal regista Lucio Pellegrini.

Nel 2000 fa il suo debutto su MTV ed esce con un nuovo film al cinema, girato sempre dal regista Lucio Pellegrini e intitolato "Tandem". L'anno dopo è a "Mai dire goal", su Italia Uno, storico programma di satira televisiva condotto dalla Gialappa's Band. Nel 2001 inforca gli occhiali da sole neri e inizia la sua lunga avventura da "iena", sempre insieme con Luca Bizzarri, e con la soubrette Alessia Marcuzzi. È conduttore di "Le Iene" e "Le Iene show", su Italia Uno, format che negli anni fa discutere per i suoi servizi spregiudicati. Nello stesso anno Paolo è doppiatore nel film di animazione di Walt Disney, intitolato "Le follie dell'imperatore", di Mark Dindal.

Nel 2003 si sposa con Sabrina Donadel, giornalista, dalla quale ha una figlia, Lunita Maria. Intanto, mentre continua a fare la iena per Italia Uno, sempre sullo stesso canale Mediaset nella stagione televisiva 2003/2004 parte la prima serie di Camera Café, che ha per protagonisti il duo Kessisoglu-Bizzarri. La sit-com, una delle prime "a camera fissa", si svolge tutta durante le pause caffè di alcuni impiegati.

Torna nel 2004, in duo con Luca, ed entrambi come conduttori, nel remake del format che li ha resi celebri: "Super Ciro". L'anno dopo, riceve il premio per la migliore interpretazione maschile al festival del film italiano di Annecy per il film "...E se domani", diretto da Giovanni La Parola, con Luca Bizzarri e Sabrina Impacciatore. Il film è ispirato ad una storia realmente accaduta a Milano nel 1997 e incentrata su un giovane meridionale che un giorno decide di suicidarsi in una banca milanese.

Nel 2007 sono "La strana coppia" nel remake italiano in forma di sit-com della celebre commedia omonima (di Neil Simon), mentre l'anno dopo fanno parte del cast del film "Asterix alle Olimpiadi", prodotto in Francia. Alla fine di questo anno, ma solo per una stagione, il duo Luca e Paolo lascia la conduzione de "Le iene". Il 2008 infatti è per Paolo Kessisoglu un anno ricco di soddisfazioni in ambito musicale, il suo primo amore. Mentre collabora con il noto mensile GQ, scrivendo le recensioni dei concerti più importanti d'Italia, tra maggio e giugno suona dal vivo prima con i Negroamaro, poi con Joe Satriani e, infine, il 16 luglio, al Teatro Smeraldo di Milano, con gli storici Deep Purple.

Nel gennaio del 2009 però Paolo torna in tv, alle "Iene", insieme con Ilary Blasi e Luca Bizzarri. Nello stesso anno il duo si ripropone a teatro, nello spettacolo "La passione secondo Luca e Paolo".

Nel febbraio 2011 Paolo Kessisoglu è uno dei due "guastatori" sul palco del Teatro Ariston, per l'edizione numero 61 del Festival di Sanremo, insieme all'amico Luca Bizzarri, Gianni Morandi, Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez. Poche settimane prima esce al cinema il film "Immaturi", di Paolo Genovese, nel cui cast figurano oltre a Luca e Paolo, anche Raoul Bova, Ricky Memphis, Ambra Angiolini e Barbara Bobulova.